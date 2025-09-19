Vučić najavio uvođenje obaveznog vojnog roka: Za muškarce 75 dana

Vojska

19.септембар 2025. K. S.

Gašić: Od sledeće godine obavezno služenje vojnog roka

Prva generacija regruta mogla bi u kasarne već početkom 2026. Rok bi trajao 75 dana, ali ne za sve  – mlađi muškarci bi išli duže, stariji nešto kraće, a oni sa prigovorom savesti bi proveli čak 155 dana u „civilnoj službi“

Tragedija u Novom Sadu

18.септембар 2025. B. B.

Goranu Vesiću kućni pritvor od tri meseca

Nekadašnjem ministru Goranu Vesiću je zabranjeno da tri meseca koristi telefon i internet, i da prima druga lica u svoj stan, a sve to uz elektronski nadzor