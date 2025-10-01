Studenti u blokadi, maturanti i zborovi građana pozvali su u sredu, 1. oktoba, na proteste širom zemlje, kojim će obeležiti 11 meseci od smrtonosnog pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu

Sa više komemorativnih okupljanja u sredu 1. oktobra, biće obeleženo jedanaest meseci od smrtonosnog pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

Zborovi građana pozvali su u 11.52 časa da se građani okupe kod Železničke stanice u Novom Sadu.

„Ne postoji sila niti moć koja može da vrati 16 ubijenih duša ispod nadstrešnice. Ali isto tako, ne postoji sila koja može da nas zaustavi da tražimo pravdu za njih. ‘Ruke su vam krvave’ – ponavljaćemo ti dok poslednji krivac ne bude imenovan, izveden na lice pravde i zaključan iza zatvorskih vrata. Novi Sad neće utihnuti. Za njih. Za nas. Za pravdu“, navodi se u pozivu.

Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu su najavili komemorativni skup uveče, a okupljanje je od 18.30 časova u kampusu Univerziteta.

„Od zločina je prošlo 11 meseci. Odgovorni još uvek nisu odgovarali“, navode studenti u pozivu.

Maturanti gimnazija „Svetozar Marković“ i „Isidora Sekulić“ i maturanti Srednje ekonomske škole „Svetozar Miletić“ obeležiće 11 meseci od pada nadstrešnice u 11.52 časa na Trgu slobode.

„Zato što nismo dobili istinu. Zato što nismo dobili pravdu. Zato što nismo dobili odgovornost. Baš zato – pamtimo!“, poručuju maturanti.

Đaci Jovine gimnazije najavili su da će u 11.52 časa biti ispred Mašinske, Hemijske i Saobraćajne škole.

Studenti u blokadi su objavili poziv na društvenim mrežama u kom se navodi da je početak skupa kojim će u Beogradu biti obeleženo 11 meseci od nezapamćene tragedije u 17.30 časova.

Prema mapi koju su objavili, početak skupa je ispred Železničke stanice Beograd centar, popularnije nazvane Prokop, odakle je predviđena šetnja do Železničke stanice na Novom Beogradu. U pitanju je, kako se navodi komemorativna šetnja i zato studenti šalju poruku onima koji dolaze na skup da pištaljke ostave kod kuće.

Za sredu je skup u Nišu najavila i neformalna grupa studenata Univerziteta u tom gradu. Oni svoj protest nazivaju „334 dana“. Okupljanje u Nišu najavljeno je za 18.30 časova na dve lokacije, na kružnom toku kod pekare „Gricko“ i na raskrsnici kod Ureda. Dve protestne kolone će se potom uputiti i spojiti kod prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Ulici vojvode Mišića.

Obeležavanje 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu biće održano i u Lozniciu 19 časova. Kako je saopšteno na društvenim mrežama, odavanja počasti biće održano ispred Gimnazije „Vuk Karadžić“ u Loznici u 19 časova.

„Pozivamo sugrađane da se 1. oktobra skupimo i u tišini odamo počast, bez buke i pištaljki“, preneo je Narodni zbor Loznice.

Komemorativne šetnje i protesti najavljeni su i u mnogim drugim gradovima, poput Prokuplja, Kragujevca, Sombora…

*Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!