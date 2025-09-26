Narodno pozorište ima nov Pravilnik o radnoj disciplini koji se od prethodnog razlikuje samo po članu kojim se definiše kazna zbog javnog izražavanja političke opredeljenosti. Kazna je otkaz

Na oglasnoj tabli Narodnog pozorišta u Beogradu juče 25. septembra okačen je Pravilnik o radnoj disciplini i pravilima ponašanja zaposlenih i naknadi štete u Narodnom pozorištu.

I to je u redu, jer svaka institucija je obavezna da ima pravilnik kojim se određuje šta se sme a šta se ne sme.

Član 3 tačka 7

Pomenuti Pravilnik Narodnog pozorišta ima 15 članova kojima se regulišu uobičajeni radni prekršaji i pravila ponašanja: obaveza obavljanja posla, tačnost dolaska na posao, neopravdani izostanci, zabrana pušenja u prostorijama, zabrana korišćenja alkohola i opijata, nanošenje štete imovini pozorišta…

Ali ima i jedna stavka koja do sad nije postojala.

U članu 3 u tački 7, piše da zaposleni ne poštuje radnu disciplinu ako: „u obavljanju poslova Pozorišta, javno, verbalno, simbolima kao i gestikulacijom izražava svoju političku ili drugu opredeljenost koja nije u vezi sa obavljanjem poslova Pozorišta, zatim javno saopštava političke ili druge sadržaje, zatim poziva na aktivnosti koje imaju politički karakter ili nisu vezane za obavljanje poslova Pozorišta ili ističe simbole ili obeležja čije je isticanje zabranjeno zakonom.“

Zaposleni kažu da je ovaj Pravilnik manje-više identičan onom iz 2010. koji je do sad bio na snazi, te da je ovaj novi pravljen samo zbog te tačke 7 iz člana broj 3. Kažu i da je uprava trebalo da okači na tablu samo taj dodatak, a ne da pravi celu „predstavu“ donošenja novog Pravilnika.

Vraneš je bila prethodnica

Podsetimo da je ovom Pravilniku prethodio interni dopis koji se odnosio samo na Operu. Ljubica Vraneš, umetnička direktorka Opere, poslala je rukovodiocima Orkestra, Hora, stručnim saradnicima i solistima dopis datiran na 12. septembar, kojim nalaže da se svi službeni i poslovni razgovori s njom proglašavaju „poslovnom tajnom“. Precizira da ti razgovori „bez saglasnosti direktora Sektora opere ne mogu biti prezentovani na neformalnim grupama na veb-platformama, društvenim mrežama i sličnim kanalima“.

Vraneš je u obrazloženju navela da je na ovakav potez bila prinuđena jer se, kako tvrdi, „svaki razgovor prenosi na društvene grupe, često sa proizvoljnim tumačenjem i elementima neistine“.

Vrlo moguće da je ovaj korak načinjen zbog objava članova Hora na društvenim mrežama gde su opisali da im nije produžen ugovor za ovu sezonu uz objašnjenje Ljubice Vraneš – „nema se para“.

A u zemlji koja je ekonomski tigar kako tvrdi njen predsednik, nije u redu da se priča kako Narodno pozorište nama para. Ili da je u Horu basovska deonica na istorijskom minimumu, umesto najmanje osam do devet, ima samo tri bas-pevača. Ili da je i u Orkestru kriza.

Pravilnik koji važi za celo Narodno pozorište i koji je juče objavljen, u članu 6 predviđa otkaz zbog nepoštovanja propisanih pravila.

Zaposleni ga tumače kao način kako da se po zakonu napravi čistka u Narodnom pozorištu kako bi se napravila mesta za ansambl koji će biti po SNS ukusu.