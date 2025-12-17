Posle uvođenja gazdinstva u pasivu, poljoprivredniku iz okoline Bačke Palanke ograda dvorišta ižvrljana je grafitima u kojima ga autori nazivaju „blokaderom”. Radovan Pivarski tvrdi da iza svega stoje „lokalni Ćaci”

Poljoprivredniku Radovanu Pivarskom iz okoline Bačke Palanke u noći između utorka i srede ižvrljana je ograda – crnim sprejom ispisano je, između ostalog, da je „blokader”.

Pivarski je ranije ovog meseca dobio rešenje da mu se gazdinstvo uvodi u pasivni status, što znači da ne može da konkuriše za subvencije, niti bilo kakva druga državna davanja.

Ovog uzgajivača paradajza u sredu ujutro je, peti put u protekle dve godine, na ogradi domaćinstva dočekalo nekoliko grafita.

To su, kaže on za „Vreme”, uradili lokalni Ćaci.

Sve se desilo posle objave njegove sestre na Fejsbuku o situaciji u kojoj se Pivarski našao, između ostalog, i zbog podrške studentima.

Pivarski je jedan od četvorice poljoprivrednika privedenih tokom protesta ispred Banovine u Novom Sadu.

Država udara na poljoprivrednike koji protestuju

Od nanogice do pasive

Posle privođenja, Pivarski je nedelju dana nosio nanogicu, a desetak dana kasnije, na njegova vrata zakucala je poljoprivredna inspekcija.

Inspektor, koji je bio u redovnoj kontroli, nije na terenu pronašao dve mašine za koje je Pivarski dobio subvencije pre četiri godine, pa je to bio jedan od razloga za pasivizaciju njegovog gazdinstva.

Pivarski je rešenje o tome da mu je određen petogodišnji pasivni status, dobio pre nekoliko dana.

„Ovo je sve politički obojeno. Zbog protesta. Inspektor je došao drugi dan pošto mi je nanogica skinuta, a nalozi su izdati drugog dana pošto sam priveden”, rekao je ranije za „Vreme” Pivarski.

Još nekoliko poljoprivrednika, koji su, između ostalog, podržali studentske proteste, dobilo je u poslednjih nekoliko nedelja rešenja o pasivi.

Jedan od njih, Nemanja Lacković iz sela Klenje u okolini Bogatića, u sredu (17. decembra) stupio je u štrajk glađu.

Privođenje, pa kontrola

Dva dana pošto mu je ukinuta zabrana kretanja uz nanogicu, Pivarskog je posetio poljoprivredni inspektor sa tri naloga.

„Jednim je naloženo kontrolisanje dva sufinansiranja mehanizacije koji su bili predmet povrata sredstava. Zatekli su da u dvorištu nema pomenutih mašina, kao što nijedna druga nije bila tu. Na toj adresi u tom trenutku bilo je u toku betoniranje kompletnog dvorišta”, naveo je ranije Pivarski.

Zbog građevinskih radova u dvorištu, prethodno je svu mehanizaciju izvezao u obližnju šumu, tvrdi Pivarski, ali je istog dana kada je priveden, njegovo domaćinstvo posetila komunalna inspekcija koja je tražila da se mehanizacija skloni iz šume.

„Imam nalog za to i sve sam morao skloniti kod kolega po selu. Poljoprivredni inspektor je došao nenajavljen, što je u redu, i nije našao mehanizaciju na gazdinstvu. On nije ništa nekorektno uradio. Mašine moraju biti u gazdinstvu, ali nisu fizički mogle da budu tu u tom trenutku zbog radova. One nisu otuđene. Pokazano je da se betonira dvorište”, kazao je Pivarski.

Pokazao je nalog komunalne inspekcije i objasnio o čemu je reč, na šta mu je, poljoprivredni inspektor rekao da misli da neće biti problema, ali da konačnu reč ima Ministarstvo poljoprivrede.

U danima koji su prethodili dolasku inspektora, članovi SNS-a s lokala obilazili su njegovo dvorište i iz automobila fotografisali dvorište. Ubrzo je stiglo drugačije rešenje, po kome je odlučeno da se poljoprivrednik koji se 25 godina bavi povrtarskom proizvodnjom s akcentom na paradajzu, stavlja u pasivu.

Pasivnim statusom ne ograničava se rad gazdinstva, ali se ograničavaju svi benefiti koje država daje.

„Nemam prava na subvencije, povrat od akciza, prijave na konkurse”, rekao je Pivarski i napomenuo da će se žaliti, a ako žalba ne bude usvojena, tužiće, kaže, državu.

Otkako su počeli protesti poljoprivrednika u novembru 2023. godine, na kući Pivarskog počeli su da se pojavljuju i grafiti mržnje i pretnje.

Istovremeno, probušeno je čak 12 guma na točkovima kamionskih prikolica i priključnih mašina koje su se nalazile u njegovom dvorištu

Slučaj je prijavljen policiji, koja je izašla na teren, a u četvrtak će biti podneta i prijava protiv NN lica.

