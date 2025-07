9.30

Blokada institucija u Užicu od 10 sati

Užičani, koji su prethodnog dana organizovali još jedan masovni protest, za četvrtak 10. jul od 10 časova najavili su novo okupljanje i blokadu institucija u tom gradu.

Kako su rekli na kraju sinoćneg skupa koji je okupio više hiljada ljudi ne samo iz Užica, već i iz drugih gradova, danas u 10 časova svima koji rade u institucijama koje nisu u službi građana biće zabranjeno da uđu i da izađu iz njih.

Građani su prethodno u sredu blokirali Trg partizana odakle su krenuli u protestnu šetnju magistralom do policijske stanice Užice.

Protest je protekao bez incidenata, a ulaz u zgradu policije je obzebeđivala Interventna jedinica sa opremom za razbijanje demonstracija.

9.17

MUP: Legitimisano 190, privedeno dvoje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodne noći izvršili su proveru identiteta ukupno 190 osoba, dok su dve osobe dovedene do službenih prostorija, a pisane su tri prekršajne prijave, saopštio je MUP.

Kako se dodaje u saopštenju, sve blokade na teritoriji Srbije i Beograda su uklonjene i sve saobraćajnice su prohodne.

9.00

Drugi dan štrajka advokata

U toku je drugi dan štrajka advokata.

Advokati su stupili u štrajk zbog određivanja pritvora njihovom kolegi iz Užica Radovanu Novakoviću.

This isn’t just support for one man, it’s a loud message to those in power. People are done staying silent. Užice is watching, and they’re not backing down.pic.twitter.com/8A6A8Sm9fa

— Jelena Blagojevic (@JeBlagojevic) July 10, 2025