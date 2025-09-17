Fudbal
Bogdan Jovičić, student FTN-a koji je stupio u štrajk glađu, ipak nije prebačen u zatvorsku bolnicu, kažu za „Vreme” u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
Student Bogdan Jovičić koji sedmi dan štrajkuje glađu nije prebačen u specijalnu zatvorsku bolnicu, kažu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za „Vreme”.
Studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu prethodno su objavili da je Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu.
U međuvremenu su se pojavile informacije da je Jovičić prevezen u zatvorsku bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, ali tu informaciju demantuju za „Vreme” u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
Kako navode, on se sve vreme nalazi u okružnom zatvoru u Novom Sadu, nije nigde prebačen, a da li će biti prebačen u specijalnu zatvorsku bolnicu CZ-a u Beogradu, kažu da verovatno hoće.
„Lice se nalazi sve vreme u zatvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom Sadu”, kažu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
Studenti u blokadu prethodno su objavili da je Bogdan Jovičić prebačen u bolnicu CZ-a u Beogradu i pozvali na hitno okupljanje pred tom ustanovom.
Nakon lekarskog pregleda, Bogdanu je jutros saopšteno da će biti prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu, rekao je za portal Nova njegov advokat Srđan Kovačević.
„Bio sam kod njega u poseti jutros oko 11.30 i tada mu je rečeno da se spremi jer će biti prebačen u Beograd. To mu je rečeno nakon lekarskog pregleda. Bogdan ostaje pri rečima koje je napisao u pismu, da će se do kraja boriti bez obzira na sve i rekao mi je da mu je jako drago što je Srbija stala uz njega i što dobija podršku za svoju borbu, koja nije samo za njega, već za sve političke zatvorenike i studente”, kazao je za Novu Srđan Kovačević, Bogdanov advokat.
Protest „Pravda za Bogdana je pravda za sve nas“
Da je Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu u Novom Sadu, objavili su ranije studenti FTN u blokadi i pozvali na protest „Pravda za Bogdana je pravda za sve nas“ u četvrtak 18. septembra ispred zgrade u kojoj se u Novom Sadu nalaze sudovi.
Bogdan je danas prebačen u bolnicu unutar zatvora.
O daljim informacijama kao i vremenu i mestu protesta ćemo vas izvestiti ubrzo.
— FTN SE BUDI (@ftn_se_budi) September 17, 2025
Protest će biti održan od 11.30 do 12.30 pred zgradom sudova na adresi Sutjeska 3 u Novom Sadu.
U pozivu na protest studenti su saopštili da od nadležnih institucija zahtevaju puštanje na slobodu Bogdana Jovičića, studenta koji štrajkuje glađu već sedam dana. Oni su poručili da će nastaviti proteste dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni.
Kao četvrti zahtev, studenti traže povlačenje spornih izmena Krivičnog zakonika. Oni upozoravaju da bi izmene članova 290, 178a i 343a dodatno ograničile građanske slobode i uvele nove oblike krivične odgovornosti koji, kako tvrde, predstavljaju pretnju za učesnike protesta i slobodu izražavanja.
Slučaj Bogdana Jovičića
Tu noć došlo je do uništavanja protorija SNS na Bulevaru oslobođenja, Stražilovskoj i Kosovskoj ulici.
