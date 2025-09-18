Student Bogdan Jovičić, koji već nekoliko dana štrajkuje glađu, prebačen je juče iz novosadskog zatvora u zatvorsku bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, a iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštavaju da će mu u četvrtak (18. septembar) biti obavljena sva potrebna dijagnostika, nakon čega će biti doneta odluka o uključivanju terapije.

„Od trenutka kad je 12. septembra odlučio da stupi u štrajk glađu, zbog, kako je naveo u pisanoj izjavi, nezadovoljstva radom suda, svakodnevno su mu praćeni svi vitalni parametri nakon čega su juče lekari tog zavoda doneli odluku da se lice smesti u bolnicu u Beogradu, a uz dobijeno odobrenje suda”, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Demantovanje svih tvrdnji

Kako se dodaje u saopštenju, navodi o tome da se prema B. J. tokom boravka u pritvoru nehumano postupalo nisu tačni, a kako se navodi, „nijednom zaposlenom nije bila namera da se to lice dovede u nehuman i degradiran položaj jer bi takvo ponašanje bilo sankcionisano”.

„Nije tačno da se krila činjenica da B. J. štrajkuje glađu od 12. septembra (petak) jer je uprava zavoda po zakonu dužna da obavesti nadležan sud kada lice u pritvoru stupi u štrajk glađu, što je u ovom slučaju i urađeno i usmenim i pisanim putem”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, kada je reč o navodima da je ovom licu mnogo kasnije rečeno da mu je otac preminuo, „ističemo da to nije istina jer je on sam 2. septembra oko 10 časova u razgovoru sa sudijom za izvršenje u sobi u kojoj je bio smešten, u prisustvu zaposlenih, rekao da mu je majka tokom posete tog istog jutra rekla da mu je otac preminuo”.

„Sudija mu je tada rekla da treba da napiše molbu postupajućem sudiji da mu sud dozvoli da bude izveden iz pritvorske jedinice kako bi prisustvovao sahrani, a odobrenje suda je stiglo u zatvor 4. septembra posle 15 časova kada stiže i sva druga pošta”, piše u saopštenju.

Kako se dodaje, nije tačno ni da je ovom licu omogućeno da bude vrlo kratko na sahrani 6. septembra jer je lice dovezeno 15 minuta ranije na mesto gde je organizovana sahrana u 11 časova, kojoj je prisustvovao sve vreme do 11.30 časova.

„Nije tačna ni tvrdnja da je B. J. prisustvovao sahrani tokom trajanja štrajka glađu jer je sahrana organizovana šest dana pre njegove odluke da stupi u štrajk”, navodi se u saopštenju.

Vezane noge – standardna procedura

Uprava se osvrnula i na to što je Jovičić na očevu sahranu išao vezanih nogu i kako navode, postoji razlika u sprovodu lica iz pritvora i lica na izvršenju kazne zatvora i da se vezivanje uvek primenjuje kod pritvorenih lica.

„U skladu sa Pravilnikom o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, koji se odnosi na sprovod lica iz pritvorskih jedinica, ‘vezivanje ruku i nogu vrši se sredstvima za vezivanje na način kojim se ne nanose telesne povrede licu koje se vezuje’. Sa druge strane, osuđenici su razvrstani u zatvoreno, poluotvoreno i otvoreno odeljenj od čega i zavisi da li će lice biti vezano”, dodaje se u saopštenju.

Slučaj Bogdana Jovičića

Student Bogdan Jovičić koji sedmi dan štrajkuje glađu prebačen je u sredu kasno popodne u Specijalnu zatvorsku bolnicu, potvrdili su u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za „Vreme”.

Jovičić je pritvoren posle demoliranja prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu u avgustu. Kako je rekla njegova majka u utorak (16. septembar), hranu ne uzima već šest dana. Uhapšen je nakon protesta 14. avgusta u Novom Sadu. Tu noć došlo je do uništavanja protorija SNS na Bulevaru oslobođenja, Stražilovskoj i Kosovskoj ulici.

U sredu su održani i protesti podrške Bogdanu, a najavljena su i nova okupljanja.