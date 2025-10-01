Knjiga i država

01.октобар 2025. Sonja Ćirić

Sajam knjiga: Priča o dve Srbije

Uprava Beogradskog sajma najavljuje da će Sajam knjiga biti bolji i uspešniji od prošlogodišnjeg, i pored toga što mnogi izdavači otkazuju učešće i što su Dušan Kovačević i Vladislav Bajac podneli ostavke

Kultura ovog vikenda

29.септембар 2025. Sonja Ćirić

Zabrane i otkazi postali su teme kulturnog života

Ovog vikenda mediji i društvene mreže nisu komentarisali premijere, nove izložbe, koncerte i knjige, zato što ih nije ni bilo. Umesto njih, pričalo se o novim otkazima i represijama u kulturnom životu, o Davoru Perunoviću, dečjoj emisiji RTS, Ljubici Vraneš, Aji Jung...