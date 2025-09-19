Na protestima „Lance pokidaj“ studenti su izneli četiri zahteva među kojima je i da se student FTN-a Bogdan Jovičić pusti da se brani sa slobode, a da se isto učini sa uhapšenim poljoprivrednicima i drugim građanima. Studenti su zatražili i povlačenje spornih izmena Krivičnog zakonika

Protest „Lance pokidaj“ u znak podrške pritvorenom Bogdanu Jovičiću, studentu Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, koji proteklih nekoliko dana štrajkuje glađu, kao i studentu Pavlu Cicvariću kome je prećeno smrću u programu televizije Informer, održan je u četvrtak (18, septembar) u više gradova u Srbiji.

Studenti su pozvali građane na dva skupa u Beogradu i to ispred Pravnog fakulteta i na Avijatičarskom trgu u Zemunu sa početkom u 18 časova, dok je u Novom Sadu protest organizovan u kampusu u 18.30. Protesti podrške dvojici studenata sinoć su održani i u Nišu, Kragujevcu, Čačku i Užicu.

Studenti su na protestima izneli četiri zahteva. Prvi zahtev je da se Bogdan Jovičić, student koji već šest dana štrajkuje glađu, pusti da se brani sa slobode.

Drugi zahtev je puštanje svih poljoprivrednika privedenih 15. septembra da se brane sa slobode.

Treći zahtev se odnosi na puštanje građana koji se terete za pokušaj ubistva zbog navodnog napada na pripadnike Kobri, da se brane sa slobode.

Četvrti studentski zahtev odnosi se na izmenu Krivičnog zakonika i povlačenje sledećih spornih izmena:

1. Izmena člana 290, kojim se propisuje krivično delo Ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom. Usvajanjem ove izmene, svaka blokada puta bila bi krivično delo, za koje je zaprećena kazna zatvora do godinu dana. Naime, ovom izmenom briše se dosadašnji uslov za nastanak krivične odgovornosti, a to je da je ugrožavanjem saobraćaja doveden u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima.

2. Srbija se obavezala Istanbulskom konvencijom da će promeniti definiciju silovanja. Umesto toga, predlaže se uvođenje novog krivičnog dela Obljuba bez pristanka (član 178a). Ovo krivično delo podrazumeva manju kaznu (3-12 godina) a dosadašnja, sporna i zastarela, definicija silovanja ostaje nepromenjena.

3. Ponovni pokušaj uvođenja novog krivičnog dela Objavljivanje materijala kojima se savetuje izvršenje krivičnog dela (član 343a). Za ovo krivično delo propisana je kazna zatvora do čak 3 godine.

Slučaj Bogdana Jovičića

Student Fakulteta tehničkih nauka Bogdan Jovičić uhapšen je nakon protesta 14. avgusta pod optužbom da je demolirao prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu, a tereti se za nasilničko ponašanje na javnom skupu. Nakon što mu je produžen pritvor, Jovičić je stupio u štrajk glađu. On je u sredu (17. septembar) kasno popodne prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu.

Slučaj ovog studenta podigao je dodatnu prašinu kada su se na društvenim mrežama pojavile fotografije na kojima se vidi kako je Jovičić na sahranu svog oca, koji je u međuvremenu preminuo, iz pritvorske jedinice doveden sa lancima na nogama.

S obzirom na to da je fotografija privukla pažnju javnosti, o ovom slučaju oglasila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde.

U saopštenju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija naveli su da je Bogdan vezan lisicama kako ne bi izvršio bekstvo.

„Pripadnici Službe za obezbeđenje su dužni da poštuju bezbednosne procedure tokom izvođenja lica iz pritvorske jedinice van zatvora, a to podrazumeva korišćenje lisica koje su namenjene i za ruke i za noge kako lice ne bi izvršilo bekstvo. Kada pripadnici Službe za obezbeđenje ne bi na propisan način to uradili, snosili bi disciplinsku odgovornost koja bi u ovakvom odstupanju od bezbednosne procedure tokom sprovoda lica značila i gubitak posla“, naveli su u odgovoru agenciji Beta.

Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM navela je da se vezivanje nogu praktikuje samo kada se radi o naročito agresivnim licima koja pružaju otvor i kada postoji rizik od bekstva ili samopovređivanja.

„Mora da postoji obrazloženje zbog čega se smatra da je to lice u riziku od bekstva. S obzirom na to da se radi o jednom ekstremnom obliku vezivanja i da se radi o vrlo delikatnoj situaciji kao što je sahrana bliskog člana porodice, smatram da je narušeno dostojanstvo ličnosti. Lice je dovedeno kasno, a onda je dovedeno sa vezanim nogama, dakle, prvo je emotivna sama situacija vrlo delikatna, a onda imamo i činjenicu da su to porodica, prijatelji, uopšte poznanici, i to predstavlja jedan oblik umanjivanja dostojanstva ličnosti“, zaključuje Vasić.

U međuvremenu je deo zaposlenih na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu pokrenuo „Apel za odbranu prava, slobode i dostojanstva“, kojim traže da se student Bogdan Jovičić brani sa slobode. Apelu su se pridružile njihove kolege sa drugih visokoškolskih ustanova u Srbiji, te je do sada prikupljeno više od 1600 potpisa podrške.

Izvori: Danas/Vreme