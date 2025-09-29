Ovog vikenda mediji i društvene mreže nisu komentarisali premijere, nove izložbe, koncerte i knjige, zato što ih nije ni bilo. Umesto njih, pričalo se o novim otkazima i represijama u kulturnom životu, o Davoru Perunoviću, dečjoj emisiji RTS, Ljubici Vraneš, Aji Jung...

Ono što su do relativno skoro bila dešavanja u kulturnom životu – premijere, otvaranja izložbi, festivali, novi naslovi, sad su zabrane, otkazi, odustajanja i slične mučne stvari. Ko ne veruje, neka pogleda naslove ovog vikenda, poslednjeg u septembra koji je ranije, pre svega zbog Bitefa, predstavljao najavu nove sezone ovdašnje kulturne scene.

Vidimo se nakon oslobođenja

U petak je objavljeno da je Narodno pozorište donelo Pravilnik po kome će dobiti otkaz svako ko „javno, verbalno, simbolima kao i gestikulacijom izražava svoju političku ili drugu opredeljenost“, što je, opravdano, u javnosti doživljeno kao represija i sputavanje Ustavom zagarantovanih sloboda.

Željko Hubač, dramaturg Narodnog pozorišta, pitao je da li kad Aleksandar Vučković u predstavi „Majstor i Margarita“ kao Isus „izgovori rečenicu ’Svaka vlast je nasilje nad narodom’ to predstavlja kršenje radne discipline za koje može da se dobije otkaz? Da li je najzad otkriveno da je za sve kriv Bulgakov?“

„Kad ti dovedu za predsednika UO Narodnog pozorišta vođu paramilitarne organizacije iz mračnih devedesetih, a onda to isto Narodno pozorište zabranjuje pod pretnjom otkaza javno izražavanje političkih opredeljenja ( to se valjda odnosi na indekse i crvene rukavice kao borbu protiv korupcije i za pravnu državu), šta reći o toj ironiji? O tempora, o mores“, napisala je Dragana Varagić, prvakinja Drame Narodnog pozorišta.

Dragana Popović, operska pevačica

Dragana Popović, operska pevačica iste kuće napisala je „vidimo se na tom mestu nakon što bude oslobođeno. A do tada na nekim drugim scenama i na ulici, u borbi za bolje društvo“.

Zabrana humanitarnog koncerta

Onemogućen je koncert benda Atheist Rap, i to humanitarni. Sav novac je trebalo da bude uplaćen za lečenje dvoje dece. Koncert je organizovao zbor građana Kisača, lokalnoj SNS vlasti se to nije dopalo, pa su odbili da im daju dozvolu za korišćenje javnih prostora, svih u mestu.

Kad pomislite da nema dalje od dna, naiđe nešto što vas demantuje.

Otkaz u „Pužiću“

Glumac Davor Perunović je nakon predstave u pozorištu za decu „Puž“, pred publikom rekao da više neće igrati na toj sceni.

Davor Perunović

„Dečje pozorište postalo je politički okupirano. Ucenjuju nas pošto nismo poslušnici režima, zapošljavaju glumce koji nikada nisu kročili u ovo pozorište, pod pritiscima su neki iz Uprave dali ostavke i ja ne mogu da učestvujem u tome“, rekao je publici.

Deca i njihovi roditelji u gledalištu, dugo su mu aplaudirali.

Otkaz dečjoj emisiji

RTS u nedelju nije emitovao reprizu najnovije epizode programa za decu „Važne stvari“.

Iz emisije „Važne stvari“

Dečak, koji sedi u stolici za friziranje i priča kako su imali pauzu sa školom zbog blokada i protesta, na pitanje kakve su to blokade i protesti, kaže „Pa… Studenti se bore za pravdu. Za našu budućnost”.

Šta reći.

Zloupotreba porekla?

Informer je objavio da su „blokaderi Srpskog narodnog pozorišta maltretirali i ponižavali opersku pevačicu Natašu Tasić Knežević samo zato što je Romkinja.“

Ove informacije dovela je u pitanje Romska partija, koja je u ponedeljak 29. septembra podnela krivičnu prijavu Republičkom javnom tužilaštvu sa zahtevom da se razjasni istinitost pisanja pojedinih medija o navodnom napadu. Osim što je operska pevačica, Nataša Tasić Knežević je poslanica SNS-a.

Otkazi u Nišvilu

Vikend se završio objavom direktora Nišvila Ivana Blagojevića da je „prošle nedelje otpustio polovinu svojih zaposlenih, a da će 1. oktobra to učiniti i sa preostalim radnicima.“ Podsetimo da je sredinom prošle nedelje Internacionalni džez festival Nišvil (Nišville) saopštio da ove godine nije dobio niti jedan dinar nas konkursu Ministarstva kulture zato što je ocenilo da je lokalni festival.

Ovakvom odrednicom Ministarstvo je ugrozilo kandidaturu Niša na UNESKO-vu listu džez gradova za 2027. godinu.

Ima za Vraneš, Jung i folklor

U fonu nabrojanih nedoličnosti, sve vreme su u medijima i na društvenim mrežama objavljivane reakcije povodom prošle nedelje objavljenih rezultata za nekoliko konkursa Ministarstva kulture za sufinansiranje savremenog stvaralaštva.

Najviše komentara izazvale su dve odluke Ministarstva kulture.

Prva je da Bemusu, najstarijem i najrepezentativnijem međunarodnomi festivalu klasične muzuke dodeli samo 1.500.000 dinara, a projektima Udruženja „Belezza Serba“, iza kojih stoje ćerka i rođak Ljubice Vraneš, SNS narodne poslanice i umetničke direktorke Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, bilo oko 9.000.000 000 dinara.

A druga je da će Aja Jung, promoterka režima, za Festival igre dobiti 7.000.000 miliona dinara, kao i da je brojnim folklornim udruženjima i nekim SNS manifestacijama i projektima GONGO organizacijama podeljeno 24.000.000 od 42.000.000 dinara koliko je bilo namenjeno za oblast savremene igre.

Deluje da će ovo biti glavne teme i budućeg života ovdašnje kulture.