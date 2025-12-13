Represija nad poljoprivrednicima se nastavlja. One koji se bune, sada posećuju inspektori i dele rešenja o pasivizaciji domaćinstva. O sve većoj represiji svedoče dvojica sagovornika „Vremena”

Domaćinstva poljoprivrednika Radovana Pivarskog iz okoline Bačke Palanke i Igora Simića iz Dublja kod Bogatića stavljena su u pasivni status, što znači da su im uskaćeni svi podsticaji za razvoj poljoprivrede, odnosno subvencije. Osim toga, ne mogu na istom zemljištu da upišu drugo poljoprivredno gazdinstvo.

Pivarski je jedan od četvorice poljoprivrednika privedenih tokom protesta ispred Banovine u Novom Sadu. Simić je jedan od poljoprivrednika koji su blokirali prilazak poljoprivrednom inspektoru koji je bez naloga došao da kontroliše gazdinstvo njegovom kolegi. Obojica su ujedno i učesnici protesta.

Od nanogice do pasive

Posle privođenja, Pivarski je nedelju dana nosio nanogicu, a desetak dana kasnije, na njegova vrata zakucala je Poljoprivredna inspekcija.

Inspektor, koji je bio u redovnoj kontroli, nije na terenu pronašao dve mašine za koje je Pivarski dobio subvencije pre četiri godine, pa je to bio jedan od razloga za pasivizaciju njegovog gazdinstva.

Pivarski je rešenje o tome da mu je određen petogodišnji pasivni status, dobio pre dva dana.

„Imam pravo na žalbu u roku od 15 dana. Žalba se piše, međutim, ne verujem da će biti ne znam kakvog učinka”, kaže Pivarski za „Vreme”.

„Ovo je sve politički obojeno. Zbog protesta. Inspektor je došao drugi dan pošto mi je nanogica skinuta, a nalozi su izdati drugog dana pošto sam priveden.”

Privođenje, pa kontrola

Dva dana pošto mu je ukinuta zabrana kretanja uz nanogicu, Pivarskog je posetio poljoprivredni inspektor sa tri naloga.

„Jednim je naloženo kontrolisanje dva sufinansiranja mehanizacije koji su bili predmet povrata sredstava. Zatekli su da u dvorištu nema pomenutih mašina, kao što nijedna druga nije bila tu. Na toj adresi u tom trenutku bilo je u toku betoniranje kompletnog dvorišta”, navodi Pivarski za „Vreme”.

Zbog betorniranja i građevinskih radova u dvorištu, prethodno je svu mehanizaciju izvezao u obližnju šumu, tvrdi Pivarski, ali je istog dana kada je priveden, njegovo domaćinstvo posetila komunalna inspekcija koja je tražila da se mehanizacija skloni iz šume.

„Imam nalog za to i sve sam morao skloniti kod kolega po selu. Poljoprivredni inspektor je došao nenajavljen, što je u redu, i nije našao mehanizaciju na gazdinstvu. On nije ništa nekorektno uradio. Mašine moraju biti u gazdinstvu, ali nisu fizički mogle da budu tu u tom trenutku zbog radova. One nisu otuđene. Pokazano je da se betonira dvorište”, kaže Pivarski.

Pokazao je nalog komunalne inspekcije i objasnio o čemu je reč, na šta mu je, kako tvrdi, poljoprivredni inspektor rekao da misli da neće biti problema, ali da konačnu reč ima Ministarstvo poljoprivrede.

U danima koji su prethodili dolasku inspektora, članovi SNS-a s lokala obilazili su njegovo dvorište i iz automobila fotografisali dvorište. Ubrzo je stiglo drugačije rešenje, po kome je odlučeno da se poljoprivrednik koji se 25 godina bavi povrtarskom proizvodnjom s akcentom na paradajzu, stavlja u pasivu.

„Ako su to videli kao nepravilnost, mogli su tražiti povrat sredstava uz kamatu za ono što su dali za te mašine, a ne uvoditi gazdinstvo koje je u PDV-u u pasivu. Ponavljam, mehanizacija je tu, nije otuđena, samo u tom trenutku nije bila u mom dvorištu”, kaže Pivarski.

Pasivnim statusom ne ograničava se rad gazdinstva, ali se ograničavaju svi benefiti koje država daje.

„Nemam prava na subvencije, povrat od akciza, prijave na konkurse”, kaže Pivarski i napominje da će se žaliti, a ako žalba ne bude usvojena, tužiće, kaže, državu.

Nastavak represije

Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, čiji je Pivarski član, saopštila je prethodno da je njihovom članu stiglo rešenje o pasivizaciji poljoprivrednog gazdinstva u trajanju od pet godina i da vlast na taj način „nastavlja represiju” nad poljoprivrednim proizvođačima.

„Posle hapšenja, maltretiranja, kućnih pritvora pod elektronskim nadzorom, prisluškivanja mobilnih telefona… sada se ponovo aktivirala priča o pasivizaciji članova udruženja koji su nastavili javno i kritički da iznose probleme u poljoprivredi”, piše u saopštenju.

Dodaju da su pod većim pritiskom udruženja koja su javno podržala studentski pokret.

„Umesto da se institucije bave jasnim problemima na koje se ukazuje godinama unazad, iste pribegavaju represivnim merama zbog argumentovane kritike. Nijednog našeg člana kao ni do sada nećemo ostaviti samog”, naveli su zemljoradnici iz ove inicijative.

Poljoprivrednik iz Mačve: Represija je ogromna

Odluku o pasivi dobilo je i nekoliko poljoprivrednika iz Mačve.

Među njima je Igor Simić iz sela Dublje kod Bogatića, doktor veterinarske medicine. Vratio se sa suprugom, takođe doktorkom veterinarskih nauka i troje male dece iz Beograda na selo da živi i stvara, a sada je dobio i rešenje o trogodišnjem pasivnom statusu domaćinstva.

„Rešenje je stiglo pre dve nedelje. Podneo sam žalbu. Videćemo šta će s tim biti.”

Inspekcija je prekontrolisala kompletnu dokumentaciju i pronašla u njoj voćnjak koji više ne postoji, ali nije prijavljen u sistemu, kao i deo puta koji je uzoran.

„Ja sam sve ubacio u sistem tog dana, ali činjenično stanje je utvrđeno i ne može se ništa, rekao mi je inpsktor”, kaže za „Vreme” Simić, uzgajivač svinja iz Dublja.

Tvrdi da za nepravilnosti prethodno nije znao i da mu nijedan inspektor koji je ranije dolazio nije na to skrenuo pažnju. Takođe, dobijao je ranije sredstva iz IPARD fondova i nikada nije bilo nikakvih problema.

Kaže da situacija u kojoj se našao ima veze s tim što je pružio podršku studentima i što protestuje.

„Represija je ogromna. Ovo je ludost”, zaključuje Simić.