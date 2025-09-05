Novosadski studenti su na protest u glavnom gradu Vojvodine pozvali kolege i građane iz cele Srbije. Pozivu su se priključili i studenti u blokadi fakulteta širom Srbije i zborovi građana

Veliki protest na koji su pozvali novosadski studenti u blokadi počinje u petak od 19 sati na raskrsnici Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara.

Protest je reakcija na kršenje autonomije univerziteta i sve češću policijsku brutalnost.

Na raskrsnici Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara policija i žandarmerija su 1. septembra, nakon komemorativne šetnje, jurili građane i studente, tukli ih i uz šok bombe i pendreke potiskivali ka kampusu.

U pitanju je raskrsnica sa čije jedne strane se nalazi Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, a sa druge univerzitetski kampus.

Nedaleko odatle je i Filozofski fakultet, ispred koga danonoćno već osam dana stoji kordon policije.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Studenti Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu🩺 (@blokada_mfns)

Povodi za protest

Dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović se od prošlog utorka nalazi u zgradi te obrazovne ustanove koju na njegov poziv obezbeđuje policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija.

Od tada su ispred tog fakulteta protesti, jer je dekan sa nekoliko profesora ušao u zgradu, isterao studente koji su blokirali tu ustanovu proteklih devet meseci i zatvorio se na fakultet.

U ponedeljak, 1. septembra, oko pet sati ujutru, dekan Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid sa policijom i nekoliko maskiranih osoba ušao na taj fakultet.

Drid je rekao da ostaje u zgradi fakulteta sve dok se ne bude osećao bezbedno, što znači da je i kordon policije i dalje ispred te ustanove.

Poziv za celu Srbiju

Studenti su na protest pozvali kolege i građane iz cele Srbije.

„Srbijo, da li se čujemo? Vidimo se u petak!“, naveli su studenti.

Ubrzo su se pozivu na ovaj protest priključili i studenti u blokadi fakulteta širom Srbije, kao i zborovi građana.

Poziv policajcima: Budite štit, a ne oružje

Strukovno udruženje policije povodom najavljenog protesta uputilo je apel svim učesnicima javnog života – građanima, studentima i kolegama iz službe – da se uzdrže od daljeg podizanja tenzija i da se okrenu dijalogu, razumevanju i zajedničkom interesu: očuvanju mira, dostojanstva i bezbednosti svih.

Oni poručuju da policajci nisu samo uniformisani službenici: oni su očevi, majke, braća, sestre, prijatelji.

„Oni su deo ovog društva, jednako kao i studenti koji izražavaju svoje stavove, kao i građani koji traže pravdu. U trenucima kada se emocije rasplamsaju, podsećamo da svrha policije nije sila, već služenje narodu“, ističe Strukovno udruženje policije i poziva građane da se uzdrže od vređanja, ometanja i provociranja pripadnika policije.

„Svaka reč izrečena u afektu ostavlja trag, a svaka gestikulacija može biti pogrešno protumačena. Protest je pravo, ali i odgovornost“, naglašavaju iz tog udruženja.

Istovremeno upućuju i apel kolegama policajcima:

„Budite uzdržani. Budite primer. Budite štit, a ne oružje“.

Strukovno udruženje policije naglašava da upotreba sile mora biti krajnja mera, a ne refleks.

„Svaka intervencija mora biti promišljena, proporcionalna i u skladu sa zakonom — ali i sa ljudskošću“, ističu.

Dodaju da Strukovno udruženje policije stoji uz svoje kolege, ali i uz narod, jer „nema bezbednosti bez poverenja, a nema poverenja bez međusobnog poštovanja“.

Hoće li saobraćati vozovi do Novog Sada?

Budući da su u danima kada su održavani veliki protesti 15. marta i 28. juna Železnice Srbije otkativali polaske svih vozova do Beograda zbog, kako je tada navedeno, dojave o bombama, postavlja se pitanje da li će pred večerašnji protest železnički saobraćaj do Novog Sada, odnosno do Petrovaradina, funkcionisati normalno.

U kol centru Železnica Srbije, u petak oko 7.20 sati, tvrdili su da će se železnički saobraćaj iz Beograda do Novog Sada odvijati prema redu vožnje, sa izuzetkom poslednjeg polaska, uveče, koji je otkazan.

Na sajtu Železnica Srbije nema obaveštenja o prekidu saobraćaja do Novog Sada.