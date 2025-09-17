Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić izjavio je na Informeru da će, kako je rekao, „među blokaderima, oni ubiti najmlađega“

„Među blokaderima, oni će ubiti najmlađega, i evo reći ću koga planiraju, najmlađeg ko bi izazvao da… jer opali su, broj im je opao, neće bit ništa od vruće jeseni, ništa, sve im pada…“, rekao je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić na Informeru.

Potom je voditeljka postavila pitanje – „Čekajte, vi najavljujete da će neko od blokadera…“, zatim joj u reč upada Vučinić i nastavlja.

„Međusobno, ubiće izvesno ime, Cicvarić, da li je Pavle, najmlađi on, pa kao da bi najviše, da narod, da bi opet vratili brojčano ljude da ubiju nekog od blokadera studenta“, izjavio je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke, Siniša Vučinić na Informeru.

„Cicvarić Pavle, njega, imam zapisano negde“, izjavio je Vučinić gostujući na Informeru.

Student Fakulteta političkih nauka u Beogradu Pavle Cicvarić je na to reagovao objavom na svom Fejsbuk nalogu.

„Na informeru su izjavili da će neko pokušati da me ubije uskoro. Ne znam da li lupaju ili spremaju nešto, ali u svakom slučaju: Ako mi se desi nešto – za to je odgovoran ISKLJUČIVO režim aleksandra vučića. Neka stoji to zapisano. Nećete nas ućutkati“, napisao je Cicvarić.

Studenti FPN: Ako se Pavlu nešto desi, znaćemo ko je odgovoran

Studenti koji blokiraju Fakultet političkih nauka (FPN) osudili su danas izjavu član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniše Vučinića, koji je na televiziji Informer rekao da se studentu tog fakulteta Pavlu Cicvariću „sprema ubistvo“ i da to navodno „spremaju blokaderi“.

Kako su studenti naveli na društvenim mrežama, ta izjava nije samo laž i monstruozna kleveta, već i moguća najava zlodela nad njihovim kolegom.

„Ako se Pavlu nešto desi, znaćemo ko je odgovoran. Isključivo režim koji ovakvim izjavama podstiče nasilje i stvara atmosferu progona“, poručuju studenti FPN.

Oni ističu da su odgovorni oni koji svojim izjavama podstiču atmosferu nasilja, ali i mediji koji daju prostor takvim opasnim manipulacijama.

SSP: „Zlikovačka najava“

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš ocenio je da je „zlikovačka najava“ ubistva studenta Pavla Cicvarića, koju je danas na Informeru izgovorio visoki funkcioner Srpske napredne stranke Siniša Vučinić, direktna pretnja Aleksandra Vučića Pavlu, ali i svim studentima i građanima koji se bore protiv režima krvavih ruku.

„Da Vučić lično nije poslao na Informer svog kolegu Vučinića, koji je hapšen zbog iznude i privođen nakon ubistva Zorana Đinđića, policija bi ovu političku muvu zunzaru, koja je funkciju dobila zahvaljujući lažnom svedočenju u korist Andreja Vučića, privela da objasni ko mu je rekao da će Pavle biti ubijen“, naveo je Miljuš u pisanoj izjavi.

Prema njegovim rečima, pošto Vučinić slobodno spava kod kuće, umesto u ćeliji istražnog zatvora, jasno je da upravo Vučić, u saradnji sa ruskim službama koje optužuju Evropsku da sprema krvoproliće, preti, zastrašuje i planira nerede, kako bi silom ugušio pobunu naroda koji ga neće.

PSG: Cicvariću obezbediti punu zaštitu

Pokret slobodnih građana (PSG) osudio je danas kao skandalozne i opasne izjave člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniše Vučinića.

U saopštenju PSG ističe da takvi monstruozni navodi predstavljaju svesni pokušaj da se kriminalizuju građanski protesti i da se protiv neistomišljenika podstaknu strah, nasilje i društvena hajka.

„Ukoliko Vučinić za svoje tvrdnje poseduje bilo kakve dokaze, njegova je obaveza da ih odmah uputi najbližoj policijskoj stanici, a ne da širi paniku i stvara atmosferu progona“, ističe PSG.

Pokret slobodnih građana od institucija zahteva da Cicvariću obezbede punu zaštitu, navodeći da režim i njegovi funkcioneri takvim izjavama direktno ugrožavaju bezbednost mladih ljudi koji javno iznose svoj stav.

Pokret poručuje da vlast mora da prestane da brutalno targetira građane, studente i aktiviste koji se bore za slobodu i pravdu, jer to nije samo politička neodgovornost, već i ozbiljna pretnja po društveni mir.