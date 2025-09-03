I pored presude Višeg suda u Zaječaru o poništavanju prve, konstitutivne sednice Skupštine tog grada, odbornici vlasti, uz podršku privatnog obezbeđenja, pokušavaju da održe i drugu sednicu

Oglušujući se po ko zna koji put o zakone Srpska napredna stranka, konkretno njeni članovi u Zaječaru, protivno presudi Višeg suda u tom gradu, pokušali su da u utorak organizuju drugu sednicu Skupštine Zaječara, iako je prva, konstitutivna sednica, poništena pomenutom presudom.

Sednica je od samog početka vrlo burna, jer se opozicioni odbornici protive njenom održavanju, a u skupštinskoj sali protivzakonitu volju SNS-a osim njenih odbornika brane i pripadnici privatnog obezbeđenja, s nezaobilaznim, pretećim crnim odeždama.

Opoziciona odbornica Dragana Rašić kaže za „Vreme“ da Zaječar, a verovatno ni Srbija ne pamte takvu situaciju.

Ona podseća da je nakon prve sednice i verifikacione komisije usledila žalba opozicije koja je rezultirala „apsolutno pravosnažnom presudom“ da mandati odbornika Skupštine Zaječara nisu potvrđeni.

„Sve što se od tog trenutka dogodilo je protivzakonito: izbor predsednika i sekretara Skupštine Zaječara, ali i izbor gradonačelnika i svih ostalih elemenata koji čine skupštinu grada. Sednica koja je danas organizovana jeste zakazana pre nego što je sud doneo presudu, ali smo mi zaista mislili da odbornici SNS-a nakon te presude neće ući u činjenje krivičnog dela. Međutim, oni su to ipak učinili i u potpunosti se oglušili o presudu Višeg suda, a predsednik Skupštine Zaječara Stefan Zankov je sazvao sednicu i počeo da je vodi“, kaže Rašić za „Vreme“.

Vladajuća koalicija Srpske napredne stranke u Zaječaru nije odustala od organizovanja druge sednice Skupštine Grada iako je sud doneo odluku o poništenju konstitutivne sednice. Sednica je u toku, a privatno obezbeđenje sprečava opoziciji pristup govornici. pic.twitter.com/fRdMPNLoRA — TV N1 Beograd (@n1srbija) September 3, 2025

Krivična dela odbornika vlasti

Ona kaže da su odbornici opozicije ušli u skupštinsku salu, pozvali policiju i prijavili da se u toj sali čine krivična dela. Policija, međutim, nije došla.

„Ta krivična dela su nepoštovanje odluke suda i lažno predstavljanje. Stefan Zankov nije predsednik Skupštine Zaječara, i on ne može da vodi sednicu, niti današnja sednica može da se održi. Svi rokovi za konstituisanje su prošli i jedino preostaje privremenog organa, a time i novi izbori“, kaže Rašić.

Dodaje i da je odbornike u sali sačekao već pripremljen tekst zakletve na koji bi oni trebalo samo da se potpišu kako bi sve funkcionisalo prividno normalno.

„Vlast na sve moguće načine pokušava da normalizuje stvar, kao da ne postoji odluka Višeg suda u Zaječaru. Opozicija će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi odbranila glasove i volju građana Zaječara, koji žele da i opozicija učestvuje u toj borbi. Nedvosmisleno je dokazano da su izbori u Zaječaru pokradeni“, zaključuje Rašić.

Obezbeđenje unutra, policija napolju

Prema ono što se moglo videti u uključenju TV N1 u skupštinsku salu, privatno obezbeđenje bez legitimacije formiralo kordon oko mesta na kojima sede predsednik Skupštine Zaječara i ostali članovi skupštine koji bi trebalo da vode sednicu, a došlo je i do rasprave između opozicionih odbornika i privatnog obezbeđenja.

Kordon policije nalazi se ispred zgrade Skupštine Zaječara, a opozicija je najavila okupljanje i pozvala građane da se pridruže.

Viši sud u Zaječaru je doneo presudu kojom se kojom se konstitutivna sednica Skupštine grada Zaječara održana 6. avgusta proglašava nelegitimnom.

Presuda Višeg suda u Zaječaru doneta je po žalbi koalicije „Promena u koju verujemo – Uglješa Đuričković – Dragana Rašić“ protiv odluke Skupštine grada Zaječara o potvrđivanju mandata odbornika ove lokalne Skupštine od 6. avgusta.