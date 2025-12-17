Za ustavne žalbe 200 miliona dinara

Pravosuđe

15.decembar 2025. K. S.

Ko su kandidati za sudije Ustavnog suda?

Skupštinski odbor za ustavna i zakonodavna pitanja prihvatio je kandidate za sudije Ustavnog suda koje su predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić

Novina na srpskom tržištu

15.decembar 2025. Bojan Bednar

Stižu novi Rusi: Maloprodajni lanac Fix Price uskoro u Srbiji

Nakon prodavnica ruskih diskontnih lanaca Svetofora i MERE, u Srbiju dolazi i ruski maloprodajni lanac Fix Price. Rusi u Srbiji su izgradili sopstveni ekosistem koji uključuje ruske škole, vrtiće, IT kompanije i nastupe ruskih umetnika koje posećuju isključivo ruski državljani, a ruski marketi su postali „čvorišta“ te zajednice