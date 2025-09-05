Večeras (5. septembar) su u Novom Sadu mirni građani, okupljeni da izraze svoje mišljenje, brutalno napadnuti od strane policije, kažu iz Građanskih inicijativa

„U punoj opremi za razbijanje demonstracija, veliki broj kordona MUP-a je bez ikakvog povoda krenuo na okupljene studente i građane. Umesto da štite građane, oni ih tretiraju kao neprijatelje u sopstvenoj zemlji“, dodaju u saopštenju.

Iz ove organizacije kažu da građani Srbije imaju Ustavom i međunarodnim konvencijama zagarantovano pravo da slobodno izražavaju svoje mišljenje, da se okupljaju i protestuju mirno i bez straha od represije.

„Svaki udarac pendrecima, svaka suzavac-bomba i svaka bespravna intervencija na ulicama Srbije jeste brutalno kršenje osnovnih prava i sloboda. Policija je servis građana, a ne oružje vlasti protiv naroda. Njena zakonska obaveza je da štiti bezbednost svih građana, a ne da bude batina kojom se brani vlast i guši legitimni otpor, kritiku i neslaganje“, navode i zahtevaju hitnu obustavu svih napada na mirne građane na ulicama Srbije, odgovornost ministra, rukovodilaca i policijskih službenika koji su prekoračili ovlašćenja i nasiljem se obračunavali sa narodom i jasno javno izvinjenje MUP-a građanima Srbije zbog brutalnih i nezakonitih postupaka.

„Upozoravamo MUP da će svako dalje nasilje prema građanima predstavljati otvoreni udar na vladavinu prava i demokratski poredak Srbije“, kažu iz ove NGO.