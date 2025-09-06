Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se sve vreme obraćanja o protestima u Novom Sadu na čudan način smeškao. Insistirao je na smešno malom broju demonstranata i kako je policija bila divna

U celoj Srbiji protiv vlasti je u petak protestovalo ukupno 9380 ljudi, od toga u Novom Sadu 7020, izjavio je tokom obraćanje naciji u petak nešto pre ponoći predsednik Republike Aleksandar Vučić u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova. Uz njega su stajali ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević.

Vučić se na čudan način osmehivao sve vreme obraćanja, dok je govorio o nekom najgorem ološu koji mrzi Srbiju, u šta spadaju i neki predstavnici Evropskog parlamenta koji su, kaže, bili u Novom Sadu da podrže rušenje Srbije.

A tu su neki ljudi sa fantomkama na glavama i šlemovima po svaku cenu hteli da zauzmu prostorije Filozofskog fakulteta i nisu uspeli u tome.

Policija je, pričao je predsednik države, strogo profsionalno obavila posao i on im čestita na tome.

Prozivanje tužilaca

Najavio je Vučić da će više desetina lica biti lišeno slobode, tik blokadera-terorista, i strogo upitao tužioce: dokle će da se prave naivni i da ne vidi šta rade pojedine medijske platforme koje pozivaju direktno na linč.

A građanima Srbije koji vole ovu zemlju poželeo je da kaže da nikada neće pobediti Srbiju i njene državne organe, šta god da radili. „Reč je o običnim kukavicama, o običnim bednicima koji napadaju ljude samo zato što rade svoj posao, tj. policajce“, rekao je Vučić.

Nasilje neće biti dozvoljeno, zapretio je i još pričao nešto o tome kako ga mrze i toj šaci ekstremista sa kojima će se država lako obračunati.

A u nedelju malo SNS

A u nedelju će biti održani skupovi širom Srbije, oni naprednjački, na kojima očekuju jedno 120.000 ljudi, pa je Vučić pozvao sve te dobre građane da ne odgovaraju na nasilje. Kasnije dodao da zapravo očekuje i 140.000 dobrih ljudi koji podržavaju njega.

„Nećemo da dozvolimo da se institucije Srbije uništavaju, razaraju, spaljuju, ruše“, uzviknuo je Vučić. Država Srbije je jača od svakoga, danas, sutra, uvek, dodao je.

A oni koji su došli da ruše Srbiju iz inostranstva moraju da znaju da ćemo im se suprotstaviti jače nego što su mislili, pričao je Vučić svojoj publici i u tom kontekstu pomenuo vojnu alijansu Hrvatske i Slovenije u koprodukciji sa Prištinom.

Ali džaba im bilo, videće oni 20. Septembra na njegovoj vojnoj paradi sa kakvom silom Srbija raspolaže.

A priča o „obojenoj revoluciji“ je završena.