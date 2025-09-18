Već godinama su student Pavle Cicvarić i njegova porodica na udaru državnih tabloida. A sada mu se preti i smrću. Sve je počelo još 2023. godine

„Ubiće izvesno ime, Cicvarić, da li je Pavle, najmlađi on“, izjavio je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić na televiziji Informer i tako u programu uživo direktno najavio ubistvo studenta.

Pretnje ubistvom do sada su najozbiljniji monstruozni čin napada na studenta Pavla Civcvarića kojem vlast, u saglasju sa državnim tabloidima, već godinama pokušava da radi o glavi i na sve moguće načine ga zastraši.

„Nisam do kraja emotivno sažvkao celu situaciju, i dalje sam pod stresom“, kazao je za N1 ovaj student Fakulteta političkih nauka. „Osećam strah jer nisam se nikad susreo sa ovakvom situacijom, ali nisam ja jedini kome se to dešava. Ovo moje jeste ekstreman primer, ali mislim da je rešenje podrška javnosti. U tome učestvuju slobobni mediji, studenti… Da kad god nastane neka nepravda da imamo podršku javnosti.“

Majka Pavla Cicvarića rekla je za Radar da „kao porodica stoje iza Pavla i brinu da krvavi scenariji nisu planirani samo za njega, već i za mnoge druge istaknute pojedince koji se bore za pravednu i bolju Srbiju“.

„Predsedniče Vučiću, ministre Dačiću, predsednice Skupštine Brnabić, pitam vas: imate li i vi saznanje da će Pavle Cicvarić, moj sin, biti ubijen?“, dodala je ona.

Šta je SNS-u „skrivio“ Pavle Cicvarić

Pavle Cicvarić, student Fakulteta političkih nauka, postao je meta Srpske napredne stranke još 2023. godine, nakon što je govorio na protestu „Srbija protiv nasilja“. Šta im je skrivio jedan dvadesetjednogodišnji momak?

Ništa, osim izlazaka na binu tokom sedmog protesta „Srbija protiv nasilja” kada je u ime svojih kolega poručio da „studente i profesore targetiraju konstantno u trenucima kada izražavaju svoje nezadovoljstvo ovim sistemom i da to mora da stane”.

„Bili smo u prvim redovima jer nam je dosta da se toleriše nasilje u društvu. Na prethodnim protestima nije bilo toliko organizovanih dolazaka. Ima nas sve više koji ćemo reći da se i mi pitamo za ovo društvo“, rekao je tada Pavle Cicvarić za „Vreme“.

Nedugo nakon njegovog govora, na Instagramu mu je brojne uvrede uputila Jelena Karleuša, a na Tviteru ga je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Đorđe Dabić optužio da je „večiti student” i da je njegov otac strani plaćenik.

Targetiranje tu nije stalo, već je eskaliralo u Narodnoj skupštini kada je ministar Aleksandar Martinović odlučio da se osvrne na „slučaj Dabić”. Tada je narodnim poslanicima pokazao fotografiju Pavlovog oca Radovana, rekao koliko on godišnje navodno zarađuje od američke ambasade i poručio Pavlu da on više nije student već „politički aktivista”. Nakon svega, Pavle nije odustao i rekao je tada u intervjuu za „Vreme“ da mu podrška njegovih kolega daje snagu da nastavi dalje.

„Nije mi ovo došlo kao kamen s neba pa da ne znam šta me je pogodilo. Očekivao sam napade, ali kada se u praksi iskusi kakav je osećaj, skroz je drugačiji od onoga što sam zamišljao. Jesam se pripremao, ali koliko se uopšte čovek može pripremiti za ovako nešto?“, rekao je on tada.

Borba i zavrnuta ruka

Cicvarić je zatim sa još dvoje studenata oformio omladinsku grupu „Borba“, koja se prethodno zvala „Studenti protiv nasilja“. Logotip im je bio stilizovana pesnica, koja podseća na onu čuvenu otporašku.

Krajem novembra 2024, priveden je neposredno pred početak protesta „Borbe“ i omladine stranaka parlamentarne opozicije ispred Rektorata gde je povodom Dana studenata trebalo da se pojavi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je tada da je u policijskoj stanici bio oko sat vremena, a da su mu policajci na ulasku u zgradu Rektorata uvrtali ruku kad su ga hapsili.

Jedan je od prvih koji je insistirao da studenti moraju da se podignu zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu.

„Naša je dužnost da insistiramo da tema pada nadstrešnice u Novom Sadu ostane aktuelna kako ne bi prošla kao ‘Ribnikar’ i Dubona i Malo Orašje, i mnoge druge tragedije. U slučaju da ne uspemo da nađemo odgovorne, plašim se i da pomislim šta bi sledeća tragedija mogla da bude… Čini mi se da što više vreme prolazi, tragedije postaju sve veće i veće, i da ako to postane svakodnevica, mi više nećemo reagovati… A gde će onda biti ta crvena linija?”, rekao je Cicvarić krajem 2024. godine za „Vreme“.