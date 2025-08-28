Građani, studenti i policija sukobili su se sinoć ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon što je dekan odbio da pusti studente u zgradu, policija je upotrebila biber sprej i pirotehniku, a više osoba je povređeno

Građani, studenti i policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija sukobili su se sinoć ispred Filozofskog fakulteta.

Studenti su od dekana Milivoja Alanovića tražili da ih pusti u zgradu, što je on odbio.

Potom je policija počela da postiskuje okupljene, a korišćen je i biber sprej.

RATNA ZONA: Novi Sad

Da nam nije N1 mogli bismo samo da se oslonimo na telefone onih u pozadini.

Razmislite o tome. 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️pic.twitter.com/hwz9nKiqQk — Aθαμαη ζαΓλιβλιαηςκι (@atamanzagliblje) August 27, 2025

Tom prilikom je povređeno više studenata, profesora i građana, a jedna osoba je pogođena u pirotehnikom u glavu, usled čega je ostala bez sluha. Pirotehniku je bacila policija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su učesnici skupa pokušali nasilno da uđu u prostorije fakulteta.

Policija je gađala nepoznatim pirotehničkim sredstvima. Povređeni ne čuje i prevezen je do hitne pomoći. Na drugoj slici je njegov kačket uništen eskplozijom. pic.twitter.com/xgQR40LwOW — Blokada PMF Novi Sad (@blokadapmf) August 27, 2025

Dekan je u zgradi fakulteta od utorka ujutru, kad je sa nekoliko profesora isterao studente koji su Filozofski blokirali proteklih devet meseci.

Izvor: 021.rs