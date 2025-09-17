Studentski protesti

17.септембар 2025. B. B.

Nikolina Sinđelić: Nemam pravo na strah

Studentkinja Nikolina Sinđelić poručila je svim policijskim službenicima koji prekoračuju svoja ovlašćenja da Srbija „nije njihova, već pripada narodu i da sa tim moraju da se pomire“

Protesti

17.септембар 2025. Ivica Petrović / DW

Vučiću je preostala samo represija

Septembar nije doneo očekivani talas protesta, ali represija režima pokazuje da se energija pobune ne gasi. Upotreba zabranjenih sredstava i sprega sa kriminalom otkrivaju dubinu krize vlasti

Skupština Beograda

17.септембар 2025. M. L. J.

Sednica Skupštine Beograda bez Izveštaja o radu

U materijalima za sednicu Skupštine grada Beograda, koja će se održati u petak, 19. septembra, nedostaje ključni dokument, a to je Izveštaj o radu gradske uprave u prvih šest meseci ove godine