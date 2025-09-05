Troje zaposlenih u novosadskoj Hitnoj pomoći suočava se sa otkazom jer su odbili da dežuraju u prostorijama Srpske napredne stranke. Kolege su za danas zakazale skup podrške ispred Zavoda za urgentnu medicinu

Skup podrške za troje zaposlenih u Hitnoj pomoći u Novom Sadu, kojima će biti uručen otkaz, zakazan je za danas, 5. septembar, u 13 časova ispred Zavoda za urgentnu medicinu.

„Poštovane kolege, troje zaposlenih iz Zavoda za urgentnu medicinu pozvani su da im se uruči otkaz ugovora o radu, dr Vanja Stanić i tehničari Nemanja Velikić i Dejan Spremić“, navodi se u saopštenju njihovih kolega.

Kako su naveli, Stanić, Velikić i Spremić će dobiti otkaz zbog toga što su odbili dežurstvo u prostorijama Srpske napredne stranke, 13. avgusta.

„Oni će dobiti otkaz, ne zato što su odbili da rade svoj posao i pružaju pomoć povređenima, već dežurstvo u prostorijama SNS-a 13. avgusta, bez informacije da tamo ima potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći, a potom da u potpuno nebezbednom okruženju uđu u prostorije SNS-a“, navode njihove kolege.

Oni dodaju da je troje medicinara ipak ostalo na bezbednoj udaljenosti kako bi pružili pomoć onima kojima je bila potrebna.

„Ali nismo mi medicinari kukAVice, oni su ipak ostali na bezbednoj udaljenosti da pruže pomoć onima kojima je potrebna. Molimo vas da im pružimo podršku, jer svi smo mi oni i sutra ćemo mi biti ti kojima uručuju nezakoniti otkaz ako sada ne dignemo glas“, navode medicinari u saopštenju.

Izvor: 021.rs