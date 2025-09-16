Posle lokalnih izbora i političke krize koja je nastupila u Zaječaru, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović kaže da osnova za ponavljanje izbora nema

Osnova za uvođenje Privremenog organa u Zaječaru nema, ne postoji nijedan razlog za blokadu Skupštine grada, niti za ponavljanje lokalnih izbora, rekla je Snežana Paunović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave za televiziju NewsMax Balkans komentarišući dešavanja u Zaječaru.

„Dva člana Verifikacione komisije iz redova opozije tražila su od Ministarstva da izvrši nadzor nad procesom i mi smo od Skupštine grada tražili precizne informacije šta se tačno desilo. Na osnovu svega čime raspolažemo, daćemo sugestiju, odnosno nalog da se nastavi konstitutivna sednica, potvrde mandati i nastavi funkcionisanje grada“, dodala je ministarka.

Viši sud poništio konstitutivnu sednicu

Izbori u Zaječaru održani su 8. juna, a konstitutivna sednica održana je početkom avgusta, uz protivljenje opozicije i prisustvo pripadnika privatnog obezbeđenja.

Viši sud u Zaječaru doneo je krajem avgusta rešenje kojim se prihvata žalba opozicione koalicije „Promena u koju verujemo” podneta povodom konstitutivne sednice te lokalne samouprave održane početkom avgusta.

Lider te koalicije Uglješa Đuričković kazao je tada za „Vreme” da prema ovoj odluci, „Zaječar trenutno nema vlast, nema gradonačelnika, nema predsednika skupštine”.

„Sada moramo da vidimo šta će da smisle novo. Ako ćemo da poštujemo strogo zakon, ja ne vidim ništa drugo osim toga da se uvede privremeni organ i da sve ovo vodi ka novim izborima. Skupština opštine nije konstituisana”, rekao je tada Đuričković.

Ipak, nekoliko dana kasnije, 3. septembra, održana je nova sednica Skupštine opštine Zaječar.

CRTA: Sednica održana 3. septembra sporna

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) saopštio je da je sednica Skupštine opštine Zaječar održana 3. septembra sporna jer je održana uz višestruka kršenja zakona i procedura.

Na mreži Iks ova organizacija podsetila je da je njena posmatračka misija ocenila da rezultati lokalnih izbora od 8. juna ne odražavaju volju građana. Naime, na 19 odsto biračkih mesta registrovani su teški oblici nepravilnosti, uključujući i glasanje osoba bez prava glasa.

„Naša posmatračica je zbog toga 4. avgusta podnela ustavnu žalbu i zatražila da se spreči potvrđivanje spornih mandata. Danas je podnela i dopunu ustavne žalbe zbog daljeg narušavanja integriteta izbora i nelegalnog potvrđivanja mandata što je potvrđeno i odlukom Višeg suda u Zaječaru“, navodi CRTA.

Rok od dva meseca tokom kojih je prema Zakonu o lokalnoj samoupravi obavezno da bude konstituisana skupština neke lokalne samouprave u slučaju Zaječara istekao je u četvrtak, 4. septembra, pa bi kako je ranije pojasnio politikologa Bobana Stojanovića novi izbori u Zaječaru morali da budu raspisani do 4. oktobra.

Šta se dešavalo na izborima i posle njih?

Izbori u Zaječaru održani su 8. juna 2025. godine. Istog dana glasalo se i u Kosjeriću.

Bili su to prvi izbori za lokalne samouprave usred političke krize koja već 10 meseci traje u Srbiji.

U oba mesta izborni dan, ali i dani koji su mu prethodili i koji su usledili, bili su haotični.

Opozicija u Zaječaru nastupala je na dve liste, a i dotadašnji predstavnici lokalne vlasti i opozicija proglasili su pobede nakon brojanja glasova.

Ipak, na kraju su objavljeni nešto drugačiji zvanični rezultati, pa je Srpska napredna stranka bila ta koja je ipak uzela najviše mandata.

U Zaječaru su tokom izbornog dana na 17 biračkih mesta zabeleženi najteži oblici nepravilnosti, što znači da izbori ne odražavaju slobodnu volju birača, objavila je CRTA.

Ranije žalbe odbijene

Predstavnici opozicije podneli su desetine žalbi na izborne rezultate, ali su sve žalbe u međuvremenu odbijene.

Konstitutivna sednica održana je 5. i 6. avgusta, a osim lokalnih političara, u sali i ispred nje, bili su i pripadnici privatnog obezbeđenja, policija, građani.

Ipak, skupšitna opštine na kraju je konstituisana i izabrano je lokalno rukovodstvo.

Dvadeset dana kasnije, 25. avgusta, Viši sud u Zaječaru usvojio je žalbu jedne opozicione liste podnetu povodom nepravilnosti na sednici.

