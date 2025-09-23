Opozicija u Zaječaru pozvala je građane Srbije da u sredu ujutro dođu u grad i spreče održavanje konstitutivne sednice Skupštine, koju smatraju nelegalnom. Lider koalicije „Promena u koju verujemo“ Uglješa Đuričković poručuje da je Zaječar „ogledalo Srbije“ i da se sutrašnjim protestom brani ustavni poredak

Zaječarska opozicija pozvala je građane Srbije da dođu na protest u taj grad u sredu (24. septembar) kako bi sprečili održavanje „nelegalne“ i „nezakonite“ konstitutivne sednice Skupštine grada, poručio je Uglješa Đuričković iz koalicije „Promena u koju verujemo“.

Repriza konstitutivne sednice Skupštine grada Zaječara zakazana je za 24. septembar u 9 časova. Kako kaže Đuričković, opozicija poziva „sve slobodne građane Zaječara i Srbije da dođu, jer se sutra brani ustavni poredak u Zaječaru“.

„Zaječar je ogledalo Srbije. Ako sutra i ako, kao i prethodnih, i ovih dana im pođe za rukom da pogaze zakon i Ustav ove zemlje na način koji to čine ili bilo na koji način, sutra će to učiniti bilo gde u Srbiji. Mi smo ti koji to ne smemo da dozvolimo. Kada branimo ustavni poredak od ljudi koji pokušavaju, prosto rečeno, da izvrše državni udar, sva sredstva su dozvoljena“, rekao je Đuričković.

Kako je dodao, zato poziva „sve Zaječarce, sve građane Srbije, sve građane iz susednih gradova, sve političke lidere, da sutra dođu u Zaječar zato što je naš grad tog dana centar Srbije, i brana ustavnog poredka zemlje“, prenosi Nova.

Prema njegovim rečima, ne smemo da dozvolimo da ljudi koji su, kako on tvrdi, „smetnuli sa uma“, to sutra urade.

„Obavestili smo tužilaštvo i policiju šta je ministarka uradila, kao i Miodrag Jovanović, koji je sednicu zakazao. U toku dana obavestićemo i ostale ustanove, i psihijatrijske, pošto su ovi ljudi sišli sa uma. Krše zakon, krše Ustav, i svi ih mirno posmatraju. Pozivamo policiju i tužilaštvo da reaguju, da do sutra pohapse kriminalce, koji se lažno predstavljaju mesecima, a sada pokušavaju da formiraju vlast na nezakoniti način“, poručio je Đuričković.

Kako je dodao, poziva sve da dođu u Zaječar pre 9 ujutru, kako bi se, kako je rekao, odbranili Ustav i zakon.

„Mi smo sutra ustavobranitelji. Svi građani koji dođu sutra u naš grad, ne brane samo Zaječar već brane ustavni poredak zemlje“, zaključio je on.

Šta je sporno

Lokalni izbori u Zaječaru održani su 8. juna, a na njima je pobedu odnela koalicija oko Srpske napredne stranke. Međutim, opozicija rezultate ovih izbora osporava. I posmatračka misija Crta objavila je da su „u Zaječaru tokom izbornog dana na 17 biračkih mesta zabeleženi najteži oblici nepravilnosti, što znači da izbori ne odražavaju slobodnu volju birača“.

Predstavnici opozicije podneli su desetine žalbi na izborne rezultate, ali su sve žalbe u međuvremenu odbijene.

U takvim uslovima, konstitutivna sednica Skupštine grada Zaječara održana je 5. i 6. avgusta, a osim lokalnih političara, u sali i ispred nje, bili su i pripadnici privatnog obezbeđenja, policija, građani. Ipak, Skupština grada na kraju je konstituisana i izabrano je lokalno rukovodstvo.

Međutim, dvadeset dana kasnije, 25. avgusta, Viši sud u Zaječaru usvojio je žalbu jedne opozicione liste podnetu povodom nepravilnosti na sednici. Tako je konstitutivna sednica poništena.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, rok od dva meseca tokom kojih je obavezno da bude konstituisana skupština neke lokalne samouprave u slučaju Zaječara istekao je u četvrtak, 4. septembra.

Prema objašnjenju politikologa Bobana Stojanovića, ovo znači da bi izbori u Zaječaru trebalo da budu raspisani do 4. oktobra.

Međutim, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović kazala je kasnije da osnova za ponavljanje izbora u Zaječaru nema.

„Dva člana Verifikacione komisije iz redova opozije tražila su od Ministarstva da izvrši nadzor nad procesom i mi smo od Skupštine grada tražili precizne informacije šta se tačno desilo. Na osnovu svega čime raspolažemo, daćemo sugestiju, odnosno nalog da se nastavi konstitutivna sednica, potvrde mandati i nastavi funkcionisanje grada“, rekla je ministarka Paunović za NewsMax Balkans.