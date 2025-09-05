U Novom Sadu, u Zaječaru, u Novom Pazaru, u svakoj školi u kojoj se sprovode staljinističke čistke i na svakom mestu gde vladaju nepravda, laž i strah dok pada pomrčina ukidanja ustavno-pravnog poretka, građani Srbije i te kako čuju jedni druge

„Srbijo, da li se čujemo“, glasi naziv protesta 5. septembra u Novom Sadu.

To je onaj grad gdje kordoni policije čuvaju dekana koji se zatvorio na Filozofskom fakultetu i tamani studentsku hranu. Ime mu je Milivoj Alanović.

Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje također je zabarikadiran. Na novosadski DIF Patrik Drid se uvukao kroz razbijeni prozor uz pomoć trojice plaćenih batinaša i dva policajca. Poput Alanovića i on je protiv svojih studenata.

Ali osim što čuva ovu dvojicu dekana-suradnika, policija u Novom Sadu ima i drugih poslova. Tako je iz čista mira, ali sa sadističkim uživanjem, brutalno namlatila veliku grupu demonstranta prilikom povratka sa protesta

Čujemo se Novi Sade, odlično se čujemo.

Put u destabilizaciju

Na primjer, prijem je savršen u Zaječaru.

Tamo odluku Višeg suda da gradska skupština nije legitimno konstituirana naprednjaci bahato i cinično nastoje pogaziti. Dakle, političko-interesno udruženje kojima su usta puna zakona, reda, prava…

CRTA je odlično primijetila da se nešto slično nikada nije desilo u Srbiji, čak i u najmračnijim periodima režima Slobodana Miloševića. Konkretno – jedan državni organ da ne poštuje odluku drugog i to nadležnog. Ako ovo nije put u destabilizaciju i rušenje zemlje, onda ništa nije.

Ni zakona, ni para

Novi Sade, odlično vas čujemo i u Novom Pazaru.

Ovom gradu Vučić je nasilnički oduzeo sto pedeset miliona dinara. Tako je na lokalu započeo izgladnjavanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi i kažnjavanje koalicionih partnera na nacionalnom nivou.

Oni će njemu osuđivati upad u Državni fakultet u Novom Pazaru!? E sad će vidjeti – nema više para. Također, ni zakona.

Veliko je pitanje što Vučić želi postići. Možda podizanje nacionalnih tenzija u većinski bošnjačkoj sredini? Ili upozorenjem Rasimu Ljajiću i Usemi Zukorliću da je zaista spreman na sve ukoliko pomišljaju da u pogodnom trenutku stanu na stranu svojih komšija i sugrađana? Ako ima neki treći cilj i on je bez ikakve sumnje protiv naroda i države.

Pomračenje Srbije

Novi Sade, čujemo se da ne može biti bolje i u Beogradu.

Na ulicama glavnog grada Srbije bande pale cvjećare, mlate veterane, iživljavaju se na kome stignu … Zašto i ne bi kada ih policija čuva i štiti. Ovdje pokušavaju zatrti dvije profesionalne televizije, Beograd na očigled propada dok se milioni evra mlate na besmislenim projektima, gradske službe jedva opstaju.

Novi Sade, čujemo se u cijeloj Srbiji.

Slušaju te usvakoj školi gdje se provode staljinističke čistke i na svakom mjestu gdje vladaju nepravda, laž i strah dok pada pomrčina ukidanja ustano-pravnog poretka.

I ne samo da se zbog svega ovog čujemo, nego se i vidimo.