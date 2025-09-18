Studenti su dali ultimatum vlastima koje drže pritvorenog studenta Bogdana Jovičića koji štrajkuje glađu, a kojeg su u lancima, kao najgoreg kriminalca, odveli na sahranu sopstvenog oca

Protest podrške pritvorenom studentu Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću, koji je zbog štrajka glađu prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu, održan je u sredu, 17. septembra, uveče u Novom Sada, kada je blokiran Varadinski most.

Mateja, student PMF-a, rekao je za N1 da je ovo zapravo „blokada upozorenja“, a da su za danas (18. septembar) najavili protest jer će se znati odluka o produženju pritvora za Jovičića.

„Napravićemo još veći skup i biti u još većem broju ovde i ko zna u kojim delovima grada ako Bogdan ne bude pušten da se brani sa slobode“, rekao je on. „Biće to iskoordinisan protest, veliki protest, ukoliko naši zahtevi ne budu ispunjeni“, kaže on.

Ko je Bogdan Jovičić

Student Bogdan Jovičić koji sedmi dan štrajkuje glađu prebačen je u sredu kasno popodne u Specijalnu zatvorsku bolnicu, potvrdili su u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za „Vreme”.

Jovičić je pritvoren posle demoliranja prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu u avgustu. Kako je rekla njegova majka u utorak (16. septembar), hranu ne uzima već šest dana. Uhapšen je nakon protesta 14. avgusta u Novom Sadu. Tu noć došlo je do uništavanja protorija SNS na Bulevaru oslobođenja, Stražilovskoj i Kosovskoj ulici.

U lancima na sahrani oca

Na štrajk glađu odlučio se zbog neverovatnog odnosa vlasti prema njemu. Bogdanu je tokom boravka u pritvoru preminuo otac, na čiju sahranu je doveden u poslednji čas, a danima nije ni znao da je preminuo. Na sahranu su ga doveli sa lisicama na nogama i na rukama. Građani su zgroženi jer se jedan student tretira kao njagori kriminalac?

O ovom slučaju oglasila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, a iz ove ustanove su rekli da je Bogdan bio vezan lisicama kako ne bi izvršio bekstvo.

„Bogdan je student druge godine Fakulteta tehničkih nauka, nikada osuđivan, čak ni za prekršaj remećenje javnog reda i mira, tako da ovaj izgovor ‘mogućnost bekstva’ je klasična pokrivalica da se Uprava opravda za neljudskost“, rekao je njegov advokat, koji smatra da je očigledno da je ovo bilo urađeno u svrhu dehumanizacije studenta i njegove degradacije do nivoa teroriste koji je opasan po okolinu i spreman da pobegne.