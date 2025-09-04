Sednica Skupštine opštine Zaječar sazvana suprotno zakonu, jer je vodio predsednik čiji mandat nije potvrđen, dok su i drugi mandati osporeni, navodi CRTA

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) saopštio je da je jučerašnja sednica Skupštine opštine Zaječar sporna jer je održana uz višestruka kršenja zakona i procedura.

Na mreži Iks ova organizacija podsetila je da je njena posmatračka misija ocenila da rezultati lokalnih izbora od 8. juna ne odražavaju volju građana. Naime, na 19 odsto biračkih mesta registrovani su teški oblici nepravilnosti, uključujući i glasanje osoba bez prava glasa.

„Naša posmatračica je zbog toga 4. avgusta podnela ustavnu žalbu i zatražila da se spreči potvrđivanje spornih mandata. Danas je podnela i dopunu ustavne žalbe zbog daljeg narušavanja integriteta izbora i nelegalnog potvrđivanja mandata što je potvrđeno i odlukom Višeg suda u Zaječaru“, navodi CRTA.

Organizacija ističe i da je jučerašnja sednica bila problematična jer ju je sazvao predsednik Skupštine čiji mandat, prema presudi suda, nije ni verifikovan.

„Zakon o lokalnim izborima je jasan: konstitutivna sednica mora biti završena najkasnije 30 dana od objavljivanja rešenja o dodeli mandata – što je u Zaječaru bio 11. avgust. Taj rok je istekao. Na dnevnom redu nema ni tačke o izboru predsednika Skupštine i gradonačelnika, iako ni njihovi mandat nisu pravno valjan – jer su izabrani glasovima odbornika kojima takođe nisu potvrđeni mandati“, ističe CRTA.

U podsećanju na konstitutivnu sednicu od 6. avgusta, CRTA navodi da je tada došlo do kršenja procedura: mandati odbornika potvrđeni su bez validnog izveštaja verifikacione komisije, a umesto zajedničkog, podnet je samo lični izveštaj predsedavajuće komisije.

Poseban presedan, dodaje se, predstavlja odluka Višeg suda od 25. avgusta kojom je poništena odluka o potvrđivanju mandata, po žalbi koalicije „Promena u koju verujemo“. „Tako nešto se do sada nikada nije dogodilo“, poručuje CRTA.