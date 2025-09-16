Povod za privođenje je incident na protestu u Novom Sadu kada su poljoprivrednike u dva navrata provocirala dva čoveka

Tri člana Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije uhapšena su nakon jučerašnjeg protesta šest udruženja zemljoradnika ispred zgrade Pokrajinske vlade u Novom Sadu.

Mileta Slankamenac iz te inicijative naveo je da su poljoprivrednici privedeni u utorak ujutro, da su dvojica iz Bačke, a jedan iz Banata, a da je povod incident na pomenutom skupu, „kada su okupljene poljoprivrednike provocirala dva lica u dva navrata“.

Nakon prve provokacije, te osobe je policija legitimisala i udaljena su sa skupa.

„Kasnije su se pojavili ponovo i opet je policija reagovala i odvela ih, a ujutro je počelo hapšenje naših kolega“, rekao je Slankamenac, a prenosi Danas.

Dodao je da su poljoprivrednici dovedeni u Novi Sad, ali da se trenutno ne zna u kojoj su policijskoj stanici.

Ispred kompleksa Banovine (zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine) u ponedeljak, 15. septembra, od 12 do 20 časova održana je blokada upozorenja.

O daljim koracima poljoprivrednici će odlučivati narednih dana a zavisiće od odgovora države na njihove zahteve.

Tvrde da im država nije ispunila zahteve u vezi sa gorivom, kreditima, berzom i dugovima PIO fondu.

Oni su neispunjenim zahtevima iz ranijih dogovora sa Ministarstvom poljoprivrede dodali i zahtev o pomoći od 300 evra po hektaru za registrovane ratarske i voćarske zasade u sistemu e-agrara.

Državi su dali rok od deset dana da ispuni njihove zahteve.