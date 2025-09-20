Združeno i zaverenički upregli su sve moguće snage bezbednosne i pravne karike režima da što više studenata zadrže iza rešetaka

Predlog optužnice za devetoro studenata, odluka o zadržavanju studenta Bodana Jovičića u zatvoru, kao i privođenje deset njihovih kolega na informativne razgovore u BIA – sve je ovo stalo u jedan običan petak, 19. septembar.

Na razgovor u BIA

Prvo je u petak ujutru Bezbednosno-informativna agencija pozvala više od 10 studenata u blokadi na „prijateljski i neobavezan razgovor“ povodom vojne parade. To je potvrdio advokat Jovan Rajić, koji pravno zastupa jednu od studentkinja koja je već pričala sa pripadnicima BIA.

Rajić je naveo za portal Nova da je više od 10 studenata koji mesecima blokiraju rad fakulteta u Beogradu pozvano u četvrtak da dođu na razgovor u neku od policijskih stanica u gradu.

„Studenti su dobili pozive od pripadnika BIA da dođu u neku od policijskih stanica, pošto Agencija ima kancelarije u stanicama. Prvo mi je to apsurdno i jedno od glavnih pitanja za vlast: šta će kancelarije BIA u svakoj policijskoj stanici? I kakve veze BIA ima sa ovim? U redu, postoji o Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji ustavni poredak zemlje, bezbednost Republike Srbije, ali o kakvoj bezbendosti se ovde radi?“, pita advokat Rajić.

Bogdan ostaje u pritvoru

Zatim je, u nastavku dana, vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu odbilo kao neosnovanu žalbu branioca osumnjičenog studenta Bogdana Jovičića, kojim je Bogdanu produžen pritvor. Bogdan je onaj student koji je bio u zatvoru kada mu je umro otac, a policija ga je u lancima vodila na sahranu.

Po stavu veća, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao bi ponoviti krivično delo kao i okolnosti koje ukazuju na postojanje uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, navodi se u saopštenju suda.

„Takođe, po stavu veća, za sada se ista svrha ne može ostvariti blažom merom, te je u konkretnom slučaju pritvor jedina adekvatna mera u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka”, navodi se u saopštenju.

Novosadski studenti su zbog ove odluke suda zvali na protest, a na ulicama su tako u petak uveče bili ljudi u više gradova Srbije – Užicu, Novom Sadu, Beogradu, Aleksincu…

Tužilaštvo za kraj

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) podnelo je, objavili su pri kraju dana, optužni predlog protiv devetoro studenata osumnjičenih za pripremenje krivičnih dela protiv ustavnog uređenje Srbije.

Optužnim predlogom obuhvaćeni su Luka S. (22) iz Kragujevca, Bojo B. (23) iz Beograda, Lazar S. (21) iz Zaječara, Ivana M. (20) iz Smedereva, Dušana S. (23) iz Beograda, Dimitrija S. (22) iz Niša, Dimitrija D. (25) iz Niša, Nikole P. (22) iz Apatina i Luke D. (20) iz Valjeva.

VJT je predložilo sudu da Luki S. produži meru zabrane napuštanja stana, kao i da odredi pritvor Dimitriju D, koji se nalazi u bekstvu.

Optužnim aktom predloženo je da sud nakon glavnog pretresa Boja B, Lazara S, Ivanu M, Dušana S, Dimitrija S, Nikolu P. i Luku D. oglasi krivim i da im utvrdi uslovne kazne zatvora u trajanju ne kraćem od 10 meseci sa rokom provere od tri godine.

Za Luku S. i Dimitrija D. predložene su kazne zatvora u trajanju ne kraćem od 10 meseci, navodi se.