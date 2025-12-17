Nemanja Lacković, uzgajivač svinja iz sela Klenje u okolini Bogatića, stupio je u štrajk glađu zbog toga što je njegovo poljoprivredno gazdinstvo uvedeno u pasivni status, a nije mu ostavljena mogućnost žalbe

Poljoprivrednik iz Klenja Nemanja Lacković otpočeo je štrajk glađu ispred policijske stanice u Bogatiću zato što je njegovo poljoprivredno gazdinstvo dobilo rešenje o pasivizaciji. Blokirani su mu svi računi i onemogućeno da dobija subvencije i državna davanja za podršku poljoprivrednicima.

Kako je naveo Lacković, na rešenju koje mu je uručeno datum je 1. decembar, a dokument mu je u elektronsko sanduče dostavljen 16. decembra. Tako je i rok od 15 dana za podnošenje žalbe istekao, pa je ovaj uzgajivač svinja iz Mačve odlučio da započne štrajk glađu pred policijskom stanicom u Bogatiću.

Ovu lokaciju je odabrao zato što mu je, kako tvrdi, zamenik komandanta PS Bogatić obećao da niko od poljoprivrednika neće dobiti pasivni status.

Uprkos tome, trojica zemljoradnika iz Mačve već su dobila rešenja o pasivizaciji. Poslednji među njima je Lacković.

„Obećali su mi 6. novembra da niko od nas neće otići u pasivu, a ipak to se desilo”, kazao je Lacković za N1.

On u tovu ima 300 svinja i sada nema novca da kupi hranu za njih, pošto je u sistemu PDV-a i svu hranu za životinje kupuje preko računa koji su sada u blokadi.

„Ako ne jedu moje svinje, ne jedem ni ja. Ugašeni su mi računi i skinut mi je sav novac s računa. Ovo je represija nad seljacima. Ovo je udar na seljaka, dno dna. Nema dalje. Sasekli su nas u korenu. Ja sam mrtav, ne mogu da kupim više ništa, nemam novca”, rekao je Lacković.

Protest u Bogatiću

Da podrže kolegu pred PS u Bogatiću izašli su i drugi poljoprivrednici, pa je centralna ulica u tom mestu u sredu ujutru blokirana traktorima.

Ovo je jedan u nizu slučajeva u kome je Ministarstvo poljoprivrede rešilo da onemogući poljoprivrednicima koji protestuju da u narednih nekoliko godina dobijaju subvencije.

Pasivni status određen mu je pošto je poljoprivredni inspektor u poslednjih nekoliko meseci dolazio da kontroliše njegovo gazdinstvo.

Poslednji put to je bilo početkom novembra, kada je republički poljoprivredni inspektor došao četvrti put u poslednja dva meseca pred njegovu kuću.

Cilj je tada bio, tvrdio je Lacković za „Vreme”, da mu se oduzme status aktivnog zemljoradnika, a sve zbog podrške studentima.

„Uz pasivu, ja sam mrtav čovek. Imam dvoje male dece”, rekao je tada Lacković.

Poljoprivrednicima koji dobiju pasivni status gazdinstva uskaćeni su svi podsticaji za razvoj poljoprivrede, odnosno subvencije. Osim toga, ne mogu na istom zemljištu da upišu drugo poljoprivredno gazdinstvo.

Šta je prethodilo?

Lackovićeve kolege početkom novembra sprečile su inspektora da izađe iz automobila, pošto je bio bez validnog naloga, a višesatna saga završena je nakon poziva koji je Lacković dobio iz BIA-e i obećanja da će represija prestati.

Tvrdio je tada Lacković da taj inspektor uporno obigrava oko njih šestorice zato što podržavaju studente.

Posle toga, Lacković i njegove kolege pozvani su na saslušanje u policiju, a u međuvremenu nekoliko njih dobilo je rešenje o pasivizaciji.

Izvor: Vreme/N1