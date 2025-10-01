Analiza

01.октобар 2025. Andrej Ivanji

Kada će ti (vanredni) izbori?

Šta bi Aleksandra Vučića moglo da primora da raspiše vanredne parlamentarne izbore? I, ako ništa od toga ne bude, kada padaju redovni parlamentarni i predsednički izbori

Lokalni izbori

01.октобар 2025. Bojan Bednar

Ujedinjeni protiv režima u Negotinu i Mionici

Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima na predstojećim lokalnim izborima u Negotinu i Mionici trebalo da se ujedine u što veću koaliciju. U slučaju da izbori budu pokradeni, a sva je prilika da će tako biti, ne treba polagati nade u institucije