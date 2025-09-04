Rok od dva meseca tokom kojih je prema Zakonu o lokalnoj samoupravi obavezno da bude konstituisana skupština neke lokalne samouprave u slučaju Zaječara istekao je u četvrtak, 4. septembra, pa bi prema objašnjenju politikologa Bobana Stojanovića novi izbori u Zaječaru morali da budu raspisani do 4. oktobra.

Stojanović je na društvenoj mreži Iks objasnio zašto je to tako, podsetivši da je sud je poništio odluku o verifikaciji mandata odbornika Skupštine Zaječara, što znači da trenutno niko nema potvrđen mandat u skupštini grada.

„Izbor predsednika skupštine i sekretara, što je uslov za konstituisanje skupštine, su izglasali ljudi kojima nisu verifikovani mandati“, naveo je Stojanović.

Šta kažu zakoni?

On je ukazao da je prema Zakonu o lokalnim izborima rok za održavanje konstitutivne sednice 30 dana od objavljivanja rešenja o dodeli mandata. To rešenje objavljeno je 11. jula, što znači da je 10. avgusta istekao rok da se konstitutivna sednica održi, jer predsednik skupštine i sekretar nisu izabrani od strane odbornika kojima je verifikovan mandat.

„Međutim, Zakon o lokalnim izborima ne predviđa šta se dešava ako prođe 30 dana od dodele mandata bez da je konstitutivna sednica održana. Sa druge strane, Zakon o lokalnoj samoupravi u članu 87. kaže da ako se skupština ne konstituiše u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora (objavljeni 4. jula) da se imenuje privremeni organ i u roku od mesec dana od kada je trebalo konstituisati skupštinu raspisuju novi izbori“, naveo je Stojanović.

On je naveo i da Zakon o lokalnoj samoupravi daje dva meseca za konstituisanje skupštine i da propisuje posledice ukoliko se to ne desi, za razliku od Zakona o lokalnim izborima koji daje jedan mesec za konstituisanje, ali bez posledica.

SNS ide u nove nelegalne odluke

Stojanović je napisao da je očekivao da će SNS u sredu, 3. septembra, ponoviti konstitutivnu sednicu i pozivati se na Zakon o lokalnoj samoupravi, ali je naveo da oni „međutim idu u nove nelegalne odluke“.

Dodao je da se u četvrtak, 4. septembra, i po Zakonu o lokalnoj samoupravi stiče uslov da skupština nije konstituisana dva meseca i da su do 4. oktobra „dužni da se raspišu novi izbori tako da se održe u roku od 30 do 60 dana od dana raspisivanja, potencijalno u termine Negotina i Mionice“.

„Dodatno, važno je reći i da je odluka Višeg suda pravnosnažna i protiv nje se ne mogu podneti vanredna pravna sredstva predviđena zakonom kojim se uređuje upravni spor (član 66. Zakona o lokalnim izborima)“, zaključio je Stojanović.

Oko svega u Zaječaru: Sud je poništio odluku o verifikaciji mandata, što znači da trenutno niko nema potvrđen mandat u skupštini grada. Izbor predsednika skupštine i sekretara (uslov za konstituisanje skupštine) su izglasali ljudi kojima nisu verifikovani mandati-znači ništa. — Boban Stojanović (@Radoholicar) September 3, 2025

Opozicija: Viši sud je rekao svoje

Viši sud u Zaječaru doneo je presudu kojom se konstitutivna sednica Skupštine grada Zaječara održana 6. avgusta proglašava nelegitimnom.

Predstavnici SNS oglušili su se o odluku suda i u sredu, 3. septembra nastavili sa sednicom, a nakon celodnevne rasprave sa opozicionim odbornicima, a predsednik opštine Zaječar Stefan Zankov, čiji je mandat sud poništio, rekao je da se sednica odlaže do daljeg.

Opoziciona odbornica i narodna poslanica Dragana Rašić istakla je da je Viši sud rekao svoje i da je odluka obavezujuća za sve.

„SNS pokušava da opravda svoje propuste. Nisu se snašli još od zakazivanja konstitutivne sednice i verifikacionom komisijom. Nije isto dodeliti mandate i potvrditi mandate. Dodelu mandata vrši GIK, a potvrdu mandata radi verifikaciona komisija. Verifikaciona komisija se nije složila da treba da da zeleno svetlo za sednicu koja ne može da počne dok se ne verifikuju mandati kako bi se izabrali ostali organi Skupštine Grada“, rekla je Rašić za N1.

Narealnije je raspisati nove izbore

Najrealnije je, smatra Rašić, da Vlada Srbije formira privremeni organ koji će pripremiti teren da predsednica Skupštine raspiše nove lokalne izbore.

„Radi se o tome da su izvršili pravno nasilje. Odabrali su i predsednika Skupštine i sekretara i gradonačelnika i zamenika gradonačelnika. Na to nisu imali pravo. Njima pravno ostaje samo Ustavni sud, ali najrealnije je da Vlada formira privremeni organ koji će raspisati nove izbore. Stefan Zankov mora da razlikuje izvršnu od sudske vlasti. Pokušavaju da ne dođe do novih izbora, što nije moguće. Konsultovali smo advokati koji su rekli da jedino može da se formira privremeni organ, pa raspišu novi izbori. To je ono što treba da se desi. Nepoštovanje odluke suda je krivično delo“, zaključila je Rašić.