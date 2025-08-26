Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je profesor Milivoje Alanović koji nije podržao svoje studente kada su najavili blokadu fakulteta.
Zbog toga je troje prodekana ovog fakulteta dalo ostavke.
Alanović: „Ostajem na fakultetu do daljeg“
S druge strane, dekan Milivoj Alanović kaže za 021.rs da se jutros ništa neuobičajeno nije desilo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, već da je grupa profesora samo ušla na svoje radno mesto.
„Nešto nastavnog i nešto nenastavnog osoblja je ušlo sa osnovnom namerom da se prostorije fakulteta pripreme za predstojeći ispitni rok koji počinje 1. septembra. Tom prilikom smo zatekli nekoliko studenata u zgradi, koji naravno ne mogu da se zadržavaju mimo radnog vremena fakulteta, dakle nakon 22 sata do 7, dok je radno vreme“, navodi Alanović.
Ipak, studenti u blokadi tvrde da su izbačeni, te da je dekan „uleteo na fakultet sa par profesora i zamenio bravu“.
„Preti disciplinskim postupcima studentima. Želi da ih izbaci. Treba nam pomoć“, objavili su studenti ranije.
Trenutno je više studenata i građana ispred tog fakulteta, a kako saznajemo, ideja je da dođe što više ljudi da podrže studente.
„Oko pet, šest sati ujutru došao je dekan sa profesorima i prodekanom Pajićem, otključali su sporedna vrata i ušli. Probudili su sve studente koji su bili na fakultetu, tražili da svi napuste zgradu i ponesu stvari koje mogu, a da će odmah početi čišćenje. Dekan jre spomenuo da će preduzeti disciplinske mere protiv svih koji budu opstruisali rad fakulteta, da moraju ispiti da se održe od 1. septembra. Dekan je poneo opremu za spavanje i rekao da će ostati tu koliko god je potrebno. Svi studenti su izašli“, rekao je jedan od izbačenih studenata, piše Radio 021.
Alanović: Nema nikakvih problema
Međutim, kako tvrdi Alanović, sa studentima su vrlo korektno razgovarali, akademski, objasnili celu situaciju, položaj fakulteta i svih zaposlenih, te važnost da se normalizuje rad fakulteta.
„Meni se čini da su oni razumeli naše motive i mi smo ih zamolili da uzmu svoje lične stvari i da u nekom vremenu izađu sa fakulteta kako bismo mi mogli da počnemo sa spremanjem fakulteta. Studenti su izašli, nije bilo apsolutno nikakvih problema, nikakvih incidenata“, objašnjava on.
Dodaje i da je studentima rečeno da će komunikacija sa njima biti nastavljena, ali da je pre svega prioritet predstojeći ispitni rok, koji je ključan za opstanak fakulteta.