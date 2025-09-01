Viši sud u Zaječaru proglasio je nelegitimnom konstitutivnu sednicu Skupštine grada održanu početkom avgusta. Opoziciona koalicija „Promena u koju verujemo” tvrdi da Zaječar sada nema gradonačelnika ni predsednika skupštine i najavljuje da jedino rešenje vidi u uvođenju privremenih organa i novim izborima. Vlast za sada – ćuti

Viši sud u Zaječaru doneo je pre nekoliko dana rešenje kojim se prihvata žalba opozicione koalicije „Promena u koju verujemo” podneta povodom konstitutivne sednice te lokalne samouprave održane početkom avgusta.

Lider te koalicije Uglješa Đuričković kaže za „Vreme” da prema ovoj odluci, „Zaječar trenutno nema vlast, nema gradonačelnika, nema predsednika skupštine”.

„Sada moramo da vidimo šta će da smisle novo. Ako ćemo da poštujemo strogo zakon, ja ne vidim ništa drugo osim toga da se uvede privremeni organ i da sve ovo vodi ka novim izborima. Skupština opštine nije konstituisana u roku od 30 dana. Ona nije konstituisana, kako je trebalo, 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora”, kaže Đuričković.

Zakon, dodaje, mora da se tumači na jedan način, ali je pomalo i skeptičan po tom pitanju.

„Stvar je u tome što je malo i na njima da se tumači, pa da vidimo šta će da smisle. Baš bukvalno tim rečima, jer ja stvarno ne znam, od njih može svašta da se očekuje. Ako bismo bili u jednoj pravnoj normalnoj zemlji demokratskoj, u kojoj se poštuju zakoni i Ustav, onda bi bilo jasno šta se dešava. Ali pošto mi nismo u pravnoj zemlji, onda me ne bi iznenadilo da silom pokušaju da održe vlast”, dodaje Đuričković.

Videnović: Ništa ne znam

Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović nije želeo da komentariše novu odluku.

„Stvarno o tome ne znam ništa. Moja, što kažu primarne profesija je nešto sasvim drugo i ja to ne poznajem da bih mogao sad nešto da komentarišem. Možete eventualno da pošaljete neko pitanje na kabinet Grada Zaječara, pa da vidim da nešto iskopam”, kaže Videnović u telefonskom razgovoru za „Vreme”.

Kako dodaje, zvalo ga je dosta novinara od jutros, ali odgovor na pitanje nema.

„Stvarno ne znam šta da vam kažem, jer prvo, ja sam ovde relativno malo i nisam upoznat u takvu problematiku”, dodaje Videnović.

„Vreme” je uputilo pitanja kabinetu, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja teksta.

Odluku Višeg suda u Zaječaru objavio je advokat opozicione koalicije „Promena u koju verujemo” Predrag Stanković. Odlukom se konstitutivna sednica Skupštine grada Zaječara održana 6. avgusta proglašava nelegitimnom.

Izborne tenzije i privatno obezbeđenje na konstitutivnoj sednici

Izbori u Zaječaru održani su 8. juna 2025. godine. Istog dana glasalo se i u Kosjeriću.

Bili su to prvi izbori za lokalne samouprave usred političke krize koja već 10 meseci traje u Srbiji.

U oba mesta izborni dan, ali i dani koji su mu prethodili i koji su usledili, bili su haotični.

Opozicija u Zaječaru nastupala je na dve liste, a i dotadašnji predstavnici lokalne vlasti i opozicija proglasili su pobede nakon brojanja glasova.

Ipak, na kraju su objavljeni nešto drugačiji zvanični rezultati, pa je Srpska napredna stranka bila ta koja je ipak uzela najviše mandata.

U Zaječaru su tokom izbornog dana na 17 biračkih mesta zabeleženi najteži oblici nepravilnosti, što znači da izbori ne odražavaju slobodnu volju birača, objavila je Crta.

Ranije žalbe odbijene

Predstavnici opozicije podneli su desetine žalbi na izborne rezultate, ali su sve žalbe u međuvremenu odbijene.

Konstitutivna sednica održana je 5. i 6. avgusta, a osim lokalnih političara, u sali i ispred nje, bili su i pripadnici privatnog obezbeđenja, policija, građani.

Ipak, skupšitna opštine na kraju je konstituisana i izabrano je lokalno rukovodstvo.

Dvadeset dana kasnije, 25. avgusta, Viši sud u Zaječaru usvojio je žalbu jedne opozicione liste podnetu povodom nepravilnosti na sednici.

Opozicija se sada nada novim izborima, a vlast, zasad ćuti.