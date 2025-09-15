Poljoprivrednici traže isplatu jednokratne podrške od 300 evra po hektaru i ukidanje akciza za dizel. Ali to nij sve. Na protest upozorenja u Novom Sadu stigao je rekordan broj traktora

Kao što su i najavili, nezadovoljni poljoprivrednici u ponedeljak organizuju protest upozorenja i širom Srbije, a u Novi Sad je, mimo svih očekivanja, stiglo više od 100 traktora.

Iako su poljoprivrednici najavili da će samo izaći na ulice u protestnu vožnju, bez blokada puteva i saobraćajnica, toliki broj traktora u Novom Sadu automatski je blokirao saobraćaj u nekim delovima grada.

Saobraćaj na Bulevaru Mihajla Pupina funkcioniše do raskrsnice sa Ulicom Žarka Zrenjanina, a od te raskrsnice ka Varadinskom mostu je blokiran.

U akciji učestvuju poljoprivrednici iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, Udruženja Banatska crnica, Dolovački paori, Savez udruženja poljoprivrednika Banata, Udruženje poljoprivrednika Aradac i Udruženje poljoprivrednika opštine Srbobran.

„Dogovoreno je da to bude protest upozorenja, a nakon ponedeljka ćemo videti šta ćemo dalje. Poljoprivrednici će izaći na ulice na celoj teritoriji Srbije, u protestne vožnje traktorima ili izražavanjem nezadovoljstva ispred lokalnih, okružnih, pokrajinskih ili republičkih institucija“, saopštili su ranije poljoprivrednici.

Zahtevi poljoprivrednika

Predsednik Saveza poljoprivrednika Banata Dragan Kleut kaže za „Vreme“ da su razlozi za protest već dobro pozanti, neispunjeni zahtevi.

„Zahtevamo isplatu jednokratne podrške za 2025. godinu u iznosu od 300 evra po hektaru za jare kulture i voćne zasade zbog nesagledivih posledica suše, jer je nemoguće nastaviti proizvodnju. Tu je i zahtev za regulaciju tržišta i praćenje svetskih cena poljoprivrednih proizvoda i formiranje relevantne berze koja će usaglasiti cene poljoprivrednih proizvoda sa svetskim berzama“, kaže Kleut.

Navodi i da je zahtev izmena Zakona o akcizi po kojem će poljoprivrednicima biti omogućeno točenje dizela po osnovnoj ceni bez akcize.

„Već 15 godina tražimo ukidanje akciza, jer svim zemljama u okruženju poljoprivrednici imaju gorivo bez akciza“, kaže Kleut.

Pored toga, poljoprivrednici zahtevaju isplatu svih zaostalih subvencija i refinansiranje svih poljoprivrednih kredita sa jedan odsto kamate, jer su poljoprivrednici pogođeni sušom i prinosi useva su „nikakvi“.

Nedavno je Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije (IZOPS) uputila još jedan zahtev vlastima – da se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede „obračuna“ sa fiktivnim gazdinstvima i da prezentuje javnosti šta su uradili po tom pitanju.

IZOPS preporučuje da bi za početak trebalo utvrditi razliku broja gazdinstava koji su priložili račune za sertifikovano seme i broja gazdinstava koji su podneli zahtev subvencije od za 18.000 dinara po hektaru

Izjava ministra „nema veze sa istinom“

Upitan kako komentariše izjavu resornog ministra Dragana Glamočića da su zahtevi poljoprivrednika „nerealni“ jer bi država, ako bi ispunila te zahteve, „morala da oduzme nastavnicima, lekarima i svim drugima“, Kleut kaže da to „nema veze sa istinom“.

„Recimo, u vezi sa našim zahtevom u vezi sa gorivom. Vlada Srbije je donele uredbu kojom se sve firme koje učestvuju u izložbi Ekspo 2027 oslobađaju akcize za gorivo i njima može da se da gorivo bez akcize. Novca ima, basnoslovne sume novca se troše na gluposti, a oni ne žele da daju novac za ono što je od nacionalnog interesa, za prehrambenu sigurnost, jer tu ne mogu da se naplate u svojim koruptivnim radnjama. Uzimaju ogromnu razliku u novcu na cenama naših proizvoda koji su najjeftiniji u regionu, i uopšte ne prate cenu svetskih berza i tržišta“, zaključuje Kleut.