Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tvrde da dekan Milivoj Alanović pokušava da ih izbaci iz zgrade, dok on tvrdi da je sve proteklo bez incidenata

Ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu poljoprivrednici su utorak parkirali svoje traktore u znak podrške studentima koje je dekan tokom noći između ponedelljka i utorka izbacio iz zgrade tog fakulteta.

Na snimku koji je portal Mašina.rs objavio na društvenim mrežama vidi se da su poljoprivrednici dočekani ovacijama.

Podsećamo, u toku noći dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je sa grupom profesora promenio brave i isterao studente u blokadi iz zgrade fakulteta preteći da će pokrenuti disciplinske postupke protiv njih. Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta su pozvali građane da ih… pic.twitter.com/BUK4lEcK8d — Mašina (@MasinaRS) August 26, 2025

Studenti i građani okupljeni ispred kucaju na vrata fakulteta i traže da ih dekan, koji ih je tokom noći izbacio iz zgrade, pusti unutra.

Studenti šakama udaraju na ulazna vrata, dok se čuju povici „otvaraj“, „razvaljuj“, „puštaj“ i „pumpaj“.

Okupljeni prave buku pištaljkama, a na staklu su zalepljene nalepnice koje prikazuju otiske krvavih šaka.

Studenti kucaju na vrata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pic.twitter.com/2eLjPTMBPJ — Mašina (@MasinaRS) August 26, 2025

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu prethodno su pozvali su hitno sve kolege da im pomognu jer ih je dekan tog fakulteta izbacio iz zgrade.

Prema njihovim navodima na zvaničnom profilu na mreži X, dekan je zamenio brave i preti im disciplinskim postupcima.

Oni su saopštili da je dekan jutros ušao u zgradu u pratnji nekoliko profesora i da je zamenio brave da studenti ne bi mogli da uđu.

Zbog dekanovih pretnji, studenti su pozvali kolege s drugih fakulteta da im pomognu.

Dekan je upravo uleteo na fakultet sa par profesora, zamenio bravu i preti disciplinskim studentima. Želi da nas izbaci. TREBA NAM POMOĆ! — Blokada FFUNS (@BlokadaFFUNS) August 26, 2025