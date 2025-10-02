U petak, 3. oktobra, na snagu stupa novi Pravilnik o radnoj disciplini u Narodnom pozorištu koji zaposlenima zabranjuje javno iskazivanje političkih stavova, a studenti FDU pozivaju na skup podrške zaposlenima u tom pozorištu

U petak u Narodnom pozorištu stupa na snagu Pravilnik o radnoj disciplini koji zaposlenima zabranjuje javno iskazivanje političkih stavova.

Zaposleni traže povlačanje ovog pravilnika, ali i smenu predsednika Upravnog odbora Dragoslava Bokana, a takvu poruku poslao je s pozorinice ansambl Drame 1. oktobra posle predstave kojom je otvorena sezona.

Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti sada pozivaju na skup ispred pozorišta, kako bi podržali zaposlene koji se protive novom Pravilniku.

„Podržimo Ansambl Drame Narodnog pozorišta u petak, 3. oktobra u 19 časova jer upravo tog dana stupa na snagu sramni pravilnik – dokument koji Ansambl Drame odbija i odlučno odbacuje. Shodno tome, glavni zahtev Ansambla Drame Narodnog pozorišta je smena Upravnog odbora NP, Dragoslava Bokana”, napisali su studenti FDU u blokadi na Instagramu.

„Narod mora da brani svoje Narodno pozorište da bi sutradan Narodno pozorište moglo da održava našu kulturu i samim tim – nas. Odbranimo dostojanstvo umetnosti i dostojanstvo radnika. Odbranimo Narodno pozorište”, napisali su studenti.

„Narode, vidimo se ispred Narodnog”, napisali su.

Disciplinovanje zaposlenih u pozorištu

Podsetimo, u članu tri tačka sedam pomenutog Pravilnika o radnoj disciplini piše da zaposleni ne poštuje radnu disciplinu ako „u obavljanju poslova Pozorišta, javno, verbalno, simbolima kao i gestikulacijom izražava svoju političku ili drugu opredeljenost koja nije u vezi sa obavljanjem poslova Pozorišta, zatim javno saopštava političke ili druge sadržaje, zatim poziva na aktivnosti koje imaju politički karakter ili nisu vezane za obavljanje poslova Pozorišta ili ističe simbole ili obeležja čije je isticanje zabranjeno zakonom.“

Taj isti Pravilnik u članu šest predviđa otkaz zbog nepoštovanja propisanih pravila.

Zaposleni, a i javnost smatraju da Pravilnik nije u skladu sa Ustavom koji garantuje slobodu izražavanja, i dovode ga u vezu sa Dragoslavom Bokanom novim predsednikom Upravnog odbora Narodnog pozorišta.