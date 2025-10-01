U više gradova širom Srbije održano je šesnaest minuta tišine u znak sećanja na stradale u padu nadstrešnice zgrade Železničke stanice u Novom Sadu pre 11 meseci.. Najavljeno je da će tokom večeri biti održani različiti komemorativni skupovi i šetnje povodom tragedije u Novom Sadu. U Beogradu je najavljeno da će okupljanje biti kod železničke stanice Prokop, a da će se nakon toga pešačiti do železničke stanice na Novom Beogradu

19.07

Veliki broj građana u koloni ka Novom Beogradu

Policija je obustavila saobraćaj oko 18.20 na moto-putu od Mostara ka Zapadnoj kapiji Beograda.

Kolona građana je krenula od Beograd Centar (Prokop) ka Sava Centru, a dalje krenuti ka Ulici Antifašističke borbe, da bi nastavili ka Železničkoj stanici u Novom Beogradu.

Kolona gradana koja je od Prokopa krenula ka ŽS Novi Beograd prešla je most Gazela.

16.35

Kolona prelazi Gazelu

Kolona građana i studenata koja je krenula sa Prokopa prelazi Gazelu, pa je saobraćaj u smeru ka Novom Beogradu zatvoren.

18.07

Studenti i građani krenula sa Prokopa

Kolona studenata i građana krenula je sa Prokopa prema železničkoj stanici na Novom Beogradu.

Studenti u prslucima, stali su na početak kolone.

17.53

Počelo okupljanje kod Prokopa

Ispred Železničke stanice Beograd centar na Prokopu okupljaju se građani koje su studenti u blokadi pozvali na komemorativnu šetnju povodom 11 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

Kolone građana iz raznih delova Beograda krenule su prema železničkoj stanici na Prokopu, sa saobraćaj je zatvorena Gazela.

Saobraćaj je zaustavljen u smeru ka Nišu.

17.52

Saobraćaj zaustavljen na auto-putu kod Gazele u smeru ka Nišu

Saobraćajna policija zaustavila je saobaćaj na auto-putu u smeru ka Nišu kod mosta Gazela, te se očekuje da se kolona koja je krenula iz Zemuna ovde uključi kako bi stigli do Prokopa.

12.00

Studenti u blokadi i građani su u više gradova odali šesnaestominutnom tišinom poštu stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu pre 11 meseci.

Akcije šesnaestominutne tišine održane su na više lokacija u Novom Sadu i Beogradu, kao i u Kraljevu, Užicu i drugim mestima, a okupljeni su držali transparente na kojima je, između ostalog, pisalo „16 nastradalih, 11 meseci, 0 odgovornih“ i „korupcija ubija“.

Novosađani su se okupili na raskrsnici kod Železničke stanice, na kojoj se 1. novembra prošle godine u 11.52 obrušila betonska nadstrešnica.

Na licu mesta stradalo je 14 osoba, među kojima su bila i deca, a još dve osobe preminule su u međuvremenu od posledica povreda, dok je jedna teško povređena osoba preživela.

Na poziv srednjoškolaca, građani su odali poštu žrtvama pada nadstrešnice i na Trgu slobode, ispred Mašinske, Hemijske i Saobraćajne škole, na raskrsnici Miše Dimitrijevića i Braće Ribnikar, kao i ispred Poliklinike.

U Beogradu su se studenti i građani okupili u 11.52 kod Pravnog fakulteta, na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske ulice, kao i kod Centra za kulturu „Vlada Divljan“, te kod Avijatičarskog trga u Zemunu.

Na skupu u Kraljevu građani su nosili transparente s natpisom „11 meseci – 16 poginulih – korupcija ubija“. Poštu stradalima odali su i odbornici opozicije koji su izašli sa sednice ispred zgrade Skupštine grada Kraljeva.

Šesnaest minuta tišine održano je i u Užicu.

Izvor: N1 / Nova.rs / Fonet

