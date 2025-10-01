Bioskop

01.октобар 2025. Đorđe Bajić

Muke s hororom

Legenda,
režija Džastin Tiping,
uloge Marlon Vejans i Tajrik Viters (HIM, 2025)

Novi album: David Byrne – Who Is the Sky? (Matador)

01.октобар 2025. Dragan Ambrozić

Na nebu i iznad njega

Novi solo album Davida Byrnea, nekadašnjeg frontmena legendarnih “Talking Heads”, predstavlja mini studiju sudbine njegovog stalnog heroja – “gospodina običnog” – u XXI veku