Fon der Lajen i Vučić

Politika

04.septembar 2025. M.S.

Treće pismo u mesec dana: Vučić se žalio Ursuli fon der Lajen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić krajem avgusta poslao je pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen u kome se žalio na aktuelnu društvenu i političku krizu. Dve nedelje nakon toga iz Pekinga poručuje Evropi da treba češće da dolazi u prestonicu Kine