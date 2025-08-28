Građani, studenti i policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija sukobili su se sinoć ispred Filozofskog fakulteta.
Studenti su od dekana Milivoja Alanovića tražili da ih pusti u zgradu, što je on odbio.
Potom je policija počela da postiskuje okupljene, a korišćen je i biber sprej.
Tom prilikom je povređeno više studenata, profesora i građana, a jedna osoba je pogođena u pirotehnikom u glavu, usled čega je ostala bez sluha. Pirotehniku je bacila policija.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su učesnici skupa pokušali nasilno da uđu u prostorije fakulteta.
Dekan je u zgradi fakulteta od utorka ujutru, kad je sa nekoliko profesora isterao studente koji su Filozofski blokirali proteklih devet meseci.
