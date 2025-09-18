Dok nekoliko poljoprivrednika naredna tri meseca provode u kućnom pritvoru zbog navodnog nasilničkog ponašanja na protestu, njihove kolege najavljuju nastavak borbe i nove blokade. Udruženja poručuju da se neće povući dok država ne ispuni njihove zahteve

Umesto na traktoru i u njivi, nekoliko poljoprivrednika naredna tri meseca provešće u kućnom pritvoru uz elektronski nadzor. Njihove kolege najavljuju nove proteste i nastavak borbe.

Poljoprivrednicima Dušanu Krčmaru iz Čelareva, Radovanu Pivarskom iz Tovariševa i Žarku Đuriću iz Vojvode Stepe, kao i građaninu Nikoli Atanackoviću, sudija za prethodni postupak odredio je kućni pritvor uz elektronski nadzor do tri meseca.

Oni se sumnjiče za nasilničko ponašanje na javnom skupu, tokom protesta poljoprivrednika u Novom Sadu ispred Banovine u ponedeljak, zato što su navodno tog dana vređali dvojicu Novosađana, a jednog od njih i oborili na tlo.

„Uhapšeni su vredni, časni i pošteni domaćini”

Vojislav Malbaški iz udruženja poljoprivrednika „Savez Banata” kaže za „Vreme” da je odluka suda sramna i najavljuje odgovor poljoprivrednika.

„Oštro osuđujemo hapšenje i odluke o pritvoru naših kolega. Takve odluke su sramne, tri meseca za nešto što je smešno. Uhapšeni su poljoprivrednici koji su vredni, časni i pošteni domaćini, koji su tradicionalno u poljoprivredi, koji ne žele da se odreknu svog imanja koje su nasledili od predaka. Na to ćemo odgovoriti, samo je pitanje kada i kako”, kaže Malbaški za „Vreme”.

Novi protesti

Osim zbog hapšenja kolega, Malbaški najavljuje i nastavak protesta udruženja poljoprivrednika zbog ranije postavljenih zahteva, ukoliko izostane odgovor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

„Očekujemo nekakav odgovor ministarstva, u slučaju da ga ne dobijemo, mi ćemo ponovo izaći na protest”, kaže Malbaški.

Dodaje da će se u narednim danima predstavnici šest udruženja koja su u protestu sastati i doneti odluke o datumu i obliku protesta.

Malbaški očekuje ipak pomak u razgovorima sa nadležnim ministarstvom.

„Nadamo se da će pomaka biti. U interesu ministarstva bilo bi da pomogne izmučenim poljoprivrednicima, jer dalje ne znamo kako ćemo. Bez intervencije države, mi ne znamo kako ćemo dalje. Ako je ne bude, mi ćemo sigurno biti na ulici. Nastavljamo tamo gde smo stali, samo malo drugačije”, zaključuje Malbaški.

Zahtevi poljoprivrednika

Predsednik Saveza poljoprivrednika Banata Dragan Kleut kazao je pred protest u ponedeljak za „Vreme“ da su razlozi za protest već dobro pozanti, neispunjeni zahtevi.

„Zahtevamo isplatu jednokratne podrške za 2025. godinu u iznosu od 300 evra po hektaru za jare kulture i voćne zasade zbog nesagledivih posledica suše, jer je nemoguće nastaviti proizvodnju. Tu je i zahtev za regulaciju tržišta i praćenje svetskih cena poljoprivrednih proizvoda i formiranje relevantne berze koja će usaglasiti cene poljoprivrednih proizvoda sa svetskim berzama“, rekao je Kleut.

Naveo je i da je zahtev izmena Zakona o akcizi po kojem će poljoprivrednicima biti omogućeno točenje dizela po osnovnoj ceni bez akcize.

„Već 15 godina tražimo ukidanje akciza, jer u svim zemljama u okruženju poljoprivrednici imaju gorivo bez akciza“, kazao je Kleut.

Pored toga, poljoprivrednici zahtevaju isplatu svih zaostalih subvencija i refinansiranje svih poljoprivrednih kredita sa jedan odsto kamate, jer su pogođeni sušom i prinosi useva su „nikakvi“.

Nedavno je Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije (IZOPS) uputila još jedan zahtev vlastima – da se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede „obračuna“ sa fiktivnim gazdinstvima i da prezentuje javnosti šta su uradili po tom pitanju.

IZOPS preporučuje da bi za početak trebalo utvrditi razliku broja gazdinstava koji su priložili račune za sertifikovano seme i broja gazdinstava koji su podneli zahtev subvencije od za 18.000 dinara po hektaru.