Student Bogdan Jovičić koji sedmi dan štrajkuje glađu nije prebačen u specijalnu zatvorsku bolnicu, kažu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za „Vreme”.

Studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu prethodno su objavili da je Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu.

U međuvremenu su se pojavile informacije da je Jovičić prevezen u zatvorsku bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, ali tu informaciju demantuju za „Vreme” u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako navode, on se sve vreme nalazi u okružnom zatvoru u Novom Sadu, nije nigde prebačen, a da li će biti prebačen u specijalnu zatvorsku bolnicu CZ-a u Beogradu, kažu da verovatno hoće.

„Lice se nalazi sve vreme u zatvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom Sadu”, kažu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Studenti u blokadu prethodno su objavili da je Bogdan Jovičić prebačen u bolnicu CZ-a u Beogradu i pozvali na hitno okupljanje pred tom ustanovom.

View this post on Instagram A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

Nakon lekarskog pregleda, Bogdanu je jutros saopšteno da će biti prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu, rekao je za portal Nova njegov advokat Srđan Kovačević.

„Bio sam kod njega u poseti jutros oko 11.30 i tada mu je rečeno da se spremi jer će biti prebačen u Beograd. To mu je rečeno nakon lekarskog pregleda. Bogdan ostaje pri rečima koje je napisao u pismu, da će se do kraja boriti bez obzira na sve i rekao mi je da mu je jako drago što je Srbija stala uz njega i što dobija podršku za svoju borbu, koja nije samo za njega, već za sve političke zatvorenike i studente”, kazao je za Novu Srđan Kovačević, Bogdanov advokat.

Protest „Pravda za Bogdana je pravda za sve nas“

Da je Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu u Novom Sadu, objavili su ranije studenti FTN u blokadi i pozvali na protest „Pravda za Bogdana je pravda za sve nas“ u četvrtak 18. septembra ispred zgrade u kojoj se u Novom Sadu nalaze sudovi.