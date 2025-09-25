Poljoprivrednicima uhapšenim tokom protesta u Novom Sadu ukinut je kućni pritvor. U toku je postupak protiv njih, a dozvoljeno im je da se brane sa slobode

Trojica poljoprivrednika i jedan Novosađanin koji su privedeni 16. septembra zbog incidenta na protestu poljoprivrednika održanom dan ranije ispred Banovine u Novom Sadu, pušteni su da se brane sa slobode, potvrdili su za „Vreme“ članovi Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije (IZOPS).

Kako su naveli, njima je ukinuta mera zabrane napuštanja stana od tri meseca koja im je određena 17. septembra nakon saslušanja pred Osnovnim javnim sudom u Novom Sadu.

Žalbom koju su uložili njihovi advokati ta mera je poništena i oni se sada brane sa slobode.

Na protestu u Novom Sadu privedeni su Dušan Krčmar iz Čelareva, Radovan Pivarski iz Tovariševa i Žarko Đurić iz Vojvode Stepe, kao i mladić Nikola Atanacković iz Novog Sada.

Kako je saopštio MUP nakon njihovog hapšenja, oni se sumnjiče za nasilničko ponašanje na javnom skupu, tokom protesta poljoprivrednika ispred Banovine 15. septembra, zato što su navodno tog dana vređali dvojicu Novosađana, a jednog od njih i oborili na tlo.

Novi protesti?

Nekoliko udruženja poljoprivrednika organizovalo je nekoliko protesta ranije, a sada razmatraju naredne korake.

Predsednik Saveza poljoprivrednika Banata Dragan Kleut kazao je ranije „Vreme“ da su razlozi za protest već dobro pozanti, neispunjeni zahtevi.

„Zahtevamo isplatu jednokratne podrške za 2025. godinu u iznosu od 300 evra po hektaru za jare kulture i voćne zasade zbog nesagledivih posledica suše, jer je nemoguće nastaviti proizvodnju. Tu je i zahtev za regulaciju tržišta i praćenje svetskih cena poljoprivrednih proizvoda i formiranje relevantne berze koja će usaglasiti cene poljoprivrednih proizvoda sa svetskim berzama“, rekao je Kleut.

Naveo je i da je zahtev izmena Zakona o akcizi po kojem će poljoprivrednicima biti omogućeno točenje dizela po osnovnoj ceni bez akcize.

„Već 15 godina tražimo ukidanje akciza, jer u svim zemljama u okruženju poljoprivrednici imaju gorivo bez akciza“, kazao je Kleut.

Pored toga, poljoprivrednici zahtevaju isplatu svih zaostalih subvencija i refinansiranje svih poljoprivrednih kredita sa jedan odsto kamate, jer su pogođeni sušom i prinosi useva su „nikakvi“.

Nedavno je Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije (IZOPS) uputila još jedan zahtev vlastima – da se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede „obračuna“ sa fiktivnim gazdinstvima i da prezentuje javnosti šta su uradili po tom pitanju.

IZOPS preporučuje da bi za početak trebalo utvrditi razliku broja gazdinstava koji su priložili račune za sertifikovano seme i broja gazdinstava koji su podneli zahtev subvencije od za 18.000 dinara po hektaru.

Izvor: Agroklub/Vreme