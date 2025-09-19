Bezbednosno-informativna agencija pozvala je više od 10 studenata u blokadi na „prijateljski i neobavezan razgovor“ povodom vojne parade.

To je potvrdio advokat Jovan Rajić, koji pravno zastupa jednu od studentkinja koja je već pričala sa pripadnicima BIA.

Rajić je naveo za portal Nova da je više od 10 studenata koji mesecima blokiraju rad fakulteta u Beogradu pozvano u četvrtak da dođu na razgovor u neku od policijskih stanica u gradu.

„Studenti su dobili pozive od pripadnika BIA da dođu u neku od policijskih stanica, pošto Agencija ima kancelarije u stanicama. Prvo mi je to apsurdno i jedno od glavnih pitanja za vlast: šta će kancelarije BIA u svakoj policijskoj stanici? I kakve veze BIA ima sa ovim? U redu, postoji o Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji ustavni poredak zemlje, bezbednost Republike Srbije, ali o kakvoj bezbendosti se ovde radi?“, pita advokat Rajić.

On navodi da su studentima postavljana pitanja u vezi sa vojnom paradom, koja će se održati 20. septembra na prostoru oko Palate Srbija.

Studenti su za taj dan najavili održavanje „skupa podrške“, ali još uvek nisu precizirali informacije u vezi sa okupljanjem.

„Poziv je zapravo nastao zbog dokumenta studenata u kom je navedeno šta je plan studentskog protesta. Taj dokument je cirkulisao među studentima, ništa specijalno, koliko znam, nije navedeno u njemu, osim da se zviždi predsedniku Vučiću kada bude govorio tokom parade. Nema performansa, nema nemira, ništa“, kaže Rajić.

Poziv uvredljiv za inteligenciju

On ističe da mu je formulacija „prijateljski razgovor od strane BIA“ najsmešnija u celoj priči.

„Prijateljski razgovor, pa neobavezan razgovor… Uvredljivo je to za inteligenciju. Studenti, tako, mogu da se pojave ili da se ne pojave na tom razgovoru. Ti ljudi koji su ih ispitivali bili su korektni i ne može se reći da oni iskaču iz nekih okvira pristojnosti. Ali je studentima veoma neprijatno jer, opet pitam, šta njih ima da zove BIA?“, kaže Rajić.

Prema njegovom mišljenju, vlast u Srbiji samo traumira mlade. Drugi razlog za ovakvo postupanje ne vidi.

„Možda da su pozvali na razgovor neke najaktivnije studente, pa kao i da razumem, ali pozvana su deca koja čak ni ne idu na plenume. Verovatno su tražili neke koji su bili prisutni na tom sastanku, na kom je taj dokumen proizveden. Traumiraju decu, plaše ih. U stvari vlast je uplašena, jer čovek se svega plaši, u svemu vidi potencijalnu opasnost i postaje paranoičan. Naglaiso bih da ovi pozivi nisu nikakva novost, i ranije su studenti pozivani u BIA“, kaže Rajić