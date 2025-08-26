Sedam filmskih udruženja bojkotuju Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru, Kažu da je neprilično da država pokreće festival domaćeg filma s obzirom da ne ulaže u domaću kinematografiju

Sedam filmskih udruženja bojkotuju Nacionalni festival filma i televizije čiji je početak zakazan za 3. septembar na Zlatiboru: reditelja, scenarista, dokumentarista, snimatelja, glumaca, filmskih umetnika, i producenata. Sme se reći da je to kompletna filmska branša, nedostaju samo animatori koji programski nisu deo ovog festivala, i tehnički radnici. I svi su pozvali kulturnu javnost na bojkot festivala.

O ovome, iz NAFFIT-a niko ništa ne komentariše. Zapravo, jedine vesti koje stižu iz ovog festivala, koji svi zovu Gagin festival po reditelju Predragu Gagi Atonijeviću koji ga je inicirao, su o – ostavkama. Prvo je zbog moralnih razloga otišao izvršni direktor festivala Vladimir Vasiljević, a zatim i tri člana Umetničkog saveta: Tamara Krcunović, Snežana Van Hauvelingen i Miroslav Mogorović.

Poziv na bojkot svih esnafskih udruženja i pomenute ostavke, gotovo je sigurno, neće biti razlog da država, koja je glavni organizator, odloži NAFFIT za neka bolja vremena u kojima filmadžije, listom, neće isticati da je neprilično što država pokreće festival domaćeg filma s obzirom da ne ulaže u domaću kinematografiju.

NAFFIT „ne može biti zamena za urušeni sistem podrške domaćoj kinematografiji, kojoj su državni organi u 2025. godini uskratili zakonom garantovana prava“, piše u saopštenju Udruženja filmskih producenata, što se konstatuje i u saopštenjima svih ostalih udruženja.

Producenti navode da je „srpska kinematografija danas na ivici opstanka: gotovo godinu dana ne postoje konkursi Filmskog centra Srbije, ukinuti su podsticaji namenjeni domaćim filmovima i serijama, a oko 40 igranih filmova ne može da bude završeno niti da započne snimanje“.

Međutim, iskustvo govori da će inicijatori i organizatori, a to su pre svih Ministarstvo kulture i lokalna samouprava, uvek naći nekog iz svojih redova koga će moći da predstavi kao veliko ime srpske kinematografije. A pre svega da će režimski mediji obaveštavati biračko telo o vrhunskim filmovima na festivalu, neverovatnoj posećenosti, i ostalom glamuru ovog srpskog filmskog festivala.