Mladi

11.decembar 2025. B. B.

Skoro pa vrlo dobro: Mladi u Srbiji svoju bezbednost ocenili sa 3,44

Polovina mladih uzdržavala se od učešća u protestima u proteklih 12 meseci. Od onih koji nisu, skoro petinu je vređala policija, a više od četvrtine mladih trpelo je uvrede učesnika kontra-protesta. Među državnim institucijama najveće poverenje mladih zavredila je Vojska Srbije - poražavajućih 2,29