Kako „Vreme“ saznaje, Vladimir Vasiljević je podneo ostavku na mesto izvršnog direktora NAFFIT-a na Zlatiboru zato što ne želi da učestvuje „u projektu koji od države dobija sredstva na štetu svega ostalog“, kako je napisao u ostavci

Kako ekskluzivno saznaje „Vreme“, izvršni direktor Nacionalnog festivala filma i televizije – NAFFIT na Zlatiboru, Vladimir Vasiljević, dao je ostavku.

Ostavku je dao zbog moralnih razloga, i bez ičijeg pritiska, uz veliki rizik po svoju karijeru. Jer, usprotivio se Nacionalnom festivalu i onima koji su ga osnovali.

Ostavku Vladimira Vasiljevića prenosimo u celosti:

„Kada sam prošle godine dobio poziv i ponudu da budem direktor nacionalnog festivala, iskreno bio sam oduševljen i željan da svim svojim iskustvom i znanjem doprinesem festivalu koji će slaviti stvaralaštvo u našoj državi.

Danas, kada država oduzima integritet festivalima, i našoj matičnoj kući, Filmskom centru Srbije ukida finansiranje, ja ne mogu i ne želim da učestvujem u projektu koji od iste države dobije sredstva na štetu svega ostalog.

Na kraju, ja želim da postoji ovaj festival, ali u državi koja će biti država svih njenih građana, i to ostaje da bude moja želja.“

Vladimir Vasiljević je producent. U IMDb piše da je najpoznatiji kao producent filma „Dara iz Jasenovca“, i direktor serija „Državni službenik“ i „Bunar“. Autor i producent sva ova tri naslova je Predrag Gaga Antonijević.

Gaga Antonijević je jedan od aduta SNS-a, i inicijator osnivanja NAFFIT-a.

Ta činjenica je bila jedan od razloga zašto je Asocijacija filmskih reditelja Srbije pozvala filmsku i kulturnu javnost da bojkotuju NAFFIT.

Podsetimo: AFRS smatra da je ovaj festival osnovan bez uvida stručne javnosti i reprezentativnih i relevantnih filmskih udruženja u zemlji, ali je zato „u njegovom pokretanju, organizaciji i odborima učestvuju gotovo svi najbliži saradnici inicijatora festivala i njegove privatne produkcijske kuće“, kažu reditelji u saopštenju, misleći na reditelja Predraga Gagu Antonijevića.

Napominju i da „uz ovu, i činjenicu da je za mesto održavanja odabran njegov rodni kraj, postaje očigledno da je ovaj festival, pre bilo čega drugog, politička nagrada samom inicijatoru.“ Dakle Gagi Antonijeviću.

Vladimir Vasiljević je dao ostavku na mesto izvršnog direktora NAFFIT-a nakon pomenutog saopštenja Asocijacije reditelja i Udruženja scenarista reditelja.

