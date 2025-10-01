Kako nezvanično saznajemo, članovi glumačkog sindikata „Singlus“ Narodnog pozorišta organizovaće u petak štrajk upozorenja, na dan stupanja na snagu Pravilnika o radnoj disciplini po kome zbog toga svi mogu da dobiju otkaz

Večeras, 1. oktobra Drama Narodnog pozorišta počeće novu sezonu na sceni „Raša Plaović“ predstavom „Sitnice koje život znače“ i režiji Andreja Nosova. Kako „Vreme“ nezvanično saznaje, pre početka predstave ansambl te predstave publici će saopštiti šta misle o Pravilniku o radnoj disciplini koji zaposlenima zabranjuje javno iskazivanje političkih stavova.

S obzirom da Pravilnik stupa na snagu u petak, glumci ove predstave zbog svojih večerašnjih reči ne bi trebalo da dobiju otkaz. To su: Mladen Andrejević, Nela Mihailović, Vanja Ejdus, Dušan Matejić, Nina Nešković i Rade Ćosić.

Foto: Promo Ansambl predstave „Sitnice koje čine život“

Njihovo večerašnje saopštenje je uvod u štrajk upozorenja koji će se desiti u petak.

Kako nezvanično saznajemo, u petak 3. oktobra, a na dan stupanja na snagu Pravilnika o radnoj disciplini, članovi glumačkog sindikata „Singlus“ Narodnog pozorišta organizovaće jednosatni štrajk upozorenja.

Traže da se revidira Pravilnik o radnoj disciplini, kao i da se zadovolje i drugi zahtevi iz radnog prava.

Kao i što su sprovodili štrajkove u martu, doći će jedan sat pre predstave u hol pozorišta da sa publikom razgovaraju o svojim zahtevima i dešavanjima u društvu.

Ako uprava Narodnog pozorišta ne ispuni njihove zahteve, nastaviće da se za svoja prava bore drugim pravnim sredstvima.

Podsetimo, u članu 3 tačka 7 pomenutog Pravilnika o radnoj disciplini piše da zaposleni ne poštuje radnu disciplinu ako: „u obavljanju poslova Pozorišta, javno, verbalno, simbolima kao i gestikulacijom izražava svoju političku ili drugu opredeljenost koja nije u vezi sa obavljanjem poslova Pozorišta, zatim javno saopštava političke ili druge sadržaje, zatim poziva na aktivnosti koje imaju politički karakter ili nisu vezane za obavljanje poslova Pozorišta ili ističe simbole ili obeležja čije je isticanje zabranjeno zakonom.“

Taj isti Pravilnik u članu 6 predviđa otkaz zbog nepoštovanja propisanih pravila.

Ponovićemo, Pravilnik stupa na snagu u petak i štrajkači rizikuju da dobiju otkaz.

Zaposleni, a i javnost smatra da Pravilnik nije u skladu sa Ustavom koji garantuje slobodu izražavanja, i dovode ga u vezu sa Dragoslavom Bokanom novim predsednikom Upravnog odbora Narodnog pozorišta.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!