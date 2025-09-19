Na konkursu Ministarstva kulture za umetničku igru najviše novca opredeljeno je Festivalu igre Aje Jung - 7.000.000 dinara i – folkloru. Ovaj konkurs treba shvatiti kao obračun Ministarstva za SNS propagandu sa kritički usmerenom javnošću, komentariše Marijana Cvetković. Više nema ni pokušaja da se prave da su barem delimično objektivni ili da delimično rade po zakonu - kaže Minja Bogavac

Ministarstvo kulture je objavilo rezultate za sedam od 29 konkursa koliko ih je raspisalo za sufinansiranje projekata u kulturi, a koji su očekivani još pre pola godine.

Objavljeni su rezultati za projekte iz oblasti umetničke igre, prevođenja srpskih dela u inostranstvu, Gradovi u fokusu, za kapitalna dela izdavačke delatnosti koja se objavljuju ćirilicom, sufinansiranje manifestacija i nagrada u književnosti, projekte iz oblasti muzike, i za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa.

Ne zna se kada će biti objavljeni rezultati ostalih konkursa, a ni da li će uopšte biti obavljeni.

Rezultati konkursa za igru

Iako je na osnovu dosadašnjeg iskustva bilo očekivano da dominantni kriterijum po kome su komisije procenjivale kvalitet prijavljenih projekata neće biti umetnički, ipak se nije očekivalo da će biti otvoreno stranački.

Najočigledniji primer su rezultati za konkurs iz oblasti umetničke igre u kojima je već na prvi pogled uočljivo da je najviše novca opredeljeno Festivalu igre Aje Jung – 7.000.000 dinara, da je nekoliko nepoznatih udruženja dobilo nešto manje od milion dinara, a da je većina preostalog novca podeljena na – folklor.

Treba naglasiti da su i ove, kao i svih prethodnih godina, projekti savremenog plesa bili najbrojniji, pa ipak su potpuno ignorisani. Za Bitef Dance company, jedinu plesnu kompaniju koja pripada javnom sektoru kulture, Srpsko narodno pozorište koje je najstarija pozorišna ustanova u zemlji, za projekte Nezavisne scene i slične, nije ostalo ni dinara.

Sve to izazvalo je veliku reakciju javnosti.

Ministarstvo pumpa

Minja Bogavac, dramska spisateljica i rediteljka, kaže za „Vreme“ da je „Ministarstvo ovog puta otvoreno pokazalo da pumpa, to jest da nije zadovoljno radom institucija, kao što su Bitef teatar ili Srpskog narodnog pozorišta. Odbilo im je po dva projekta, ali je zato bogato nagradilo privatni festival Aje Jung.“

Foto: FoNet Minja Bogavac

Bogavac nabraja da „nakon toga sledi podrška SNS manifestacijama i imaginarnom GONGO triju koga čine Nevladina organizacija Džeger, Nevladina organizacija Lenon i Nevladina organizacija Artiva. Zajedničko im je to što za njih nikad niko nije čuo, dve nemaju sajt, a druge dve su osnovane istog dana.“

„Sredstva nije dobila ni jedna relevantna organizacija koja se zaista bavi umetničkom igrom“, ističe Minja Bogavac i skreće pažnju na to kako je podeljen novac.

„Najveći grant, takozvani Jung, nagrađen je sa sedam miliona, a prvi sledeći iznosi manje od milion, da bi se zatim nekom sićom podmirilo više desetina KUD-ova i folklornih festivala. Iako su konkursi Ministarstva kulture odavno sporni, ovoga puta Ministarstvo je obrnulo igricu: više nema ni pokušaja da se prave da su barem delimično objektivni ili da delimično rade po zakonu. Ne moraš biti umetnički igrač da bi ti bilo jasno koja se igra ovde igra. Smešno je koliko je očigledno!“

Stanica – servis za savremeni ples, reprezentativno udruženje i najznačajnija organizacija u oblasti savremenog plesa, neće dobiti novac od države ni za jedan projekat.

Kažnjeni i izbačeni

Marijana Cvetković, koja je osnovala Stanicu, navodi da je „ove godine, od ukupno 42 miliona dinara, preko 24 milina dato je za folklor. To je direktna želja Nikole Selakovića, ministra sa brojanicama. Ministar zna da mu je ovo poslednja prilika, pa je novac namenjen savremenoj umetnosti podelio vernim glasačima i sigurnim glasovima, što se inače ovih meseci intenzivno radi sa svim budžetskim linijama.“

Foto: Vreme Marijana Cvetković

„Svi oni koji rade i stvaraju kroz polje savremenog plesa su kažnjeni i izbačeni: od Bitef Dance company preko umetnika, umetnica i organizacija koje na sceni rade preko 30 godina do onih mladih kojima inače ova vrsta podrške treba da bude podsticaj za dalji rad i razvoj. Ovo je nastavak trenda zbog kojeg nezavisna plesna scena zamire i zbog kojeg se buni kako zna i ume.“

Ona nekolicina organizacija koja je dobila sredstva sada, kaže Marijana Cvetković. „nažalost, biva izložena od strane Ministarstva kao grupa saradnika ovog režima, a na njima je da prihvate ili odbiju ovakvo svrstavanje koje je odredio Nikola Selaković.“

„Ovaj konkurs nam samo pokazuje dubinu provalije u koju sistematično i bez otpora padamo već dugo, a ubrzano poslednjih 15 godina. Na sve to mi iz Stanice Servisa za savremeni ples i sa nezavisne plesne scene upozoravali smo i pokušavali da pokrenemo širi otpor, znajući da ćemo stići do ove tačke ponora“, kaže Marijana Cvetković, podsećajući da je Stanica 2016. tužila „Upravnom sudu Ministarstvo kulture zbog sličnih rezultata i da je pokretala brojne akcije i javne apele povodom ovakvih zloupotreba.

Rukopis Nikole Selakovića

„Ovogodišnji rezultati su neoborivi dokaz u budućim procesima ne samo protiv Nikole Selakovića koji je stavio potpis, a čiji se rukopis prepoznaje u svakom redku ovog rešenja o sufinansiranju projekata u oblasti plesa, već i protiv onih zaposlenih u Ministarstvu kulture koji, prikriveni iza komisija, godinama rade na urušavanju oblasti plesa svojim činjenjem, nečinjenjem, neznanjem i ličnim osvetama.“

Marijana Cvetković smatra da „posebno treba isticati članove i članice ovih komisija koji su poslednjih godina saučestvovali u najbednijem srozavanju prava plesnih umetnika i umetnica na rad: najpre, niko od njih nema stručne kvalifikacije da procenjuje projekte iz oblasti plesa (svi stručnjaci su sistematski izbegavani), a pokazalo se ni morala, već su ih vodlili ili poslušnost partiji ili niski lični interesi. Principi znanja, poznavanja umetničkog polja čiji rad i razvoj treba da pomognu kroz konkurs, kolegijalnosti, solidarnosti, jednakih prava i prilika, razumevanje javnog dobra kao osnova kulture za koju se država brine – za njih su nepoznati.“

Navodi da su ove godine u konkursnoj komisiji bili Tamara Colić, Nemanja Naumoski i Zdravko Ranisavljević.

„Ovaj konkurs, od kojeg niko nije ni očekivao ništa drugačije – jer znamo koji je pravac zauzet pre mnogo godina, treba da bude shvaćen kao konačni obračun Ministarstva za SNS propagandu sa čitavom kritički usmerenom javnošću, umetničkom i kulturnom scenom i stvaraocima kojima se oduzima pravo na rad“, rekla je Marijana Cvetković.