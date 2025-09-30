Povodom 11 meseci od pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice i pogibije 16 ljudi, studenti u blokadi i maturanti pozvali su na protest 1. oktobra.
Oni su Beograđane i sve koji se tog dana zateknu u glavnom gradu pozvali na komemorativnu šetnju u 17.30 časova od Železničke stanice Beograd centar (Prokop) do Železničke stanice u Novom Beogradu.
Zamolili su građane da ovaj put pištaljke ostave kod kuće.
Novi Sad: Okupljanje u kampusu Univerziteta i na Trgu slobode
Studenti u blokadi novosadskog univerziteta najavili su da će se 1. oktobra okupiti u kampusu Novosadskog univerziteta.
„Od zločina je prošlo 11 meseci, odgovorni još uvek nisu odgovarali, 1. 10. 18.30h kampus“, navode studenti u objavi.
Obeležavanje su najavili su i maturanti gimnazija „Svetozar Marković“ i „Isidora Sekulić“, kao i maturanti Srednje škole „Svetozar Miletić“.
Oni će se okupiti u sredu, 1. oktobra, u 11.52, na Trgu Slobode.
„Povodom obeležavanja 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, maturanti Gimnazije ‘Svetozar Marković’, Gimnazije ‘Isidora Sekulić’ i Srednje škole ‘Svetozar Miletić’ pozivaju sve učenike, profesore i građane na 16-minutnu tišinu 01.10. (sreda) kod spomenika Svetozara Miletića“, navode maturanti u pozivu koji su objavili na instagramu.
„Zato što nismo dobili istinu. Zato što nismo dobili pravdu. Zato što nismo dobili odgovornost. Baš zato – pamtimo!“, poručuju maturanti.
Niš: Okupljanje na dve lokacije
Studenti u blokadi u Nišu će 1. oktobra održati protest pod nazivom „334 dana“,
Okupljanje je planirano u 18.30 časova na dve lokacije: kružni tok kod pekare „Gricko“ i raskrsnica kod Ureda. Nakon okupljanja, obe kolone uputiće se ka prostorijama Srpske napredne stranke u ulici Vojvode Mišića, gde će biti održani govori, studentski performans, kao i 16 minuta tišine u znak sećanja na stradale.
Organizatori ističu da će protest biti miran i tih, bez muzike i preterane buke, naglašavajući da je cilj događaja podsećanje na posledice korupcije i apel za odgovornost.
„Niš pamti. Niš ne zaboravlja. Vidimo se!“ – poručili su studenti.
U Kragujevcu okupljanje na Đačkom trgu
Protest u Kragujevcu 1. oktobra je najavljen na Đačkom trgu u 18.00 časova.
Protest u Kruševcu na Trgu glumaca
U Kruševcu će se protest održati na Trgu glumaca, sa početkom u 18.00 časova, najavili su organizatori.