Politika i estrada

15.септембар 2025. A.I.

Beg Karleuše sa “Smederevske jeseni“

Jelena Karleuša trebalo je u nedelju da nastupi u sklopu manifestacije „Smederevske jeseni“. Umesto nje zapevali su, međutim građani, i to „ko ne skače, taj je ćaci“