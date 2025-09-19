Više javno tužilaštvo je saopštilo da je Višem sudu u Beigradu podnelo optužni predlog protiv devetoro osoba zbog sumnje da su izvršili krivično delo „Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u vezi sa krivičnim delom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja u saizvršilaštvu“.

Optužnim predlogom obuhvaćeni su Luka S. (22) iz Kragujevca, Bojo B. (23) iz Beograda, Lazar S. (21) iz Zaječara, Ivana M. (20) iz Smedereva, Dušana S. (23) iz Beograda, Dimitrija S. (22) iz Niša, Dimitrija D. (25) iz Niša, Nikole P. (22) iz Apatina i Luke D. (20) iz Valjeva.

VJT je predložilo sudu da Luki S. produži meru zabrane napuštanja stana, kao i da odredi pritvor Dimitriju D, koji se nalazi u bekstvu.

Optužnim aktom predloženo je da sud nakon glavnog pretresa Boja B, Lazara S, Ivanu M, Dušana S, Dimitrija S, Nikolu P. i Luku D. oglasi krivim i da im utvrdi uslovne kazne zatvora u trajanju ne kraćem od 10 meseci sa rokom provere od tri godine.

Za Luku S. i Dimitrija D. predložene su kazne zatvora u trajanju ne kraćem od 10 meseci, navodi se.

„Postoji opravdana sumnja da su 20. juna 2025. u Beogradu u prostorijama Građevinskog fakulteta i 24. juna 2025. u prostorijama Filološkog fakulteta u Beogradu po prethodnom dogovoru, pripremali izvršenje krivičnog i organizovali pozivanje da se silom promeni ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi ili predstavnici tih organa“, piše u saopštenju.

Sastanci o Vidovdanu

Na sastancima su se, kako se sumnja, dogovarali o aktivnostima koje planiraju za vreme i tokom skupa zakazanog za 28. jun, kada su naveli da je kranji rok za ispunjnje njihovih zahteva – a to su raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i uklanjanje šatora prijavljenog skupa studenata u Pionirskom parku, navodi se.

U saopštenju piše i da su „dogovarali i nasilne akcije koje će preduzeti učesnici skupa ukoliko se ne ispune njihova dva glavna zahteva i to do 21.00, kada će krenuti sa radikalizacijom protesta i izvršiti blokade na više lokacija u više gradova“.

To su, kako se navodi, „zgrade Predsedništva i Vlade Srbije, VJT u Beogradu, kancelarije i gradilišta EXPO, rudarskog basena Kolubara u Lazarevcu, stranačkih prostorija Srpske napredne stranke, te prijavljenog skupa u Pionirskom parku“.

U saopštenju na sajt VJT piše i da su „planirali i blokadu vitalnih saobraćajnica i užih gradskih jezgra u više gradova, auto-puteva, mostova, tržnih centara“,

„Ukoliko ni ove aktivnosti ne dovedu do ispunjenja postavljenih zahteva, dogovorili su dodatnu radikalizaciju protesta kroz razne vidove građanske neposlušnosti, paljene kontejnera, postavljanje betonskih barijera i drugih zapreka u cilju sprečavanja funkcionisanja i odvijanja saobraćaja“,navodi se.