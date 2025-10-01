Kako nezvanično saznajemo, članovi glumačkog sindikata „Singlus“ Narodnog pozorišta organizovaće u petak štrajk upozorenja, na dan stupanja na snagu Pravilnika o radnoj disciplini po kome zbog toga svi mogu da dobiju otkaz
Večeras, 1. oktobra Drama Narodnog pozorišta počeće novu sezonu na sceni „Raša Plaović“ predstavom „Sitnice koje život znače“ i režiji Andreja Nosova. Kako „Vreme“ nezvanično saznaje, pre početka predstave ansambl te predstave publici će saopštiti šta misle o Pravilniku o radnoj disciplini koji zaposlenima zabranjuje javno iskazivanje političkih stavova.
S obzirom da Pravilnik stupa na snagu u petak, glumci ove predstave zbog svojih večerašnjih reči ne bi trebalo da dobiju otkaz. To su: Mladen Andrejević, Nela Mihailović, Vanja Ejdus, Dušan Matejić, Nina Nešković i Rade Ćosić.
Foto: PromoAnsambl predstave „Sitnice koje čine život“
Njihovo večerašnje saopštenje je uvod u štrajk upozorenja koji će se desiti u petak.
Kako nezvanično saznajemo, u petak 3. oktobra, a na dan stupanja na snagu Pravilnika o radnoj disciplini, članovi glumačkog sindikata „Singlus“ Narodnog pozorišta organizovaće jednosatni štrajk upozorenja.
Traže da se revidira Pravilnik o radnoj disciplini, kao i da se zadovolje i drugi zahtevi iz radnog prava.
Kao i što su sprovodili štrajkove u martu, doći će jedan sat pre predstave u hol pozorišta da sa publikom razgovaraju o svojim zahtevima i dešavanjima u društvu.
Ako uprava Narodnog pozorišta ne ispuni njihove zahteve, nastaviće da se za svoja prava bore drugim pravnim sredstvima.
Podsetimo, u članu 3 tačka 7 pomenutog Pravilnika o radnoj disciplini piše da zaposleni ne poštuje radnu disciplinu ako: „u obavljanju poslova Pozorišta, javno, verbalno, simbolima kao i gestikulacijom izražava svoju političku ili drugu opredeljenost koja nije u vezi sa obavljanjem poslova Pozorišta, zatim javno saopštava političke ili druge sadržaje, zatim poziva na aktivnosti koje imaju politički karakter ili nisu vezane za obavljanje poslova Pozorišta ili ističe simbole ili obeležja čije je isticanje zabranjeno zakonom.“
Taj isti Pravilnik u članu 6 predviđa otkaz zbog nepoštovanja propisanih pravila.
Ponovićemo, Pravilnik stupa na snagu u petak i štrajkači rizikuju da dobiju otkaz.
Zaposleni, a i javnost smatra da Pravilnik nije u skladu sa Ustavom koji garantuje slobodu izražavanja, i dovode ga u vezu sa Dragoslavom Bokanom novim predsednikom Upravnog odbora Narodnog pozorišta.
Uprava Beogradskog sajma najavljuje da će Sajam knjiga biti bolji i uspešniji od prošlogodišnjeg, i pored toga što mnogi izdavači otkazuju učešće i što su Dušan Kovačević i Vladislav Bajac podneli ostavke
Reditelj opere „Bal pod maskama“ Boba Đurović odbio je ponudu Narodnog pozorišta da je obnovi za početak sezone, zato što ne želi da sarađuje sa upravom koju je postavila vlast zbog koje 13 godina ne može da režira
Ovog vikenda mediji i društvene mreže nisu komentarisali premijere, nove izložbe, koncerte i knjige, zato što ih nije ni bilo. Umesto njih, pričalo se o novim otkazima i represijama u kulturnom životu, o Davoru Perunoviću, dečjoj emisiji RTS, Ljubici Vraneš, Aji Jung...
Kao što Vučić govori o dijalogu, Dačić i Vasiljević zbore o zakonu, borbi protiv kriminala i policiji od koje „ni jedne nema bolje“. Reč je o čistom fejku, kao što je i sve ostalo pod naprednjačkim režimom
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.