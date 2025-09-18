Bogdan Jovičić je pritvoreni student Fakulteta tehničkih nauka koji je sahrani svog oca prisustvovao lisicama i lancem vezanih nogu

U nekoliko gradova održani su protesti podrške studentu Bogdanu Jovičiću pod nazivom „Lance pokidaj“.

Jovičić je pritvoreni student Fakulteta tehničkih nauka koji je sahrani svog oca prisustvovao vezanih nogu lisicama i lancem.

Poruka iz Niša: „Niko nije sam“

Nišlije su se takođe okupile da podrže studenta Bogdana Jovičića.

Kod Osnovnog suda je bila blokirana raskrsnica, a zatim je usledila šetnja do policijske uprave u ovom gradu.

Jedna studentkinja rekla je da se zahteva pravda za Bogdana, ali ne samo za njega, već i za studenta iz Niša Dimitrija Dimića koji je i dalje u pritvoru.

„Niko od nije sam… Nisu svesni da mi ne stajemo“, istakla je ona, dodajući da niko neće stati dok pravda ne bude ostvarena.

Skandiranje „Vučiću ostavka“ ispred RTS-a

Studenti i građani su ispred Radio televizije Srbije (RTS) zvižducima i pravljenjem buke izrazili nezadovoljstvo radom javnog servisa.

Takovsku su blokirali ispred zgrade RTS-a i ispunili plato ispred Javnog servisa, a povremeno su skandirali i „Vučiću ostavka“.

Studenti najavili moguće veće blokade do ispunjenja zahteva

Studenti u Novom Sadu blokirali raskrsnicu kod Merkatora u ovom gradu. Tu su bajkeri, studenti i građani. U planu je da protest postane i građanski protest.

„Od danas pa nadalje blokiramo sve više, dok se zahtevi ne ispune. Blokada postaje barikada“, rekao je jedan student.

Studentkinja Marija rekla je da je plan iskazivanje nezadovoljstva.

“Protest je zamišljen da studenti pozovu, a da se građani pridruže. Zeleno svetlo je i dalje na snazi”, kazala je ona dodajući da još uvek ne mogu da saopšte koje će sve raskrsnice biti blokirane.

Šetnja podrške u Zemunu i Novom Beogradu

Zemunci su šetali od Avijatičarskog trga ka Novom Beogradu, a kraj šetnje je bio na Ušću.

Nakon toga su se vratili u Zemun.

Studenti iz Novog Sada poručili da je „upaljeno zeleno svetlo“

Studenti u Novom Sadu su sa bajkerima, veteranima i biciklista organizovali protestnu šetnju pod parolom „Pravda se vraća na ulice“.

Foto: 021.rs Protest u Novom Sadu

Poručili su da to nije samo studentski, već i građanski protest, i podsetili da je – „upaljeno zeleno svetlo“.

Објава коју дели Radio 021 (@radio_021)

Protest u Beogradu

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizovali su protest ispred zgrade tog fakulteta.

Објава коју дели zoomer (@zoomer_rs)

„Mi smo ovde da pokažemo da Bogdan nije sam, da ovo više nećemo da trpimo. Otac i sin poslednje dane nisu proveli zajednо. Juče je na Informeru pozvano na ubistvu drugog našeg kolege.Da imamo normalan pravosudni sistem, oni bi svi bili pozvani na saslušanje. Tako se ne postupa ni prema kome“, rekao je jedan student Pravnog fakulteta.

Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

Štrajk glađu

Jovičić je u sredu kasno popodne prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu zbog lošeg zdravstvenog stanja uzrokovanog štrajkom glađu.

Njemu je prethodno određen pritvor zbog navodnog učešća u demoliranju novosadskih prostorija Srpske napredne stranke (SNS).

Foto: FoNet Protest „Lance pokidaj“ ispred Pravnog fakulteta u Beogradu

Zahtevi studenata

Studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu su naveli četiri zahteva od kojih je prvi da se Jovičić brani sa slobode.

Drugi zahtev je puštanje svih uhapšenih poljoprivrednika koji su privedeni 15. septembra da se brane sa slobode.

Treći zahtev se odnosi na puštanje građana koji se terete za pokušaj ubistva zbog navodnog napada na pripadnike Kobri, da se brane sa slobode.

Četvrti studentski zahtev odnosi se na izmenu Krivičnog zakonika.

Studenti traže i povlačenje sledećih spornih izmena Krivičnog zakonika:

1. Izmena člana 290, kojim se propisuje krivično delo Ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom. Usvajanjem ove izmene, svaka blokada puta bila bi krivično delo, za koje je zaprećena kazna zatvora do godinu dana. Naime, ovom izmenom briše se dosadašnji uslov za nastanak krivične odgovornosti, a to je da je ugrožavanjem saobraćaja doveden u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima.

2. Srbija se obavezala Istanbulskom konvencijom da će promeniti definiciju silovanja. Umesto toga, predlaže se uvođenje novog krivičnog dela Obljuba bez pristanka (član 178a). Ovo krivično delo podrazumeva manju kaznu (3-12 godina) a dosadašnja, sporna i zastarela, definicija silovanja ostaje nepromenjena.

3. Ponovni pokušaj uvođenja novog krivičnog dela Objavljivanje materijala kojima se savetuje izvršenje krivičnog dela (član 343a). Za ovo krivično delo propisana je kazna zatvora do čak 3 godine.

Podrška Jovičiću u Subotici

Skup podrške Jovičiću održan je ranije u četvrtak ispred Gradske kuće u Subotici.

Učesnici skupa koji je trajao oko sat vremena su duvali u pištaljke i nosili transparent s natpisnom „Sloboda se ne može vezati lancima“.

„Bogdan već sedam dana štrajkuje glađu, nakon što mu je 14. avgusta određen pritvor od 30 dana, a potom 11. septembra produžen za još mesec dana. Tokom pritvora Bogdanu je preminuo otac, a tu vest saznao je tek pet dana kasnije. Na sahranu je izveden u bukagijama, ponižen i okovan pred očima svojih najbližih, u pratnji trojice policajaca“, navela je grupa građana u pozivu na skup.

Okupljeni su poručili da taj protest nije samo podrška Jovičiću, već i borba za dostojanstvo, slobodu i pravdu.

Prethodno je u četvrtak skup podrške „Pravda za Bogdana je pravda za sve“ održan je i ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu.