„Mi smo ovde da pokažemo da Bogdan nije sam, da ovo više nećemo da trpimo. Otac i sin poslednje dane nisu proveli zajednо. Juče je na Informeru pozvano na ubistvu drugog našeg kolege.Da imamo normalan pravosudni sistem, oni bi svi bili pozvani na saslušanje. Tako se ne postupa ni prema kome“, rekao je jedan student Pravnog fakulteta.
Jovičić je u sredu kasno popodne prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu zbog lošeg zdravstvenog stanja uzrokovanog štrajkom glađu.
Njemu je prethodno određen pritvor zbog navodnog učešća u demoliranju novosadskih prostorija Srpske napredne stranke (SNS).
Foto: FoNetProtest „Lance pokidaj“ ispred Pravnog fakulteta u Beogradu
Zahtevi studenata
Studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu su naveli četiri zahteva od kojih je prvi da se Jovičić brani sa slobode.
Drugi zahtev je puštanje svih uhapšenih poljoprivrednika koji su privedeni 15. septembra da se brane sa slobode.
Treći zahtev se odnosi na puštanje građana koji se terete za pokušaj ubistva zbog navodnog napada na pripadnike Kobri, da se brane sa slobode.
Četvrti studentski zahtev odnosi se na izmenu Krivičnog zakonika.
Studenti traže i povlačenje sledećih spornih izmena Krivičnog zakonika:
1. Izmena člana 290, kojim se propisuje krivično delo Ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom. Usvajanjem ove izmene, svaka blokada puta bila bi krivično delo, za koje je zaprećena kazna zatvora do godinu dana. Naime, ovom izmenom briše se dosadašnji uslov za nastanak krivične odgovornosti, a to je da je ugrožavanjem saobraćaja doveden u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima.
2. Srbija se obavezala Istanbulskom konvencijom da će promeniti definiciju silovanja. Umesto toga, predlaže se uvođenje novog krivičnog dela Obljuba bez pristanka (član 178a). Ovo krivično delo podrazumeva manju kaznu (3-12 godina) a dosadašnja, sporna i zastarela, definicija silovanja ostaje nepromenjena.
3. Ponovni pokušaj uvođenja novog krivičnog dela Objavljivanje materijala kojima se savetuje izvršenje krivičnog dela (član 343a). Za ovo krivično delo propisana je kazna zatvora do čak 3 godine.
Podrška Jovičiću u Subotici
Skup podrške Jovičiću održan je ranije u četvrtak ispred Gradske kuće u Subotici.
Učesnici skupa koji je trajao oko sat vremena su duvali u pištaljke i nosili transparent s natpisnom „Sloboda se ne može vezati lancima“.
„Bogdan već sedam dana štrajkuje glađu, nakon što mu je 14. avgusta određen pritvor od 30 dana, a potom 11. septembra produžen za još mesec dana. Tokom pritvora Bogdanu je preminuo otac, a tu vest saznao je tek pet dana kasnije. Na sahranu je izveden u bukagijama, ponižen i okovan pred očima svojih najbližih, u pratnji trojice policajaca“, navela je grupa građana u pozivu na skup.
Okupljeni su poručili da taj protest nije samo podrška Jovičiću, već i borba za dostojanstvo, slobodu i pravdu.
Prethodno je u četvrtak skup podrške „Pravda za Bogdana je pravda za sve“ održan je i ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu.
