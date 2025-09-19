Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu odbilo je kao neosnovanu žalbu branioca osumnjičenog Bogdana Jovičića izjavljenu protiv rešenja sudije za prethodni postupak, a kojim je osumnjičenom produžen pritvor.

Po stavu veća, a suprotno žalbenim navodima branioca, pravilno je sudija za prethodni postupak prilikom donošenja odluke o produženju pritvora utvrdila sve činjenice koje su od značaja, pa pravilno našla da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao ponoviti krivično delo kao i okolnosti koje ukazuju na postojanje uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, navodi se u saopštenju suda.

„Takođe, po stavu veća, za sada se ista svrha ne može ostvariti blažom merom, te je u konkretnom slučaju pritvor jedina adekvatna mera u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka”, navodi se u saopštenju.

Ko je Bogdan Jovičić

Student Bogdan Jovičić koj danima štrajkuje glađu prebačen je u sredu kasno popodne u Specijalnu zatvorsku bolnicu, potvrdili su u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za „Vreme”.

Jovičić je pritvoren posle demoliranja prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu u avgustu. Kako je rekla njegova majka u utorak (16. septembar), hranu ne uzima već šest dana. Uhapšen je nakon protesta 14. avgusta u Novom Sadu. Tu noć došlo je do uništavanja protorija SNS na Bulevaru oslobođenja, Stražilovskoj i Kosovskoj ulici.

U lancima na sahrani oca

Na štrajk glađu odlučio se zbog neverovatnog odnosa vlasti prema njemu. Bogdanu je tokom boravka u pritvoru preminuo otac, na čiju sahranu je doveden u poslednji čas, a danima nije ni znao da je preminuo. Na sahranu su ga doveli sa lisicama na nogama i na rukama. Građani su zgroženi jer se jedan student tretira kao njagori kriminalac?

O ovom slučaju oglasila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, a iz ove ustanove su rekli da je Bogdan bio vezan lisicama kako ne bi izvršio bekstvo.

„Bogdan je student druge godine Fakulteta tehničkih nauka, nikada osuđivan, čak ni za prekršaj remećenje javnog reda i mira, tako da ovaj izgovor ‘mogućnost bekstva’ je klasična pokrivalica da se Uprava opravda za neljudskost“, rekao je njegov advokat, koji smatra da je očigledno da je ovo bilo urađeno u svrhu dehumanizacije studenta i njegove degradacije do nivoa teroriste koji je opasan po okolinu i spreman da pobegne.