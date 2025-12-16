Pravosuđe
Ko su kandidati za sudije Ustavnog suda?
Skupštinski odbor za ustavna i zakonodavna pitanja prihvatio je kandidate za sudije Ustavnog suda koje su predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić
Gazdinstvo još jednog poljoprivrednika koji protestuje stavljeno je u pasivni status, a on će zbog toga u sredu (17. decembar) stupiti u štrajk glađu
Poljoprivrednik iz sela Klenje u Mačvi dobio je rešenje po kom se njegovo gazdinstvo stavlja u trogodišnji pasivni status.
Nemanja Lacković dobio je pasivni status i zbog toga će, kaže za „Vreme”, u sredu (17. decembar) stupiti u štrajk glađu pred policijskom stanicom u Bogatiću. Tamo će, kako navodi, otići traktorom.
Ovo je jedan u nizu slučajeva u kome je Ministarstvo poljoprivrede rešilo da onemogući poljoprivrednicima koji protestuju da u narednih nekoliko godina dobijaju subvencije.
Pasivni status određen mu je pošto je poljoprivredni inspektor u poslednjih nekoliko meseci dolazio da kontroliše njegovo gazdinstvo.
Poslednji put to je bilo početkom novembra, kada je republički poljoprivredni inspektor došao četvrti put u poslednja dva meseca pred njegovu kuću.
Cilj je tada bio, tvrdio je Lacković za „Vreme”, da mu se oduzme status aktivnog zemljoradnika, a sve zbog podrške studentima.
„Uz pasivu, ja sam mrtav čovek. Imam dvoje male dece”, rekao je tada Lacković.
Poljoprivrednicima koji dobiju pasivni status gazdinstva uskaćeni su svi podsticaji za razvoj poljoprivrede, odnosno subvencije. Osim toga, ne mogu na istom zemljištu da upišu drugo poljoprivredno gazdinstvo.
Lackovićeve kolege tada su sprečile inspektora da izađe iz automobila, pošto je bio bez validnog naloga, a višesatna saga završena je nakon poziva koji je Lacković dobio iz BIA-e i obećanja da će represija prestati.
Tvrdio je tada Lacković da taj inspektor uporno obigrava oko njih šestorice zato što podržavaju studente.
Posle toga, Lacković i njegove kolege pozvani su na saslušanje u policiju, a u međuvremenu nekoliko njih dobilo je rešenje o pasivizaciji.
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Skupštinski odbor za ustavna i zakonodavna pitanja prihvatio je kandidate za sudije Ustavnog suda koje su predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić
Pošto nijedan od kandidata nije dobio dvotrećinsku većinu glasova, RTS ponovo raspisuje konkurs za generalnog direktora
Površina zelenila i šume koja će biti zauzeta planiranom gradnjom na Košutnjaku iznosi minimalno 14 hektara. To dovodi u pitanje tvrdnju profesora Vladimira Lojanice da neće biti posečeno nijedno zdravo stablo
Nakon prodavnica ruskih diskontnih lanaca Svetofora i MERE, u Srbiju dolazi i ruski maloprodajni lanac Fix Price. Rusi u Srbiji su izgradili sopstveni ekosistem koji uključuje ruske škole, vrtiće, IT kompanije i nastupe ruskih umetnika koje posećuju isključivo ruski državljani, a ruski marketi su postali „čvorišta“ te zajednice
Ministarstvo finansija najavilo je da će od januara sva sredstva fakulteta biti centralizovana kroz sistem SPIRI, uz gašenje postojećih računa. Univerziteti upozoravaju da takav model ne prepoznaje složenost njihovog finansiranja i da može da dovede do blokade rada
Intervju: Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštvaZbog pretnji tužiocima ide se u zatvor Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve