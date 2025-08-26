Prvi fesival

25.avgust 2025. Sonja Ćirić

Kad svi pevaju EKV u Vražogrncu

Održan je prvi festival „Vražogrnački TočakRok“. Bilo je više od hiljadu ljudi. Vrhunac je bilo izvođenje numera čuvenog EKV-a. Sve to u selu nadomak Zaječara u kome je za nedelju dana najavljena Gitarijada

Festival

23.avgust 2025. S.Ć.

Srbija u Sarajevu: Aplaudiralo se nagrađenima i protestu

Na Sarajevo film festivalu tapšalo se Srbiji zbog nagrađenih umetnika Stefana Đorđevića, Ivane Mladenović i Andrije Kuzmanovića, ali i zbog protesta kojima su reditelj Stefan Đorđević i njegov mladi kolega iz Bosne i Hercegovine Adem Tutić posvetili svoje nagrade