Gazdinstvo još jednog poljoprivrednika koji protestuje stavljeno je u pasivni status, a on će zbog toga u sredu (17. decembar) stupiti u štrajk glađu

Poljoprivrednik iz sela Klenje u Mačvi dobio je rešenje po kom se njegovo gazdinstvo stavlja u trogodišnji pasivni status.

Nemanja Lacković dobio je pasivni status i zbog toga će, kaže za „Vreme”, u sredu (17. decembar) stupiti u štrajk glađu pred policijskom stanicom u Bogatiću. Tamo će, kako navodi, otići traktorom.

Jedan u nizu slučajeva

Ovo je jedan u nizu slučajeva u kome je Ministarstvo poljoprivrede rešilo da onemogući poljoprivrednicima koji protestuju da u narednih nekoliko godina dobijaju subvencije.

Pasivni status određen mu je pošto je poljoprivredni inspektor u poslednjih nekoliko meseci dolazio da kontroliše njegovo gazdinstvo.

Poslednji put to je bilo početkom novembra, kada je republički poljoprivredni inspektor došao četvrti put u poslednja dva meseca pred njegovu kuću.

Cilj je tada bio, tvrdio je Lacković za „Vreme”, da mu se oduzme status aktivnog zemljoradnika, a sve zbog podrške studentima.

„Uz pasivu, ja sam mrtav čovek. Imam dvoje male dece”, rekao je tada Lacković.

Poljoprivrednicima koji dobiju pasivni status gazdinstva uskaćeni su svi podsticaji za razvoj poljoprivrede, odnosno subvencije. Osim toga, ne mogu na istom zemljištu da upišu drugo poljoprivredno gazdinstvo.

Šta je prethodilo?

Lackovićeve kolege tada su sprečile inspektora da izađe iz automobila, pošto je bio bez validnog naloga, a višesatna saga završena je nakon poziva koji je Lacković dobio iz BIA-e i obećanja da će represija prestati.

Tvrdio je tada Lacković da taj inspektor uporno obigrava oko njih šestorice zato što podržavaju studente.

Posle toga, Lacković i njegove kolege pozvani su na saslušanje u policiju, a u međuvremenu nekoliko njih dobilo je rešenje o pasivizaciji.