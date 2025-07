Studentu Luki Mihajloviću (21), koji je teško povređen prilikom postupanja policije nakon protesta za Vidovdan u Beogradu, određena je mera kućnog pritvora, saopštio je njegov advokat Božo Prelević, prenosi N1.

„Luka je bio u jako teškoj procesnoj situaciji. On je povređen, a zatim je odveden u Zemunsku bolnicu, a da tužilaštvo i sud o tome nisu obavešteni. Faktički su oni imali prijavu portiv njega i informaciju da on nije dostupan sudu. Zbog toga je sud prvo odredio meru pritvora i poternicu. Nakon naše žalbe, veće ovog suda, a zatim i sudija za prethodni postupak su doneli odluku, jer smo dostavili uz žalbu gde se on nalazi i sa kakvim povredama. Doneli su odluku da se ta mera zamenjuje merom krućnog pritvora jer procesno je postojao problem, jer tužilac nije mogao da sasluša okriveljenog Luku“, naveo je advokat studenta.

Preinačenu odluku suda Prelević je ocenio kao malu pobedu zakonja i profesionalnosti, dodajući da će tražiti ukidanje i ove mere.

„Mi ćemo gledati sada da što pre damo iskaz kod tužioca, a onda i da tražimo ukidanje mere kućnog pritvora jer imamo nesumnjiv dokaz da Luka nije nikoga gađao, vređao. Da je zadobio povrede sa podignutim rukama u vis, o čemu imamo video materijal. Tako da ja mislim da se ovde radio o prekoračenju upotrebe sredstava prinude od strane policije, a ne krivičnom delu Luke Mihajlovića“, ocenio je branilac.

Luka je u sredu 9. juna iz KBC Zemun, gde je bio podvrgnut operacijama, izveden u zatvor, a sudija je istog trena dala nalog da bude doveden na saslušanje nakon čega mu je određena mera kućnog pritvora.

Slučaj lisice: Potvrda o vezivanu, uz opravdanje

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija oglasila se o Lukinom slučaju. Potvrđeno je da je privedeni mladić na kratko bio vezan lisicama, za šta je pripadnik Službe za obezbeđenje imao ovlašćenje.

Luka je u neredima koji su počeli na ulicama Beograda 28. juna po završetku protesta udaren pendrekom po licu, zbog čega je operisan u bolnici u Zemunu, odakle je prebačen u pritvorsku jedinicu Okružnog zatvora u Beogradu.

Iz Uprave su istakli da su dužni da se oglase povodom Lukinog slučaja, zbog „netačnih navoda koji su se pojavili na društvenim mrežama“.

„Ovo lice je, na osnovu mišljenja lekara KBC Zemun, otpušteno jutros iz bolnice i smešteno je u pritvorsku jedinicu Okružnog zatvora u Beogradu gde će mu biti pružena sva zdravstvena nega koja je naložena u izveštaju lekara u otpusnoj listi. Odmah po dolasku u ovaj zavod, L.M. je pregledan u Službi za zdravstvenu zaštitu Okružnog zatvora, što je redovna procedura za sva lica lišena slobode čim dođu u zavod. Urađena je i fotodokumentacija svih obavljenih pregleda i nalazi se u zdravstvenom kartonu ovog lica. Posle obavljenog lekarskog pregleda, uprava Okružnog zatvora u Beogradu je obavestila majku L.M. o njegovom zdravstvenom stanju, kao i da može, uz odobrenje suda, da ga poseti“, navedeno je u saopštenju.

Da bi javnost dobila istinite informacije dodaje se da su „pripadnici Službe za obezbeđenje Okružnog zatvora u Beogradu u ponedeljak, 7. jula, u popodnevnim časovima u KBC Zemun od policijskih službenika Policijske uprave za grad Beograd preuzeli okrivljenog L.M. za kojim je raspisana poternica na osnovu naredbe i rešenja o određivanju pritvora Višeg suda u Beogradu zbog krivičnog dela iz člana 344a/1 Krivičnog zakonika. Odmah po preuzimanju okrivljenog, primenjene su interne bezbednosne procedure koje se odnose na L.M. za kojim je u tom trenutku bila raspisana poternica“.

Vezan prema ovlašćenju

Ističe se da je podatak da je u pitanju osoba za kojom je raspisana poternica „bitan za Službu za obezbeđenje koja na sebe preuzima odgovornost da se stara o bezbednosti lica koje ovog puta nije dovedeno u pritvorsku jedinicu. Odgovornost je tim pre veća za svakog pripadnika Službe za obezbeđenje kad se sa merom izvršenja pritvora započinje u bolnici“.

Dalje objašnjavaju da „to podrazumeva proveru informacija da li je u pitanju lice koje je povratnik u vršenju krivičnih dela, da li je ranije imao bekstva ili pokušaje bekstava, da li mu je život ugrožen na bilo koji način od drugih lica i druge okolnosti koje mogu da utiču na izvršenje mere pritvora dok traje njegovo lečenje van pritvorske jedinice u koju bi inače bio smešten po odluci suda“.

Kako naglašavaju, „za obavljanje ovih procedura je bilo potrebno izvesno vreme i samo tog prvog dana, 7. jula, je pripadnik Službe za obezbeđenje primenio ovlašćenje da upotrebi lisice na nozi pritvorenog L.M. u kratkom vremenskom intervalu – od preuzimanja lica do provere informacija. Odmah nakon obavljenih provera, lisice su uklonjene sa njegove noge. Znači, sa primenom ovlašćenja koja se odnose na upotrebu lisica se prestalo istog trena kad je za tim prestala potreba. Stojimo svim državnim organima na raspolaganju u pogledu provere svih informacija koje se odnose na izvršenje mere pritvora prema ovom licu“, navodi se u saopštenju.

Dodaju i da javnost treba da zna da su svi komandiri dodatno predostrožni tokom čuvanja ljudi u civilnim bolnicama zbog pokušaja bekstva, koji su se desili dva puta u poslednjih godinu i po dana.

Takođe, „kao i u svim drugim slučajevima kad sud odredi pritvor, a lice se nalazi na lečenju u nekoj od civilnih bolnica, sve vreme su dužni da budu prisutni i pripadnici Službe za obezbeđenje, a u slučaju L.M. u KBC Zemun je sve vreme bio prisutan jedan komandir od trenutka kad je izrečena mera pritvora“, objašnjavaju iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Iz Uprave navode i da, kako bi javnost bila istinito obaveštena, oni prema kojima se izvršava mera pritvora nemaju mogućnost telefoniranja, osim ako im nadležni sud to ne dozvoli.

Objašnjeno je da „iz tog razloga nije dozvoljeno pritvorenima da poseduju mobilne telefone i zato je L.M. oduzet mobilni telefon istog dana kada je započeto sa izvršenjem mere pritvora“.

Od Lukine majke potekla priča o vezivanju

Luka je nakon dve operacije zadržan u Zemunskoj bolnici, ali bez telefona i sa lisicama. Tvrdnje da je on tako vezan za krevet iznela je njegova majka.

„Da vam kažem da smo išli u redovnu posetu, da mu donesem stvari. Zatekla sam zatvorske čuvare kraj njegovog kreveta, nogu vezanu lisicom za okvir kreveta, ruke su mu oslobodili. Nas nisu obavestili, niti doktore da će da dođu, niti su im se obratili iz zatvorske bolnice“, ispričala je majka ovog studenta na protestu u Zrenjaninu koji je održan u znak njegove podrške.

Kako je rekla, oni su bili poslati po nalogu javnog tužioca i „niko nije imao medicinsku dokumentaciju“.

„Da li namerno ili slučajno, nije bitno. Moje dete je u bolničkoj sobi i nazivaju ga, ne Luka, nego zatvorenik… Ljudi moji, zatvorenik! Student! Koji se vidi na snimcima podignutih ruku, bez nasilničkog ponašanja, a optužen je za nasilničko ponašanje i tužilac je predložio da mu se odredi pritvor. I određen mu je pritvor na 30 dana“, navela je ona tada.

MUP prethodno negirao da je student L. M. vezan za krevet

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u ponedeljak (7. jul) uveče da su neistiniti navodi objavljeni u pojedinim medijima da su policijski službenici vezali lisicama za krevet studenta L. M. u Kliničko-bolničkom centru Zemun.

U saopštenju se navodi da su policajci u ponedeljak uručili rešenje o određivanju pritvora L. M, koji se nalazi na lečenju u KBC Zemun, a za kojim je raspisana poternica na osnovu naredbe i rešenja o određivanju pritvora Višeg suda u Beogradu, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

„Policijski službenici su omogućili L. M. telefonski razgovor sa advokatom, posle čega je predat službenicima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Okružnog zatvora u Beogradu, bez primene bilo kojih policijskih ovlašćenja“, saopštio je tada MUP.

Kako je Luka povređen i priveden?

Lukin kolega Novak Simin ispričao je ranije za N1 šta se dogodilo Luki nakon protesta na Vidovdan.

„Poseduje teške telesne povrede – slomljenu gornju vilicu, nos, jagodičnu kost, naprslu čeonu kost, ima i povrede očne duplje, čeka već na operacije koje moraju da mu budu pružene, adekvatna pomoć“, rekao je on tada.

Kako je naveo Simin, ono što znaju i što su videli sa snimaka i iz izjava svedoka, „kordon Žandarmerije je krenuo da probija, a Luka je ostao“.

„Vidi se na snimcima kako on podiže ruke, ne napada policiju, a jedan od žandarma ga u punoj opremi udara prvo pesnicom u lice, a zatim kad pada na zemlju i dalje se vide dodatni udarci, što je dovelo do teških telesnih povreda. Luki narednih šest do sedam sati nije pružena adekvatna pomoć, do ranih jutarnjih časova se nalazio u vozilu Žandarmerije“, rekao je tada Simin.

Izvor: Vreme/N1/Nova.rs