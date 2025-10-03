Zaposleni u Narodnom pozorištu danas stupaju u jednočasovni štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva novim Upravnim odborom i Pravilnikom o radnoj disciplini. Podršku glumcima pružaju studenti i kolege iz drugih pozorišta

Ansambl Drame Narodnog pozorišta u Beogradu stupiće večeras (3. oktobar), pred početak predstava na obe scene, u jednočasovni štrajk upozorenja, zbog stupanja na snagu novog pravilnika o radu te ustanove, izjavio je FoNetu predsednik Sindikata glumaca Singlus Darko Tomović.

Pravilnik praktično zaposlenima u Narodnom pozorištu zabranjaju da javno iznose svoje političke stavove.

Štrajk upozorenja počeće oko 18:30 sati, a glumci će oko 19 časova izaći da pozdrave okupljene na protestu ispred Narodnog pozorišta, na koji su pozvali studenti Fakulteta dramskih umetnosti u znak podrške.

Kako Bokan dolijava štrajku u Narodnom pozorištu

U danu kada je najavljen štrajk upozorenja, novi predsednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta Dragoslav Bokan najavio je potencijalno zatvaranje ove ustanove tokom oktobra – zbog loše protivpožarne zaštite.

On je gostujući u petak ujutru na televiziji Kurir izjavio da je uprava dobila izveštaj i informacije o protivpožarnoj zaštiti u pozorištu i tome da je situacija katastrofalna.

„Nemamo licencu već godinama, bivša uprava to nije obezbedila. Više je od 60 zamerki na temu protivpožarne zaštite i nalazimo se u velikoj opasnosti. Insistiraćemo kod ministra kulture da se u oktobru zatvori Narodno pozorište i da umesto predstava, obezbedimo normalan rad, život i bezbednost svima koji su tamo”, izjavio je Bokan.

Odbrana dostojanstva Narodnog pozorišta

Glumac Hadži Nenad Maričić objasnio je da će jednočasovni štrajk biti pre održavanja predstava i da će tada publiku upoznati sa zahtevima sindikata.

„Taj prostor je otvoren i za dijalog dve strane. Mi ćemo se truditi da odbranimo dostojanstvo Narodnog pozorišta”, rekao je Maričić.

I dramaturg Željko Hubač izjavio je da će uoči predstava na obe scene publika večeras biti upoznata sa razlozima za štrajk upozorenja.

„Biće tu i deo ansambla Hora i Baleta, reći ćemo koji su razlozi za štrajk upozorenja, upoznaćemo publiku sa razlozima, te će predstave malo kasniti. Mi smo spremni da pokažemo solidarnost – ako bilo koga od nas napadnu, mi ćemo svi stati uz njega”, rekao je Hubač gostujući na N1.

Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti i glumci iz pozorišta „Boško Buha” pozvali su na okupljanje u znak podrške zaposlenima u Narodnom pozorištu u petak 3. oktobra u 19 časova.

Zahtevi zaposlenih

U sredu, 1. oktobra, Drama Narodnog pozorišta počela je novu sezonu na sceni „Raša Plaović“ predstavom „Sitnice koje život znače“ u režiji Andreja Nosova.

Na kraju predstave, ansambl Drame je publici saopštio šta misli o Pravilniku o radnoj disciplini koji zaposlenima zabranjuje javno iskazivanje političkih stavova, kao i novom Upravnom odboru sa Dragoslavom Bokanom na čelu.

Ansambl Drame Narodnog pozorišta izneo je tri zahteva – hitno povlačenje novog Pravilnika, razrešenje Upravnog odbora na čelu sa Dragoslavom Bokanom i preispitivanje njegovih izjava u vezi sa ugledom zaposlenih u Narodnom pozorištu, te da Vlada Republike Srbije preispita rad ministra kulture.

„Pravilnik bi trebalo da unapredi proces rada, a on je ovde alat za kontrolu i ukidanje slobode govora. U ovom društvenom kontekstu on ukazuje da je to još jedan primer gde ova vlast bira totalitarni sistem gde će uticati u svim segmentima društva, da se uspostavi potpuna kontrola, gde će vladati volja jednog čoveka. To je definicija totalirizma i ne možemo ga drugačije posmatrati osim iz tog konteksta”, rekao je Maričić za N1.

Studenti i kolege uz zaposlene u Narodnom pozorištu

Glumački ansambl pozorišta Boško Buha je na kraju izvođenja predstave „39 stepenika” u četvrtak (2. oktobar) pozvao publiku da u petak u 19 sati na protestu podrži glumce Narodnog pozorišta.

„U ime glumačkog ansambla pozorišta Boško Buha želim da vas pozovem da sutra u 19 sati podržimo glumački ansambl Narodnog pozorišta”, kazao je na kraju predstave glumac Andrija Milošević, što je publika u punoj sali propratila burnim aplauzom i ovacijama.

Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) podržalo je ansambl Drame Narodnog pozorišta u Beogradu i pozvalo sve umetnike i publiku da pruže podršku kolegama u tom pozorištu koji su najavili štrajk upozorenja večeras u 19 sati.

U saopštenju UDUS navodi da su svedoci poslednjih meseci niza nemilih događaja u pozorištima Srbije i igonirisanja nadležnih. Udruženje je istaklo da dosledno podržava sve kolege koje se zalažu i bore za opstanak i dostojanstvo branše.

Na podršku glumcima Narodnog pozorišta pozvali su studenti Fakulteta dramskih umestnosti u blokadi.

„Podržimo Ansambl Drame Narodnog pozorišta 3. oktobra u 19 časova, jer tog dana stupa na snagu sramni pravilnik koji Ansambl Drame odbija i odlučno odbacuje. Shodno tome, glavni zahtev Ansambla Drame Narodnog pozorišta je smena predsednika Upravnog odbora NP Dragoslava Bokana”, napisali su studenti FDU u blokadi na Instagramu.

Studenti su istakli da narod mora da brani svoje Narodno pozorište, da bi Narodno pozorište moglo da održava kulturu.

„Odbranimo dostojanstvo umetnosti i dostojanstvo radnika. Odbranimo Narodno pozorište”, naveli su studenti.

Disciplinovanje zaposlenih u pozorištu

U članu tri tačka sedam pomenutog Pravilnika o radnoj disciplini piše da zaposleni ne poštuje radnu disciplinu ako „u obavljanju poslova Pozorišta, javno, verbalno, simbolima kao i gestikulacijom izražavaju svoju političku ili drugu opredeljenost koja nije u vezi sa obavljanjem poslova Pozorišta, zatim javno saopštavaju političke ili druge sadržaje, pozivaju na aktivnosti koje imaju politički karakter ili nisu vezane za obavljanje poslova Pozorišta ili ističu simbole ili obeležja čije je isticanje zabranjeno zakonom.“

Pravilnik u članu šest predviđa otkaz zbog nepoštovanja propisanih pravila.

Zaposleni u Narodnom pozorištu smatraju da Pravilnik nije u skladu sa Ustavom koji garantuje slobodu izražavanja, i dovode ga u vezu sa Dragoslavom Bokanom, novim predsednikom Upravnog odbora Narodnog pozorišta.

Izvor: N1/FoNet/Vreme/Kurir

