Studenta treće godine Medicinskog fakulteta Miloša Pavlovića u četvrtak ujutro je u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu ugostio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tim povodom na Instagramu poručio da država više neće tolerisati nasilje, a da je reč „ćaci postala simbol slobode“.

Predsednik je u video-snimku izjavio da je razgovarao sa Pavlovićem povodom „jezivih dešavanja“ prethodne večeri, kada je „jedan od najboljih studenata našeg univerziteta“ otišao sa prijateljima u kafić u Studentskom gradu. Tamo su mirno pili koka-kolu i kiselu vodu, dok ih grupa studenata, koje Vučić naziva „blokaderima“, nije okružila i počela da udara po staklu, grebe i crta po prozorima – „kao u horor filmu“.

„I kada ste mislili da je to dovoljno, da to samo pokazuje nedostatak ideja, jer to su oni isti koji su lagali o zvučnom topu, to su oni isti koji su lagali o tobožnjem nasilju koje se protiv njih primenjuje, kukali i plakali svaki put kada ih neko popreko pogleda, a onda su primenili najstrašnije nasilje. Takvo, da su osramotili Beograd, osramotili Srbiju“, naveo je Vučić.

Боље Ћаци него наци!

Држава је трпела, трпела, трпела, ћутала и ћутала. Држава ће да реагује! Србија ће да победи! 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 @avucic #SNS #Srbija #Vucic pic.twitter.com/joDdUVFnNK — Општински одбор СНС Пећинци (@OPecinci) June 5, 2025

Predsednik je događaj uporedio sa nacističkim metodama iz Beča i Minhena s kraja tridesetih godina prošlog veka. Nazvao ih je licemerima koji su ranije optuživali vlast za nasilje, dok su zapravo, po njegovim rečima, sami pokazali „najteže oblike nasilja“.

Vučić je istakao da je država do sada bila uzdržana, ali da više neće ćutati i da će svi učesnici incidenta snositi posledice pred pravosudnim organima.

Na snimku iz Predsedništva prikazan je i Miloš Pavlović, koji na ruci ima flaster, ali nema vidljivih povreda na licu ili glavi.

Vučić je najnovije obraćanje zaključio porukom: „Boljee ćaci, nego naci“, aludirajući na to da slogan koji su izgovarali Pavlovićevi podržavaoci postaje simbol slobode.