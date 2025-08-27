Studentski protesti

27.avgust 2025. B. B.

Mirno oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Smirila se situacija oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja je u utorak bila nekoliko puta na granici sukoba između građana i policije. Studenti, univerzitetski profesori i građani su u utorak tokom čitavog dana pokušavali da dokažu dekanu Milivoju Alanoviću da je uzurpirao zgradu te ustanove i ubede ga da napusti i zgradu i položaj koji zauzima. Alanović je odgovorio pozivanjem policije, a sve se pretvorilo u odbijanje svih strana da odstupe