Studentski protesti

Novi broj „Vremena“

17.септембар 2025. M. L. J. / N. S.

Kako se biraju kandidati za „studentsku listu“?

Mesecima unazad osnovni zahtev svih protesta je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Studenti u blokadi su najavili da će na njima učestvovati sa sopstvenom listom. „Vreme“ u novom broju otkriva koji su kriterijumi za kandidate, te da li je izborna lista formirana