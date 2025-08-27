Hapšenja
Vrbas: Hapšenje demonstranata zbog napada na policiju i pristalice SNS-a
Dvojica demonstranata uhapšena su u Vrbasu pod sumnjom da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, saopštila je policija
U Novom Sadu u toku je protest ispred Filozofskog fakulteta, a pred ulazom je i kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija
Studenti i građani okupljaju se ispred novosadskog Filozofskog fakulteta, u znak protesta nakon što su studenti koji su devet meseci blokirali tu visokoškolsku ustanovu izbačeni iz zgrade, javlja portal 021, navodeći da je ispred ulaza postavljen kordon policije.
Studenti su saopštili nekoliko zahteva, a prema rečima studenata, dve šefice odseka su ušle na Filozofski fakultet i razgovarale sa dekanom. On je, kako studenti navode, rekao da se ne oseća bezbedno da sada napusti zgradu, kao i da će sutra odgovoriti na studentske zahteve.
Korodon policije u opremi za razbijanje demonstracija postavljen je nešto pre 15 časova.
Studenti su najavili da ostaju ispred fakulteta sve dok ih ne puste u zgradu.
Jedan student saopštio je zahteve studenata u blokadi za održavanje ispita.
Između ostalog, oni traže izlazak policije iz zgrade fakulteta i slobodan ulazak studenata i zaposlenih. Takođe, traže da se protiv studenata u blokadi ne pokreću disciplinski postupci.
Tokom govora ispred ulaza u Filozofski fakultet gde stoji kordon policije, studenti su najavili da „ispred fakulteta ostaju dok ih ne puste u zgradu“.#NoviSad pic.twitter.com/RK8QK83wL5
— Radio 021 (@Radio021) August 27, 2025
Studenti i građani okupili su se i u utorak uveče, kada je takođe bio prisutan veliki broj pripadnika policije, koji su došli na poziv dekana Milivoja Alanovića.
Akademski plenum traži ostavku dekana
Akademski plenum je u utorak uveče pozvao dekana Alanovića da „odmah podnese ostavku i na taj način dovede do smirivanja napete situacije, koju je sam generisao pozivanjem policije da interveniše na fakultetu“.
Više od 120 nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta osudilo je izbacivanje studenata u blokadi iz fakultetske zgrade.
Oni navode da „u atmosferi ucena i pretnji nije moguće i nije profesionalno održati ispite“.
Ističu da na fakultetu postoji volja i studenata i nastavnika da se ispiti održe i da veruju da postoji i prostor za dogovor koji bi omogućio realizaciju ispitnih aktivnosti u akademski korektnoj atmosferi uz međusobno poštovanje i uvažavanje.
Skupovi podrške u Nišu i Kragujevcu
Zbog situacije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, niški studenti večeras od 20 sati organizuju skup podrške ispred Filozofskog u Nišu i pozivaju građane da dođu.
Iz neformalne grupe studenata u Nišu kažu da neće ćutati na opresiju, prenose Južne vesti.
Pod sloganom „Kragujevac srcem uz Novi Sad“, studenti pozivaju na protest u Kragujevcu.
Skup je zakazan za 20 sati na Đačkom trgu, prenosi Glas Šumadije.
Izvor: 021/Južne vesti/Glas Šumadije
