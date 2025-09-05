Obraćanja predsednika Srbije

06.septembar 2025. A.I.

Vučič proglasio pobedu u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se sve vreme obraćanja o protestima u Novom Sadu na čudan način smeškao. Insistirao je na smešno malom broju demonstranata i kako je policija bila divna

Fon der Lajen i Vučić

Politika

04.septembar 2025. M.S.

Treće pismo u mesec dana: Vučić se žalio Ursuli fon der Lajen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić krajem avgusta poslao je pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen u kome se žalio na aktuelnu društvenu i političku krizu. Dve nedelje nakon toga iz Pekinga poručuje Evropi da treba češće da dolazi u prestonicu Kine