U Narodnom pozorištu u Beogradu 1. oktobra počela je nova sezona, a na kraju predstave ansambl Drame izneo je tri zahteva - hitno povlačenje novog Pravilnika, razrešenje predsednika Upravnog odbora, te preispitivanje rada ministra kulture

U sredu, 1. oktobra, Drama Narodnog pozorišta počela je novu sezonu na sceni „Raša Plaović“ predstavom „Sitnice koje život znače“ u režiji Andreja Nosova.

Na kraju predstave, ansambl Drame je publici saopštio šta misli o Pravilniku o radnoj disciplini koji zaposlenima zabranjuje javno iskazivanje političkih stavova, kao i novom Upravnom odboru sa Dragoslavom Bokanom na čelu.

Ansambl Drame Narodnog pozorišta izneo je tri zahteva – hitno povlačenje novog Pravilnika, razrešenje Upravnog odbora na čelu sa Dragoslavom Bokanom i preispitivanje njegovih izjava u vezi sa ugledom zaposlenih u Narodnom pozorištu, te da Vlada Republike Srbije preispita rad ministra kulture.

„Voleli bismo da ovaj trenutak sa vama delimo u radosti, ali bismo bili neiskreni kada bismo iza tople dobrodošlice sakrili zabrinutost“, saopštila je publici Nela Mihailović u ime ansambla Drame Narodnog pozorišta.

„Narodno pozorište ste vi i bićete i kada sve ovo prođe“

Kako su saopštili glumci, 3. oktobra na scenu stupa novi Pravilnik kojim se zaposlenima garantuju manja prava od onih propisanih Zakonom o radu i Ustavom Republike Srbije.

Koliko ima smisla krotiti pozorište i ko i zašto pokušava da poljuja temelje Narodnog pozorišta, upitali su glumci sa scene.

U njegovom biću je istina, sloboda i pravo da postavlja pitanja o čoveku, društvu, svetu, pa i politici, dodali su.

„U zanosu pisanja zabrana i pravila zaboravili su da pozorište ne čine samo umetnici, već i vi, publika. Zaboravili su na vas, svedoke i saučesnike istine na sceni. Narodno pozorište ste vi i bićete i kada sve ovo prođe“, poručili su publici glumci.

Publika ih je pozdravila velikim aplauzom.

Disciplinovanje zaposlenih u pozorištu

Podsetimo, u članu tri tačka sedam pomenutog Pravilnika o radnoj disciplini piše da zaposleni ne poštuje radnu disciplinu ako „u obavljanju poslova Pozorišta, javno, verbalno, simbolima kao i gestikulacijom izražava svoju političku ili drugu opredeljenost koja nije u vezi sa obavljanjem poslova Pozorišta, zatim javno saopštava političke ili druge sadržaje, zatim poziva na aktivnosti koje imaju politički karakter ili nisu vezane za obavljanje poslova Pozorišta ili ističe simbole ili obeležja čije je isticanje zabranjeno zakonom.“

Taj isti Pravilnik u članu šest predviđa otkaz zbog nepoštovanja propisanih pravila.

Zaposleni, a i javnost smatraju da Pravilnik nije u skladu sa Ustavom koji garantuje slobodu izražavanja, i dovode ga u vezu sa Dragoslavom Bokanom novim predsednikom Upravnog odbora Narodnog pozorišta.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!