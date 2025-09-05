Za razliku od protesta za 15. mart i Vidovdan, „Srbijavoz“ danas nije dobila dojavu o bombi ili postavila neki razlog otkazivanja vozova ka Novom Sadu

Danas (5. septembar), kada će se održati veliki protest u Novom Sadu pod nazivom „Srbijo, da li se čujemo“ sa početkom od 19 časova, nema problematičnog scenarija. Zaposleni u „Srbijavozu“ se javljaju na telefon i daju informacije o današnjim polascima. Sa Petrovaradina saobraćaju čak i autobusi do centra grada.

Zaštita putnika i posade

Zbog „dojave o bombi“ iz „Srbijavoza“, bili su prinuđeni da 15. marta privremeno obustave saobraćaj svih međugradskih vozova „u cilju zaštite putnika i posada vozova“.

Dan pred veliki protest u Beogradu 15. marta, obustavljen je rad vozova iz cele Srbije. U obaveštenju, koje je noć pred protest postavljeno na sajt „Srbijavoza“, navedeno je da je ova kompanija primila anonimnu dojavu da su „na međugradskim vozovima postavljene eksplozivne naprave“.

Na Vidovdan je sve bilo otkazano

Scenario je pred veliki protest na Vidovdan, 28. juna, bio još problematičniji.

Autobusi nisu saobraćali, a stanice nisu dizale slušalicu, radovi na putevima blokirali su ulaz u Beograd, a „Srbijavoz“ je naprasno obavestio putnike da obustavlja saobraćaj zbog dojave o bombama. Sve ovo dogodilo se samo dan pred veliki protest u organizaciji studenata u blokadi pod nazivom „Vidimo se na Vidovdan“.

„Srbijavoz a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 27. juna 2025. godine u 10:18 časova, primljen poziv koji je sadržao anonimnu dojavu da su na svim vozovima i prugama postavljene eksplozivne naprave“, pisalo je tada u gotovo pa istom saopštenju kao i onom 14. marta.

U nastavku je navodeno da je „privremeno obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika, dok nadležni državni organi ne izvrše potrebne provere“.