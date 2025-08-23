Nakon što je NAFFIT zbog moralnih razloga napustio njegov izvršni direktor Vladimir Vasiljević, „Vreme“ saznaje da su i iz Umetničkog saveta ovog velikog državnog projekta otišla tri člana

Prvo izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije na Zlatiboru nije još ni otvoreno, a ostavke se nižu.

Naime, nakon što je NAFFIT zbog moralnih razloga napustio njegov izvršni direktor Vladimir Vasiljević, zato što ne želi da učestvuje „u projektu koji od države dobija sredstva na štetu svega ostalog“, ovaj državni projekat važan

poput Ekspa, napustilo je još troje ljudi.

Svi su članovi Umetničkog saveta festivala. To su glumica Tamara Krcunović, Miroslav Mogorović (programski direktor Festa, izvršni producent Festivala Palić…) i producentkinja Snežana Van Hauvelingen.

Podsetimo, NAFFIT je počeo da se osipa nakon što su esnafska udruženja pozvala kulturnu javnost da bojkotuje ovaj festival.

Asocijacija filmskih reditelja Srbije smatra da je ovaj festival osnovan bez uvida stručne javnosti i reprezentativnih i relevantnih filmskih udruženja u zemlji, ali zato „u njegovom pokretanju, organizaciji i odborima učestvuju gotovo svi najbliži saradnici inicijatora festivala i njegove privatne produkcijske kuće“, misleći na reditelja Predraga Gagu Antonijevića.

Napominju i da „uz ovu, i činjenicu da je za mesto održavanja odabran njegov rodni kraj, postaje očigledno da je ovaj festival, pre bilo čega drugog, politička nagrada samom inicijatoru.“ Dakle Gagi Antonijeviću.

Uza svu ovu privatizaciju, kažu reditelji, NAFFIT se pokreće„u godini u kojoj se ne održavaju ili se poništavaju konkursi u kulturi, u kojoj najstariji i najvažniji domaći filmski festivali nisu ili neće biti održani, dok se oni održani dovode na ivicu opstanka, u godini u kojoj država suprotno zakonima Republike Srbije ne finansira sopstveni interes – domaću filmsku proizvodnju“.

Iste ove razloge naveli su u svojim pozivima na bojkot i članovi udruženja Filmskih scenarista Srbije, Filmskih glumaca, Filmskih snimatelja, i Udruženja filmskih umetnika Srbije.

NAFFIT počinje 3. i traje do 7. septembra.